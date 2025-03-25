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Новости Обстрелы приграничья Сумщины
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Россияне били по Сумщине дронами, КАБами и артиллерией, зафиксировано 112 взрывов

Последствия российского обстрела Сумщины

25 марта россияне совершили 44 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 112 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности

  • Юнаковская громада: враг бил из минометов (13 взрывов), артиллерии (8 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв), КАБами (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: осуществлены минометные обстрелы (33 взрыва), артиллерийский обстрел (1 взрыв), пуски КАБ (15 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
  • Миропольская громада: нанесена атака КАБ (4 взрыва), обстрел из РСЗО (20 взрывов).
  • Эсманская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Белопольская громада: произошли сбросы ВОГ с БпЛА (6 взрывов).
  • Середино-Будская громада: был удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

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Автор: 

обстрел (26906) Сумская область (3004) война в Украине (3486)


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отголоски трамповского прогресса
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25.03.2025 21:29 Ответить
десь так свині кацапняві миру хочють.
аж підпригують так хочють.
а доні щє портрет? - і він як завжди заткнеться і впаде в нірвану від самого себе...
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25.03.2025 21:56 Ответить
 
 