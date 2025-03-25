Россияне били по Сумщине дронами, КАБами и артиллерией, зафиксировано 112 взрывов

25 марта россияне совершили 44 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 112 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности

Юнаковская громада: враг бил из минометов (13 взрывов), артиллерии (8 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв), КАБами (2 взрыва).

Краснопольская громада: осуществлены минометные обстрелы (33 взрыва), артиллерийский обстрел (1 взрыв), пуски КАБ (15 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Миропольская громада: нанесена атака КАБ (4 взрыва), обстрел из РСЗО (20 взрывов).

Эсманская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).

Белопольская громада: произошли сбросы ВОГ с БпЛА (6 взрывов).

Середино-Будская громада: был удар FPV-дроном (1 взрыв).

Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

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