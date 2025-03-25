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Новости Обстрелы Запорожской области
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Россияне обстреливают Запорожскую область, - ОВА

вибух

Вечером 25 марта российские войска обстреливают Запорожскую область.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне бьют по прифронтовым населенным пунктам. Зафиксировано три удара. Последствия устанавливаются", - написал Федоров.

Перед тем он предупреждал об угрозе применения российских КАБов и беспилотников для региона.

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обстрел (26906) Запорожская область (3047) война в Украине (3486)


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Якщо не по проводах тоді ладно.
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25.03.2025 21:58 Ответить
ЗАТО НАМ СТРІЛЯТИ ПО НАФТОБАЗАМ УЖЕ НЕ МОЖНА. США - лайно таке саме як і РФ
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25.03.2025 21:59 Ответить
Ось таке воно перемирья з прссійськими нацистами. Нажаль на удари у відповідь клоуни не здатні.
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25.03.2025 22:29 Ответить
 
 