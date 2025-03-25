Россияне обстреливают Запорожскую область, - ОВА
Вечером 25 марта российские войска обстреливают Запорожскую область.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне бьют по прифронтовым населенным пунктам. Зафиксировано три удара. Последствия устанавливаются", - написал Федоров.
Перед тем он предупреждал об угрозе применения российских КАБов и беспилотников для региона.
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