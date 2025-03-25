Один человек погиб вследствие российского обстрела Ниикополя. ФОТОРЕПОРТАЖ

25 марта россияне более 15 раз обстреливали Никопольский район Днепропетровщины артиллерией и дронами-камикадзе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

В Никополе погиб 63-летний мужчина.

"Кроме Никополя, попали россияне также по Марганецкой и Покровской громадах. Всего среди изуродованного 5 частных домов и столько же хозяйственных построек, газопровод. На остальных территориях Днепропетровщины звучала воздушная тревога. Впрочем, обошлось без вражеских атак", - рассказал Лысак.

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