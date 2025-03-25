Сырский доложил Зеленскому о фронте: Курская операция и результаты ВСУ
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте, в частности на Курщине.
Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Сырский доложил о ситуации на фронте, а также о ходе Курской операции.
"Благодарен всем подразделениям за стойкость. На днях сделаны некоторые очень нужные вещи на фронте. Спасибо вам, воины. Нам нужны сильные позиции Украины в этом - во всем, начиная с поля боя. Дипломатия тоже нужна сильной", - сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что временная остановка в предоставлении американской помощи Украине не повлияла на ход операции Сил обороны на Курщине.
Топ комментарии
+5 John #603690
показать весь комментарий25.03.2025 22:30
+3 Bobcat #501910
показать весь комментарий25.03.2025 22:58
+3 Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий26.03.2025 00:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
🗺Прикордоння
🇺🇦Триває операція з взяття Поповки на Бєлґородщині (+3,5 км²)
🗺Противник зайшов у Мелове на Курщині (-2,15 км²)
🗺Покровський напрямок
🗺Ворог зайняв більшу частину південно-центральної частини Шевченково (-0,8 км²)
🗺Противник зайняв позиції на залізниці біля Піщаного (-0,3 км²)
🗺Костянтинопільський напрямок
🗺Росіяни тиснуть з півдня у сторону Розлива (-4,05 км²)
🗺Запорізький напрямок
🗺П'ятихатки окуповані. Тривають бої за Степове та Лобкове, противник займає опорники північніше Жереб'янок (-9 км²)
🗺Бурлацький напрямок
🗺Росіяни зайшли на околиці Вільного Поля (-0,6 км²)
Загалом:
🚫= 16,9 км²
🇺🇦= 3,5 км²
"Ляп мокрими штанами об асфальт щоб більше пилюки"........