Сырский доложил Зеленскому о фронте: Курская операция и результаты ВСУ

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте, в частности на Курщине.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Сырский доложил о ситуации на фронте, а также о ходе Курской операции.

"Благодарен всем подразделениям за стойкость. На днях сделаны некоторые очень нужные вещи на фронте. Спасибо вам, воины. Нам нужны сильные позиции Украины в этом - во всем, начиная с поля боя. Дипломатия тоже нужна сильной", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский о фронте: Украина в неплохом состоянии, армия - гарантия безопасности

Ранее сообщалось, что временная остановка в предоставлении американской помощи Украине не повлияла на ход операции Сил обороны на Курщине.