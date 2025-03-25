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Новости Операция ВСУ на Курщине Зеленский о ситуации на фронте
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Сырский доложил Зеленскому о фронте: Курская операция и результаты ВСУ

Ситуация на фронте и Курская операция

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте, в частности на Курщине.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Сырский доложил о ситуации на фронте, а также о ходе Курской операции.

"Благодарен всем подразделениям за стойкость. На днях сделаны некоторые очень нужные вещи на фронте. Спасибо вам, воины. Нам нужны сильные позиции Украины в этом - во всем, начиная с поля боя. Дипломатия тоже нужна сильной", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский о фронте: Украина в неплохом состоянии, армия - гарантия безопасности

Ранее сообщалось, что временная остановка в предоставлении американской помощи Украине не повлияла на ход операции Сил обороны на Курщине.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Александр Сырский (565) Курск (1074) война в Украине (3486)


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Топ комментарии
+5
Шото Мар'яна, не проти ночі буде сказано, затихарилась.
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25.03.2025 22:30
+3
Мар'яна текст не отримала, тому і мовчить. Гавкає по команді
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25.03.2025 22:58
+3
Залужного зняв Зе, толком не зрозуміло за що..... а Сирського не знімає, влаштовує значить. Питання: Невже Сирський краще керує ЗСУ?
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26.03.2025 00:03
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Шото Мар'яна, не проти ночі буде сказано, затихарилась.
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25.03.2025 22:30 Ответить
Злі ви ! Вона певно за перебрик подалася.
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25.03.2025 22:36 Ответить
Мар'яна текст не отримала, тому і мовчить. Гавкає по команді
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25.03.2025 22:58 Ответить
Марення ! Про це краще на марафоні доповідати !
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25.03.2025 22:31 Ответить
Весняна кампанія, 25 березня

🗺Прикордоння

🇺🇦Триває операція з взяття Поповки на Бєлґородщині (+3,5 км²)

🗺Противник зайшов у Мелове на Курщині (-2,15 км²)

🗺Покровський напрямок

🗺Ворог зайняв більшу частину південно-центральної частини Шевченково (-0,8 км²)

🗺Противник зайняв позиції на залізниці біля Піщаного (-0,3 км²)

🗺Костянтинопільський напрямок

🗺Росіяни тиснуть з півдня у сторону Розлива (-4,05 км²)

🗺Запорізький напрямок

🗺П'ятихатки окуповані. Тривають бої за Степове та Лобкове, противник займає опорники північніше Жереб'янок (-9 км²)

🗺Бурлацький напрямок

🗺Росіяни зайшли на околиці Вільного Поля (-0,6 км²)

Загалом:
🚫= 16,9 км²
🇺🇦= 3,5 км²
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25.03.2025 22:32 Ответить
Вся мега операция закончилась тем, что нас от туда выбили. Потрясающая операция. Зеленский и Сырский гении просто.
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25.03.2025 23:10 Ответить
Залужного зняв Зе, толком не зрозуміло за що..... а Сирського не знімає, влаштовує значить. Питання: Невже Сирський краще керує ЗСУ?
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26.03.2025 00:03 Ответить
Сирського до Генштабу взяв Залужний.
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26.03.2025 00:06 Ответить
Й навіщо це Ви написали?
"Ляп мокрими штанами об асфальт щоб більше пилюки"........
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26.03.2025 00:57 Ответить
В Залужного в НГШ був Шаптала . А Сирський то ручний бобік зєрмаків, разом з ними він потужна і незламна ******* , і результат їх діяльності зараз кроваво вихаркує Україна .
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26.03.2025 06:23 Ответить
Зеленьський заслухав доповідача.
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26.03.2025 00:30 Ответить
В нас тут теж є цирк. Можете з таким же успіхом доповідати місцевому клоуну. Думаю, навіть буде більше користі - він хоч не зрадить.
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26.03.2025 01:10 Ответить
 
 