Рашисты штурмовали 68 раз на Покровском направлении, - Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, анося ему эффективное огневое поражение, истощая его по всей линии фронта. В общем с начала этих суток произошло 183 боестолкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли 84 авиационных ударов, применив 129 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 764 дрона-камикадзе и осуществили 4106 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении сегодня враг четыре раза атаковал в районах Волчанска, Тихого и в сторону Каменки, пока один бой еще продолжается. Авиационному удару КАБом подвергся Золочев.

На Купянском направлении противник проводил пять штурмов позиций наших защитников в районах Загрызово и Петропавловки, атаки противника отражены.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Ямполовка, Надежда, Копанки и в сторону Новомихайловки, Ольговки, Нового, Катериновки. Сейчас украинские защитники еще отражают шесть атак противника.

Силы обороны остановили четыре наступательных действия захватчиков вблизи населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка на Северском направлении, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении пока зафиксированы два боестолкновения в направлениях Предтечино и Белой Горы. Все атаки остановлены украинскими воинами.

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На Торецком направлении россияне 23 раза атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районе Торецка и неподалеку Дилиевки и Крымского. Сейчас продолжается два боестолкновения.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 68 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Александрополь, Зеленое Поле, Лисовка, Тарасовка, Елизаветовка, Котлино, Удачное, Шевченко, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Богдановка и в сторону Новосергиевки, Малиновки, Котляровки. К этому времени продолжаются четыре боестолкновения. Авиаударам подверглись Сергеевка, Новосергиевка, Сухой Яр, Покровск, Чунишино.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении был обезврежен 361 оккупант, 190 из них - безвозвратно. Уничтожено девять единиц автомобильной техники, пять мотоциклов, один танк, два пункта управления БпЛА, также были существенно повреждены 10 мотоциклов, четыре автомобиля и три пункта управления БпЛА.

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Обстановка на юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 18 вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенного пункта Разлив, Днепроэнергия, Константинополь, еще три боестолкновения продолжаются. Под авиаударом оказался населенный пункт Комар.

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался продвинуться вперед в районе населенного пункта Привольное. Также противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Терновое, Новополье, Новодаровка, Гуляйполе и Зализничное.

На Ореховском направлении враг девять раз пытался продвинуться в районе Каменского и в направлении Лобкового, Степного. Шесть боестолкновений еще продолжаются. Авиационным ударам КАБами и НАРами подверглась Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении состоялось одно боестолкновение с противником. Кроме того, враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Веселое, Александровка и Дудчаны.

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Курское направление

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 28 штурмов позиций украинских подразделений. Сейчас продолжается три боестолкновения. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросив при этом 19 управляемых бомб, и совершил 208 артиллерийских обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня стоит отметить воинов 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 406-й отдельной артиллерийской бригады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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