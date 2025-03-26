РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8747 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа Мирные переговоры
4 659 42

Не верю в сценарий предательства Украины западными партнерами, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский не верит в предательство Украины западными партнерами и считает такой сценарий практически нулевым.

Об этом он сказал в интервью изданию Time, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленского спросили, как он видит себя и свою роль в послевоенный период в случае достижения мирного соглашения.

По словам президента, после войны страна будет иметь ряд вызовов - демографический кризис, проблему восстановления, инфраструктуры и потребностей ветеранов. Однако, по его мнению, очень важно, чтобы соглашение объединило нацию, ведь тогда "нация сможет решить следующий вопрос - как восстановиться справедливым образом".

"Я думаю, что мы увидим всплеск морального духа. Необходимость восстановления не будет проблемой, а наоборот. Мы будем знать, что мы спасли страну, спасли нашу независимость, и теперь мы можем построить все это заново. И это будет действительно большим источником позитива. Мы найдем общественный договор о том, что происходит и как закончилась война. Тогда, когда речь идет о демографическом вопросе, если мы будем иметь этот положительный момент, который нас будет мотивировать, то люди будут возвращаться", - сказал глава государства.

По мнению Зеленского, "если период после войны будет не серым, а светлым, то мы увидим, что мы поднимаемся". Он ожидает притока инвестиций в Украину, независимо от того, будет ли он находиться на посту президента или уйдет в отставку. Президент считает, что "когда народ почувствует этот подъем, тогда народ важнее любой роли, которую играют политики", ведь "народ - это тот, кто может вернуть нас к жизни".

Читайте также: Нас беспокоит, чтобы США имели влияние на Россию, а не наоборот, - Зеленский

"При таких обстоятельствах лидерство больше похоже на менеджмент, а не на тяжелые времена, когда нация нуждается в лидере. Но если следующим этапом будет вынужденный мир, унизительный, если Украина, не дай Бог, будет оставлена сама на себя, и если наши партнеры по каким-то причинам не будут для нас партнерами, то Украина впадет в депрессию. Она будет бороться за всех, а в результате останется одна", - заявил Зеленский.

Но президент Украины не верит в такое развитие событий, ведь "это было бы предательством со стороны наших партнеров" и считает шансы такого сценария практически нулевыми.

"Потому что тогда нам придется признать потерю НАТО, ЕС, Европы, прежде всего Америки и всех ее нынешних лидеров. Все лидеры разные, но у них есть свои амбиции. Они видят свою роль в истории. Многие из них уже не молоды. Они хотят войти в историю как лидеры, которые достигли успеха. Поэтому я не верю в эти апокалиптические сценарии. Честно говоря, не верю", - подытожил Зеленский.

Читайте также: США предложили Украине новое соглашение по ископаемым, вопроса АЭС там нет, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) война в Украине (3486)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
Зате ми віримо у сценарій зради якимось БоНеВтіком та його 5-6 "геніальними" менеджерами!
показать весь комментарий
26.03.2025 00:06
+21
Також, як і не вірив у вторгнення рашистів, хоча всі про це йому казали.
Вірив у шашличкі у травні.
Упертий баран.
показать весь комментарий
26.03.2025 00:16
+21
адекватні українці впевнені в зраді Зенелоха
показать весь комментарий
26.03.2025 00:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а зря
показать весь комментарий
26.03.2025 00:04 Ответить
все набагато пічальнєй !

Глобальний Захід розпався з приходом трампа
поки що із нього випадають США і деморалізують інших G-7

.
показать весь комментарий
26.03.2025 03:07 Ответить
США для України вже можна викреслювати із списку партнерів

дай Боже, щоб остаточно з москалями не злигались

.
показать весь комментарий
26.03.2025 03:12 Ответить
До цього він не вірив у напад рашки. Але готовими треба бути до всього!
показать весь комментарий
26.03.2025 07:30 Ответить
Зате ми віримо у сценарій зради якимось БоНеВтіком та його 5-6 "геніальними" менеджерами!
показать весь комментарий
26.03.2025 00:06 Ответить
А кто єто воєт на балотах??? (((
Чейчерль сэр... Ат Шеспира сбёг(((
показать весь комментарий
26.03.2025 00:07 Ответить
Все міняється в політиці миттєво, ось як в сша, був байден була підтримка, прийшов тампон і за сутки все змінилося! Так шо то таке.
показать весь комментарий
26.03.2025 00:07 Ответить
Шашлики! Шашлики! Шашлики!
показать весь комментарий
26.03.2025 00:09 Ответить
...на століття наперед

.
показать весь комментарий
26.03.2025 03:09 Ответить
Вот и товарищ Немировичъ нє вєріт! У Данченкі самненья!!! Заокеаном оголтелое невєріньє внас...
показать весь комментарий
26.03.2025 00:14 Ответить
Також, як і не вірив у вторгнення рашистів, хоча всі про це йому казали.
Вірив у шашличкі у травні.
Упертий баран.
показать весь комментарий
26.03.2025 00:16 Ответить
А ви впевнені, що справді не вірив? Як на мене, дуже вірив і чекав, а оте, про шашлики з дєвятомаєм - то, як завжди, для хохлів тупих. ******** й тато з мамою, заздалегідь вивезені, то ж, мабуть, від невіри? От тільки де ті ЗСУ та народ взялися, так мріялося, що в Україні тільки населення, яке всцикалось від сміху, коли країну блазень порноакторкою називав, а воно он як склалося.
показать весь комментарий
26.03.2025 05:53 Ответить
В яких межах буде країна після закінчення війни ще доскажи,до чого вже надомоалялись? Одесу зливаєш?
показать весь комментарий
26.03.2025 00:19 Ответить
адекватні українці впевнені в зраді Зенелоха
показать весь комментарий
26.03.2025 00:21 Ответить
Сам прекрасно справляюсь.
показать весь комментарий
26.03.2025 00:23 Ответить
Тоампон вже кинув Україну
показать весь комментарий
26.03.2025 00:32 Ответить
А він що українець? Тут на цій українській землі жили його діди прадіди?
Він американець. Президент США.
показать весь комментарий
26.03.2025 00:47 Ответить
А еще он кyйловский раб краснов.
показать весь комментарий
26.03.2025 08:48 Ответить
Вірю - не вірю. Весело там йому працюється. Доречі, так і не вибачився найкращій лідер ********** за свої "про№балі"...
Український президент Володимир Зеленський не вірить, що російський народ погодиться на повномасштабне збройне вторгнення до України: "Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені
показать весь комментарий
26.03.2025 00:45 Ответить
Чучело тупориле. Ти й у навалу кацапні не вірив, доки вони в Гостомелі на опинилися. Здохни вже.
показать весь комментарий
26.03.2025 00:54 Ответить
А що нарахунок того що ти зрадив Європу пішовши на переговори з ****** і Тампоном без участі Європи?
показать весь комментарий
26.03.2025 00:59 Ответить
Зєлєнскім Трамп вже туфлі полірує...
показать весь комментарий
26.03.2025 01:39 Ответить
Президенту треба пам'ятати, що оскільки планета Земля має форму кулі, то
"західні" партнери - це також і "східні" партнери, адже, наприклад, до США можна дістатися як рухаючись "на захід", так і рухаючись "на схід".

І хоча "східний шлях" до США довший, однак він є ЦІЛКОМ МОЖЛИВИЙ.
показать весь комментарий
26.03.2025 01:56 Ответить
Я не вірю в апокаліптичні сценарії. Чесно кажучи, не вірю", - підсумував ЗЕбіл -
капітулянт - оманський! А злочинне здавання тобою кацапам - окупантам
чотирьох областей до 125 000 кв. км не твоєї а нашої рідної Української землі.
Це що не апокаліптичний та катострофічний сценарій для українського народу.
Тепер ти підписуєш мир -капітуляцію України із забороною навіть натяку на
визволення їх військовим шляхом за знищеної тобою Конституцією України її
суверенітету та цілісності. І на тебе це не катастрофа, а Велика Перемога України?
показать весь комментарий
26.03.2025 03:05 Ответить
Заелю геть з президента!
Інакше кінець всій Україні й кожному з нас!
Треба стоворити тимчасовий уряд й почати повертати свої землі!
показать весь комментарий
26.03.2025 06:16 Ответить
А чому ж не вірити?!
Хіба досвід зі США нічому не навчив???
показать весь комментарий
26.03.2025 06:14 Ответить
Чому мовчить про "План Перемоги"?
показать весь комментарий
26.03.2025 06:16 Ответить
Уявляю як реготало кодло, яке населення привело до влади, коли вигадувало той план перемоги.
показать весь комментарий
26.03.2025 06:45 Ответить
Якщо про зраду то це питання більше до тебе,не переводь стрілки.
показать весь комментарий
26.03.2025 06:53 Ответить
Сплошные демагогические обороты,разговор ради разговора,никакого содержания,просто открыл рот и изрек звуки.
показать весь комментарий
26.03.2025 07:26 Ответить
Зеленський не виліз з дитячого садочку. Тільки там у "вірю-не вірю" грають із таким ентузіазмом. А справжній політик має користуватися своїми мізками, думати, аналізувати, робити висновки і таке інше. Та Зеленському думати нічим - тож доводиться теревенити про "вірю-не вірю"....
показать весь комментарий
26.03.2025 07:32 Ответить
Дебил
показать весь комментарий
26.03.2025 08:03 Ответить
Це вже чули у січні 2022 року.
показать весь комментарий
26.03.2025 08:22 Ответить
Харасе
показать весь комментарий
26.03.2025 08:31 Ответить
союзники більше вболівають за Україну, ніж ти і твоє зеленеморде кодло
показать весь комментарий
26.03.2025 09:08 Ответить
ЗЕлуплений Криворагульний ІДІОТ !
показать весь комментарий
26.03.2025 09:10 Ответить
Тобто самим красти можна скільки влізе... А якщо хтось нафік пошле - зрада!!!!
Типово...
показать весь комментарий
26.03.2025 09:41 Ответить
І я не вірю, що захід зрадить, і тобі не вірю, що ти не зрадиш. Каламбур? Нє. Реалії нашого сьогодення.
показать весь комментарий
26.03.2025 11:55 Ответить
Наша реальна надія тільки на Господа Бога
показать весь комментарий
26.03.2025 16:01 Ответить
 
 