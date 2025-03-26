Не верю в сценарий предательства Украины западными партнерами, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский не верит в предательство Украины западными партнерами и считает такой сценарий практически нулевым.
Об этом он сказал в интервью изданию Time, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Зеленского спросили, как он видит себя и свою роль в послевоенный период в случае достижения мирного соглашения.
По словам президента, после войны страна будет иметь ряд вызовов - демографический кризис, проблему восстановления, инфраструктуры и потребностей ветеранов. Однако, по его мнению, очень важно, чтобы соглашение объединило нацию, ведь тогда "нация сможет решить следующий вопрос - как восстановиться справедливым образом".
"Я думаю, что мы увидим всплеск морального духа. Необходимость восстановления не будет проблемой, а наоборот. Мы будем знать, что мы спасли страну, спасли нашу независимость, и теперь мы можем построить все это заново. И это будет действительно большим источником позитива. Мы найдем общественный договор о том, что происходит и как закончилась война. Тогда, когда речь идет о демографическом вопросе, если мы будем иметь этот положительный момент, который нас будет мотивировать, то люди будут возвращаться", - сказал глава государства.
По мнению Зеленского, "если период после войны будет не серым, а светлым, то мы увидим, что мы поднимаемся". Он ожидает притока инвестиций в Украину, независимо от того, будет ли он находиться на посту президента или уйдет в отставку. Президент считает, что "когда народ почувствует этот подъем, тогда народ важнее любой роли, которую играют политики", ведь "народ - это тот, кто может вернуть нас к жизни".
"При таких обстоятельствах лидерство больше похоже на менеджмент, а не на тяжелые времена, когда нация нуждается в лидере. Но если следующим этапом будет вынужденный мир, унизительный, если Украина, не дай Бог, будет оставлена сама на себя, и если наши партнеры по каким-то причинам не будут для нас партнерами, то Украина впадет в депрессию. Она будет бороться за всех, а в результате останется одна", - заявил Зеленский.
Но президент Украины не верит в такое развитие событий, ведь "это было бы предательством со стороны наших партнеров" и считает шансы такого сценария практически нулевыми.
"Потому что тогда нам придется признать потерю НАТО, ЕС, Европы, прежде всего Америки и всех ее нынешних лидеров. Все лидеры разные, но у них есть свои амбиции. Они видят свою роль в истории. Многие из них уже не молоды. Они хотят войти в историю как лидеры, которые достигли успеха. Поэтому я не верю в эти апокалиптические сценарии. Честно говоря, не верю", - подытожил Зеленский.
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Глобальний Захід розпався з приходом трампа
поки що із нього випадають США і деморалізують інших G-7
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дай Боже, щоб остаточно з москалями не злигались
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Чейчерль сэр... Ат Шеспира сбёг(((
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Вірив у шашличкі у травні.
Упертий баран.
Він американець. Президент США.
Український президент Володимир Зеленський не вірить, що російський народ погодиться на повномасштабне збройне вторгнення до України: "Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені
"західні" партнери - це також і "східні" партнери, адже, наприклад, до США можна дістатися як рухаючись "на захід", так і рухаючись "на схід".
І хоча "східний шлях" до США довший, однак він є ЦІЛКОМ МОЖЛИВИЙ.
капітулянт - оманський! А злочинне здавання тобою кацапам - окупантам
чотирьох областей до 125 000 кв. км не твоєї а нашої рідної Української землі.
Це що не апокаліптичний та катострофічний сценарій для українського народу.
Тепер ти підписуєш мир -капітуляцію України із забороною навіть натяку на
визволення їх військовим шляхом за знищеної тобою Конституцією України її
суверенітету та цілісності. І на тебе це не катастрофа, а Велика Перемога України?
Інакше кінець всій Україні й кожному з нас!
Треба стоворити тимчасовий уряд й почати повертати свої землі!
Хіба досвід зі США нічому не навчив???
Типово...