Нас беспокоит, чтобы США имели влияние на Россию, а не наоборот, - Зеленский

Украинская делегация не обсуждала с США в Эр-Рияде вопрос территорий, но, возможно, их обсуждала американская делегация с российской.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вопросов никаких не было относительно территории, вопросов никаких не было относительно санкций", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

"Я думаю, что американская сторона говорит с россиянами о территории. Нас беспокоит, чтобы США имели влияние на Россию, а не наоборот. Для нас это самое важное. У президента Трампа достаточно сил, инструментов, санкций и т.д., различных инструментов, чтобы влиять на россиян, на Путина, чтобы они закончили эту войну. Нас беспокоит вопрос, когда они обсуждают о нас что-то без нас. Беспокоит, и мы об этом говорим нашим партнерам", - сказал президент.

По его словам, из сообщений в СМИ и официальных деятелей "понятно, что вопрос территорий они поднимают". "И с нами никаких договоренностей относительно территорий не было. Они знают, что это болезненные вопросы", - добавил президент Украины.

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"Я считаю, что с россиянами будет в двух вопросах сложнее всего: это полное прекращение огня - еще до первой встречи я об этом говорил, потому что россияне не хотят заканчивать войну - и вопрос территорий, потому что россияне не хотят заканчивать эту войну. То есть два разных вопроса, но одна и та же причина. И поэтому это сложный будет диалог. Но он будет", - сказал Зеленский.