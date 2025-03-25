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Новости Переговоры в Саудовской Аравии переговоры США и России
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Нас беспокоит, чтобы США имели влияние на Россию, а не наоборот, - Зеленский

Зеленський

Украинская делегация не обсуждала с США в Эр-Рияде вопрос территорий, но, возможно, их обсуждала американская делегация с российской.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вопросов никаких не было относительно территории, вопросов никаких не было относительно санкций", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

"Я думаю, что американская сторона говорит с россиянами о территории. Нас беспокоит, чтобы США имели влияние на Россию, а не наоборот. Для нас это самое важное. У президента Трампа достаточно сил, инструментов, санкций и т.д., различных инструментов, чтобы влиять на россиян, на Путина, чтобы они закончили эту войну. Нас беспокоит вопрос, когда они обсуждают о нас что-то без нас. Беспокоит, и мы об этом говорим нашим партнерам", - сказал президент.

По его словам, из сообщений в СМИ и официальных деятелей "понятно, что вопрос территорий они поднимают". "И с нами никаких договоренностей относительно территорий не было. Они знают, что это болезненные вопросы", - добавил президент Украины.

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"Я считаю, что с россиянами будет в двух вопросах сложнее всего: это полное прекращение огня - еще до первой встречи я об этом говорил, потому что россияне не хотят заканчивать войну - и вопрос территорий, потому что россияне не хотят заканчивать эту войну. То есть два разных вопроса, но одна и та же причина. И поэтому это сложный будет диалог. Но он будет", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) санкции (11257) переговоры с Россией (945)


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Топ комментарии
+8
Может хватит уже маяться дурью, путлер и трамп - близнецы братья, террористы и убийцы, вот вам жестокая реальность.
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25.03.2025 19:30
+5
Рашка виконувати ці домовленості не буде - довести ніяк, але санкції то вже зняті.
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25.03.2025 19:20
+3
Всіх це турбує ... окрім самих США
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25.03.2025 19:19
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Ой... краще помовч...
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25.03.2025 19:17 Ответить
Тебе в першу чергу повинна Україна турбувати .....
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25.03.2025 19:18 Ответить
Трамп був банкротом. Його врятували позики та інвестиції від російської мафії і російских олігархів, які контролювалися кремлем.

Тому Трамп відробляє путіну ще з 2016 го року. Відповідно кремль, на всіх виборах підігрував Трампу.
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25.03.2025 19:19 Ответить
Ніхто не рахував, скільки раз на день звучить прізвище Зеленського та його коментарі і скільки, скажімо, Порошенка та його коментарі?
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25.03.2025 19:19 Ответить
а хто такий порошенко?
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25.03.2025 19:29 Ответить
Дід Піхто і баба з автоматом
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25.03.2025 19:31 Ответить
Той, хто знає і вміє.
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25.03.2025 19:31 Ответить
я рідко буваю в інеті - це той поц, який був міністром іноземних справ при янику??? Чи я помиляюся?
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25.03.2025 19:34 Ответить
Якщо дивитися зеленими російськими очима, то так.
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25.03.2025 19:35 Ответить
ну тобі із Ростова видніше.....
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25.03.2025 19:37 Ответить
Приголомшлива відповідь...я в шоці...
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25.03.2025 19:41 Ответить
До чого тут інтернет,як у вас немає мозгів та ви дегенера...т,то вам ніякий інтернет не допоможе.
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25.03.2025 19:55 Ответить
я на землі працюю - політикою не цікавлюся!
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25.03.2025 19:56 Ответить
це тоц, хто зміг змусити голосувати проти себе 73 відсотки а за когось на піаніно віддати себе лише б не той поц?
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25.03.2025 19:36 Ответить
А ти за кого голосував у другому турі 2010 та 2019?
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25.03.2025 19:40 Ответить
"Юля! Юля! Юля! " (Куля в лоб - так куля в лоб)
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25.03.2025 19:41 Ответить
Тобто у 2010 ти за Юлю голосував...а у другому турі 2019?
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25.03.2025 19:45 Ответить
"какая разніца"?
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25.03.2025 19:48 Ответить
Зрозуміло...у 2010 за Юлю, а у 2019 її правонаступника Зєлю.
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25.03.2025 19:50 Ответить
і?
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25.03.2025 19:51 Ответить
Так, і.
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25.03.2025 19:52 Ответить
я не людина?
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25.03.2025 19:53 Ответить
Звідки я знаю...
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25.03.2025 19:54 Ответить
Люди які голосували не за пороха - люди? Так чи ні?
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25.03.2025 19:55 Ответить
Я не готовий відповісти на таке складне питання і тому звернувся до ШІ Gemini 2.0...навіть цікаво, що скаже ця залізяка...:

Люди які голосували не за пороха - люди? Так чи ні?

Так, люди. Кожна людина має право на власний вибір та думку, незалежно від того, за кого вона голосує. Усі люди, незалежно від їхніх політичних поглядів, заслуговують на повагу та гідність.
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25.03.2025 20:03 Ответить
А без ШІ мізків не вистачає???
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25.03.2025 20:05 Ответить
Я ж казав, що це надто складне питання.
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25.03.2025 20:11 Ответить
для твоїх мізків майже надскладна задача.... Розумію
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25.03.2025 20:14 Ответить
У другому турі 2019 було два кандидата - Зеленський та Порошенко. Ти не питаєш, чи є людьми ті, хто голосував за Зеленського, а питаєш, чи є людьми ті, хто голосував не за пороха - чому? НЛП?
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25.03.2025 20:25 Ответить
ПОРОХ привів цього піаніста за .... "ноти" ДО МАЖОР до влади!
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25.03.2025 20:27 Ответить
Не порох, цей піаніст...хто це?
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25.03.2025 20:31 Ответить
в.о. преза в Офісі дЄрмака
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25.03.2025 20:35 Ответить
Третья заповедь Моисеева говорит: не поминай имени Господа Бога твоего всуе. В первую очередь это значит, что нельзя произносить вслух имя Бога ни в каком ином случае, кроме как в молитве или в молитвенных размышлениях о Нем.
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25.03.2025 22:14 Ответить
А чому всі забувають що в першому турі було два кандидата на прізвище Тимошенко.
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25.03.2025 21:30 Ответить
Судячі з ваших коментів ,ви ще той поц.
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25.03.2025 19:58 Ответить
Експерд. ? Як коваленко? ну-ну!
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25.03.2025 20:01 Ответить
Так, так, і я завжди про це кажу, це ж яким треба бути, щоб люди проголосували за кота в мішку аби не цей лицемір.
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25.03.2025 21:43 Ответить
Всіх це турбує ... окрім самих США
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25.03.2025 19:19 Ответить
Рашка виконувати ці домовленості не буде - довести ніяк, але санкції то вже зняті.
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25.03.2025 19:20 Ответить
Все це почалось від твого непідготовленого недолугого візиту в США ,Трамп справді уловив момент що на цього президента можна тиснути він насамперед переживає за свою с-аку ,все інше його менше турбує
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25.03.2025 19:20 Ответить
З якого переляку агент буде ставити вимоги фсб, а тім паче самому другу ху...лу
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25.03.2025 19:22 Ответить
Зроби ще міни 122 мм і вимагай від когось вплив
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25.03.2025 19:25 Ответить
Цей долбодятел нічим не париться, тільки що йому красиві виверти сценаристи на суфлер виводили. Доля країни вирішується? Та йому похрену! Це не в його сфері розуміння.
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25.03.2025 19:26 Ответить
Может хватит уже маяться дурью, путлер и трамп - близнецы братья, террористы и убийцы, вот вам жестокая реальность.
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25.03.2025 19:30 Ответить
У всьому винен дядя Трамп, а я зелений і пухнастий!!!
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25.03.2025 19:33 Ответить
Где планы,где? Дякула мародерный.
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25.03.2025 19:40 Ответить
Український народ теж турбує вплив американо-рашистський союзників і ворогів України,котрі знюхалися, - на "зелених зрадників" в Україні
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25.03.2025 20:10 Ответить
А нас, українців, турбує питання, чому Генпрокуратура досі не відкрила справ по зливу інфи з ОП лукашенку по "вагнерівцям", по розмінуванням суходолу та акваторіям Півдня, по втраті ЗАЕС.
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26.03.2025 06:43 Ответить
Це як мінімум.
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26.03.2025 07:08 Ответить
 
 