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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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США предложили Украине новое соглашение по ископаемым, вопроса АЭС там нет, - Зеленский

США предложили Украине новое соглашение по ископаемым

Соединенные Штаты предложили Украине обновленное соглашение по редкоземельным ресурсам, в котором не стоит вопрос о передаче украинских атомных электростанций.

Об этом он сказал на встрече с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вчера команда брифовала меня по поводу нового соглашения, как это выглядит сейчас. Это большое полное соглашение видение американской стороны, от шагов, которые были раньше. Рамочное соглашение, вы помните, а после рамочного соглашения разрабатывается полное соглашение. Сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение, их видение", - сказал Зеленский.

По его словам, он пока не получил детали обновленного соглашения.

"Я попросил нормально разобраться с этим соглашением, сделать разъяснение всех деталей и потом уже нам собираться и понимать, что это уже серьезный документ. А такой документ будет нарабатываться сторонами, а после идти в парламент по ратификации", - добавил он.

В то же время Зеленский уточнил, что вопроса атомных электростанций в соглашении нет.

Читайте также: Не только АЭС и ископаемые. Есть много отраслей, где Украина может сотрудничать с США, - Маркарова

Напомним, ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа хочет изменить условия соглашения об ископаемых с Украиной. Вашингтон хочет ужесточить экономические требования.

Ранее Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил передать в американское управление украинские атомные электростанции.

Вашингтон готов взять на себя управление украинскими АЭС, чтобы завершить войну России против Украины, сказал министр энергетики США Крис Райт.

Накануне Трамп заявил, что США договорились с Украиной о соглашении относительно редкоземельных ресурсов.

Соединенные Штаты обсуждают с Украиной возможность приобретения американскими фирмами украинских электростанций, пишет Reuters.

Читайте также: Трамп допустил возможность поставок оружия Украине в обмен на ресурсы, - WSJ

Автор: 

АЭС (542) Зеленский Владимир (20232) США (26409) редкоземельные металлы (130)


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Топ комментарии
+10
Ніяких угод, досить зради!!!
Хоча кому це я пишу...
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25.03.2025 18:39
+8
Так. Це якийсь сюр...
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25.03.2025 18:39
+8
США пора йти десь в напрямку Гренландії - толку із них "як із бика молока"
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25.03.2025 18:40
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25.03.2025 18:37 Ответить
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25.03.2025 18:38 Ответить
Если США снимут санкции, то как быть с ЕС ?
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25.03.2025 18:39 Ответить
Рада нифигасе ратифицировать не будет противоречит конституции Украины а также и конституции США этот договорняк хотелки тампона
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25.03.2025 20:14 Ответить
прочитай і надрукуй як положено
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25.03.2025 18:40 Ответить
Здалось мені кацапське лайно ще передруковувати. Кинув скріни та й усе.
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25.03.2025 18:42 Ответить
пиндоси санкції всі с раши познімали
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25.03.2025 18:38 Ответить
Так. Це якийсь сюр...
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25.03.2025 18:39 Ответить
война такого масштаба - это всегда выбор между плохим и очень плохим.
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25.03.2025 18:38 Ответить
Ніяких угод, досить зради!!!
Хоча кому це я пишу...
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25.03.2025 18:39 Ответить
жріть травневі шашлики охлос..не обляпайтесь
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25.03.2025 18:39 Ответить
Я шашликів уже наївся до блювоти, можна мені супчику?
В сенсі, поміняти Зеленського?
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25.03.2025 18:56 Ответить
Є на кого? Огласітє вєсь спісок, пжалуста!
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25.03.2025 19:43 Ответить
Порошенко.
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25.03.2025 20:16 Ответить
Патріот, волонтер і просто хороша людина.
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26.03.2025 11:49 Ответить
США пора йти десь в напрямку Гренландії - толку із них "як із бика молока"
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25.03.2025 18:40 Ответить
Тебе розводят як лоха ,а ти запрягся в ці брудні ігри.
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25.03.2025 18:41 Ответить
Опять галимотья, молодец. Стабильно и потужно
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25.03.2025 18:43 Ответить
"зепоцріот"- неси папірці особистої зради України ,у ВРаду, інакше є великий шанс бути "винесеним " українським народом за прикладом "папірєдніка" за межі територіїУкраїни-це в кращому випадку...
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25.03.2025 18:44 Ответить
ІДЕ ПІД 3 ЧОРТИ це США
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25.03.2025 18:44 Ответить
Зеленський, чомусь соромиться, попросити у Трампа, щоб надав посильну допомогу, у поверненні в Україну, отих «неперевершених спецов», що ошиваються у США, абдристовича, кулебу, яценюка,… та ще, із сотню їм подібних, а на заміну їм, він відправить коломойського з України, до його активів у США!!??!
Це б дало, живий поштовх, для отих переговорників у Саудівській Аравії!
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25.03.2025 18:49 Ответить
Здали безкоштовно рідкоземи,зебіляри *****, фашисту кацапському трампу.
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25.03.2025 18:54 Ответить
Одне слова: б.л.я.т.ь.
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25.03.2025 18:56 Ответить
"Я попросив нормально розібратися з цією угодою, зробити роз'яснення всіх деталей і потім вже нам збиратися і розуміти що це вже серйозний документ. А такий документ буде напрацьовуватися сторонами, а після іти до парламенту щодо ратифікації".

Коментарі зайві.
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25.03.2025 19:00 Ответить
Мені іноді здається, що Зеленський не розуміє зміст деяких українських слів. Ляпає язиком першим, що на думку приходе.
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25.03.2025 19:15 Ответить
І не тільки українських…
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25.03.2025 20:28 Ответить
Яеесь кончене та спотворене! Нас вбивають, а воно про копалини! Якщо США не викинуть оце під імпічмент, хана світу!
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25.03.2025 19:01 Ответить
Вітаю нашого президента. Замість того щоб не жувати шмарклі і знищити нафтотермінал в Новоросійську, дочекались зняття санкцій з московії.
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25.03.2025 19:14 Ответить
Сократ сказав: "Я знаю, що нічого не знаю. Але є люди, які і цього не знають".
Ось і Зе вдає, що в курсі всього, а насправді нічого не знає, і навіть про це не здогадується.
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25.03.2025 19:14 Ответить
Порівнювати Зеленського з Сократом - негуманно.
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25.03.2025 20:30 Ответить
Це ви про себе. Бо очевидно ви не знаєте про що в угодах і не тільки, а впевнено поливаєте лайном
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26.03.2025 05:48 Ответить
Ольга Котович Якщо ви знаєте що угодах поділіться.)
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26.03.2025 20:34 Ответить
Україна ще не послала в пішу еротичну подорож США по першій угоді, а вони вже з доугою лізуть. Мабуть таки розуміють, що не треба ходити двічи.
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25.03.2025 20:31 Ответить
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25.03.2025 20:39 Ответить
А що, Єрмак сам не може ратифікувати?
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25.03.2025 22:30 Ответить
Трамп на базаре?!… А где этот трепач, с его обещаниями закончить войну за 24 часа?!…
Трамп - влюблён в ПУКина и уже готов к употреблению, таков расклад на сегодня?!…
С Украиной ведёт торги, а война идёт и люди гибнут, однако его волнуют только личная выгода и ничто более!!!…
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27.03.2025 19:25 Ответить
 
 