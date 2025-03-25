США предложили Украине новое соглашение по ископаемым, вопроса АЭС там нет, - Зеленский

Соединенные Штаты предложили Украине обновленное соглашение по редкоземельным ресурсам, в котором не стоит вопрос о передаче украинских атомных электростанций.

Об этом он сказал на встрече с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вчера команда брифовала меня по поводу нового соглашения, как это выглядит сейчас. Это большое полное соглашение видение американской стороны, от шагов, которые были раньше. Рамочное соглашение, вы помните, а после рамочного соглашения разрабатывается полное соглашение. Сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение, их видение", - сказал Зеленский.

По его словам, он пока не получил детали обновленного соглашения.

"Я попросил нормально разобраться с этим соглашением, сделать разъяснение всех деталей и потом уже нам собираться и понимать, что это уже серьезный документ. А такой документ будет нарабатываться сторонами, а после идти в парламент по ратификации", - добавил он.

В то же время Зеленский уточнил, что вопроса атомных электростанций в соглашении нет.

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Напомним, ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа хочет изменить условия соглашения об ископаемых с Украиной. Вашингтон хочет ужесточить экономические требования.

Ранее Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил передать в американское управление украинские атомные электростанции.

Вашингтон готов взять на себя управление украинскими АЭС, чтобы завершить войну России против Украины, сказал министр энергетики США Крис Райт.

Накануне Трамп заявил, что США договорились с Украиной о соглашении относительно редкоземельных ресурсов.

Соединенные Штаты обсуждают с Украиной возможность приобретения американскими фирмами украинских электростанций, пишет Reuters.

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