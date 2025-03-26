Более 6 миллионов человек могут умереть от СПИДа без финансирования USAID, - ООН
6,3 миллиона человек могут умереть от ВИЧ/СПИДа в течение следующих четырех лет, если поддержка США не будет восстановлена.
Об этом заявила директор ЮНЭЙДС (Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДа. - Ред.) Винни Бьяньима, передает Цензор.НЕТ.
Она считает, что в будущем мир увидит "настоящий всплеск" ВИЧ, в частности в ЮНЭЙДС ожидают 8,7 млн новых инфекций.
Бьяньима добавила, что хотя финансирование Агентства США по международному развитию (USAID) после 90-дневного пересмотра должны возобновить уже в апреле, центры помощи пациентам с ВИЧ могут уже не открыться "из-за опасений, что они не будут соответствовать новым рекомендациям" американского правительства.
"Это внезапное прекращение финансирования США привело к закрытию многих клиник, увольнению тысяч медицинских работников. Это медсестры, врачи, лаборанты, работники аптек... это много", - отметила директор ЮНЭЙДС.
Бьяньима отметила, что для Соединенных Штатов "разумно желать сократить свое финансирование", но, по ее мнению, это нужно делать постепенно.
"Внезапное прекращение спасательной помощи имеет разрушительное влияние на страны, особенно в Африке, и даже в Азии и Латинской Америке", - подчеркнула она.
В то же время директор ЮНЭЙДС добавила, что в ООН "не слышали", чтобы правительства других стран обещали восполнить пробел в финансировании.
По данным ЮНЭЙДС, в 2023 году примерно 40 миллионов человек во всем мире жили с ВИЧ. Из этого количества примерно 1,3 млн человек заразились в том же году, а 630 000 человек умерли от болезней, связанных со СПИДом.
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Втім, вони приречені і при наявності в них вказаних ресурсів.
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"грейт Америку" трампа комусь доведеться довго відмивати, або, скоріш за все, прийшов кінець США, які були з Першої світової до глобалізму світовою фабрикою.
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Что именно кстати продают США дёшево и покупают у США дорого хотелось бы узнать, помимо бесплатных лекарств для несчастных африканцев