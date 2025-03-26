Более 6 миллионов человек могут умереть от СПИДа без финансирования USAID, - ООН

6,3 миллиона человек могут умереть от ВИЧ/СПИДа в течение следующих четырех лет, если поддержка США не будет восстановлена.

Об этом заявила директор ЮНЭЙДС (Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДа. - Ред.) Винни Бьяньима, передает Цензор.НЕТ.

Она считает, что в будущем мир увидит "настоящий всплеск" ВИЧ, в частности в ЮНЭЙДС ожидают 8,7 млн новых инфекций.

Бьяньима добавила, что хотя финансирование Агентства США по международному развитию (USAID) после 90-дневного пересмотра должны возобновить уже в апреле, центры помощи пациентам с ВИЧ могут уже не открыться "из-за опасений, что они не будут соответствовать новым рекомендациям" американского правительства.

"Это внезапное прекращение финансирования США привело к закрытию многих клиник, увольнению тысяч медицинских работников. Это медсестры, врачи, лаборанты, работники аптек... это много", - отметила директор ЮНЭЙДС.

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Бьяньима отметила, что для Соединенных Штатов "разумно желать сократить свое финансирование", но, по ее мнению, это нужно делать постепенно.

"Внезапное прекращение спасательной помощи имеет разрушительное влияние на страны, особенно в Африке, и даже в Азии и Латинской Америке", - подчеркнула она.

В то же время директор ЮНЭЙДС добавила, что в ООН "не слышали", чтобы правительства других стран обещали восполнить пробел в финансировании.

По данным ЮНЭЙДС, в 2023 году примерно 40 миллионов человек во всем мире жили с ВИЧ. Из этого количества примерно 1,3 млн человек заразились в том же году, а 630 000 человек умерли от болезней, связанных со СПИДом.

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