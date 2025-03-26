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Новости Прекращение финансирования USAID
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Более 6 миллионов человек могут умереть от СПИДа без финансирования USAID, - ООН

В ООН рассказали о том сколько людей умрут от СПИДа без финансирования США

6,3 миллиона человек могут умереть от ВИЧ/СПИДа в течение следующих четырех лет, если поддержка США не будет восстановлена.

Об этом заявила директор ЮНЭЙДС (Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДа. - Ред.) Винни Бьяньима, передает Цензор.НЕТ.

Она считает, что в будущем мир увидит "настоящий всплеск" ВИЧ, в частности в ЮНЭЙДС ожидают 8,7 млн новых инфекций.

Бьяньима добавила, что хотя финансирование Агентства США по международному развитию (USAID) после 90-дневного пересмотра должны возобновить уже в апреле, центры помощи пациентам с ВИЧ могут уже не открыться "из-за опасений, что они не будут соответствовать новым рекомендациям" американского правительства.

"Это внезапное прекращение финансирования США привело к закрытию многих клиник, увольнению тысяч медицинских работников. Это медсестры, врачи, лаборанты, работники аптек... это много", - отметила директор ЮНЭЙДС.

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Бьяньима отметила, что для Соединенных Штатов "разумно желать сократить свое финансирование", но, по ее мнению, это нужно делать постепенно.

"Внезапное прекращение спасательной помощи имеет разрушительное влияние на страны, особенно в Африке, и даже в Азии и Латинской Америке", - подчеркнула она.

В то же время директор ЮНЭЙДС добавила, что в ООН "не слышали", чтобы правительства других стран обещали восполнить пробел в финансировании.

По данным ЮНЭЙДС, в 2023 году примерно 40 миллионов человек во всем мире жили с ВИЧ. Из этого количества примерно 1,3 млн человек заразились в том же году, а 630 000 человек умерли от болезней, связанных со СПИДом.

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Автор: 

ООН (4159) СПИД (138) USAID (87)


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Топ комментарии
+11
"Святе місце пустим не буває". Обійдуться і без США. Індійські препарати. Китайські. Європейські. Всі вже викреслюють США з списку постачальників. Далі будуть викреслювати з списку споживачів. Не забувайте що в світі 8,2 мільярди, а в США 360 мільйонів. Десятиліттями США діялив режимі "найбільшого сприяння" в обмін на роль "світового поліцейського" демократії. Трампістському режиму в обмін на погрози ніхто сприяти не буде. З якого дива трампісти вирішили що вся планета буде і далі забезпечувати їх потреби продаючи дешево і купуючи у них дорого мені не зрозуміти...
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26.03.2025 02:24
+8
Точно. Якщо в них нема жидкозємєльних металів, АЕС та/або портів - вони приречені.
Втім, вони приречені і при наявності в них вказаних ресурсів.
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26.03.2025 02:15
+5
Понятное дело что за свои деньги лечится никто не будет. Но почему это проблема Америки?
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26.03.2025 03:54
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А какие у них есть ресурсы ?
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26.03.2025 01:56 Ответить
Точно. Якщо в них нема жидкозємєльних металів, АЕС та/або портів - вони приречені.
Втім, вони приречені і при наявності в них вказаних ресурсів.
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26.03.2025 02:15 Ответить
💯👍
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26.03.2025 02:48 Ответить
хіба що у них є славетні гренландські пінгвіни

.
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26.03.2025 03:01 Ответить
"Святе місце пустим не буває". Обійдуться і без США. Індійські препарати. Китайські. Європейські. Всі вже викреслюють США з списку постачальників. Далі будуть викреслювати з списку споживачів. Не забувайте що в світі 8,2 мільярди, а в США 360 мільйонів. Десятиліттями США діялив режимі "найбільшого сприяння" в обмін на роль "світового поліцейського" демократії. Трампістському режиму в обмін на погрози ніхто сприяти не буде. З якого дива трампісти вирішили що вся планета буде і далі забезпечувати їх потреби продаючи дешево і купуючи у них дорого мені не зрозуміти...
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26.03.2025 02:24 Ответить
а род їх множився, і непреривно йшов... мля(
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26.03.2025 02:39 Ответить
трампон так і не зрозумів, що випускає з пляшки джина тотального американізму.

"грейт Америку" трампа комусь доведеться довго відмивати, або, скоріш за все, прийшов кінець США, які були з Першої світової до глобалізму світовою фабрикою.
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26.03.2025 02:57 Ответить
Тотального анти- американізму

.
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26.03.2025 02:58 Ответить
Світовою фабрикою США стали тільки під час 2 світової війни і їм вдалося втримати позиції протягом повоєнного часу. США до сьогодні користується винаходами німців, але вивчили лише 5% тих матеріалів які вивезли з розгромленої Німеччини. "Ядерна", "ракетна", "підводна" та "авіаційна" програми США насправді "трофейні".
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26.03.2025 12:21 Ответить
То есть, бесплатные лекарства и река бабла от ЮСЭЙД , это что, купуючи дорого или продаючи дёшево?
Что именно кстати продают США дёшево и покупают у США дорого хотелось бы узнать, помимо бесплатных лекарств для несчастных африканцев
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26.03.2025 03:59 Ответить
Понятное дело что за свои деньги лечится никто не будет. Но почему это проблема Америки?
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26.03.2025 03:54 Ответить
Якось начхати на це. Яка мені справа хто помре в Африці чи в Америці, якщо їм начхати на нас.
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26.03.2025 06:39 Ответить
Та взагалі всім на всіх начхати. Да і, так чи інакше все одно всі помруть
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26.03.2025 15:41 Ответить
сша найбагатша країна, і вона перестала виділяти кошти. ну є друга, третя, четверта країна по багатству, вони можуть заплатити за ліки. чи їм по..уй на смерті цих людей?
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26.03.2025 07:30 Ответить
І хто в цьому винен? Якщо самі не можете профінансувати, то вибачте. В світі зараз повний ідіотизм
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26.03.2025 10:42 Ответить
навіщо люди продовжують заражатися цією хворобою? Це вже справа не лікування, а освіти
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26.03.2025 11:14 Ответить
 
 