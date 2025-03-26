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Сийярто в очередной раз прибыл в Москву: будет говорить о мире, энергоснабжении и экономическом сотрудничестве

Петер Сийярто прибыл в Москву с визитом

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Москву.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, мирные переговоры США и РФ накануне "достигли новой вехи, поэтому мир снова стал более безопасным местом".

"Мы уже три года говорим, что каналы связи надо держать открытыми", - сказал Сийярто.

По словам главы МИД, в Москве сегодня будут обсуждать мир, безопасность энергоснабжения и укрепление экономического сотрудничества между Россией и Венгрией.

Читайте также: Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будут возвращены права венгерской общины на Закарпатье, - Сийярто

Автор: 

Венгрия (1933) россия (95365) Сийярто Петер (320)


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Топ комментарии
+10
В Ханти -Мансійськ на родіну як в рідну хату.
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26.03.2025 08:43
+8
на поклон до хазяїна свого приїхав.
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26.03.2025 08:27
+3
А куди ж иому ще іхати? - своі люди
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26.03.2025 08:27
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на поклон до хазяїна свого приїхав.
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26.03.2025 08:27 Ответить
В Ханти -Мансійськ на родіну як в рідну хату.
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26.03.2025 08:43 Ответить
А куди ж иому ще іхати? - своі люди
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26.03.2025 08:27 Ответить
чувак за кешем приїхав з відомістю до виплати?...
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26.03.2025 08:28 Ответить
Методички обновить треба...
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26.03.2025 09:22 Ответить
Приїхав полизати.
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26.03.2025 08:38 Ответить
Сіярто танцював перед Путіним https://www.youtube.com/shorts/iHRa2yGB1w4 угорський народний танець.
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26.03.2025 08:39 Ответить
По зар.плату
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26.03.2025 08:47 Ответить
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26.03.2025 08:51 Ответить
Навіщо він туди їздить. Понюхати та полизати ***** сраку ? Мерзенні мадьярськи правителі.
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26.03.2025 08:53 Ответить
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26.03.2025 08:56 Ответить
Угорщина живе на дотації від ЄС..сіярто з пуйлом домовляються про економічну співпрацю..ЄС - спонсор тероризму
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26.03.2025 10:20 Ответить
Україна продовжує транзит кацапської нафти до угорщини ...
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26.03.2025 11:39 Ответить
Та про це взагалі мовчу. І де ті роми, коли труби пиляти на металобрухт треба..
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26.03.2025 14:05 Ответить
 
 