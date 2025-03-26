Сийярто в очередной раз прибыл в Москву: будет говорить о мире, энергоснабжении и экономическом сотрудничестве
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Москву.
Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По словам министра, мирные переговоры США и РФ накануне "достигли новой вехи, поэтому мир снова стал более безопасным местом".
"Мы уже три года говорим, что каналы связи надо держать открытыми", - сказал Сийярто.
По словам главы МИД, в Москве сегодня будут обсуждать мир, безопасность энергоснабжения и укрепление экономического сотрудничества между Россией и Венгрией.
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