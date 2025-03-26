Атака "Шахедов" на Черкасскую область: поврежден объект инфраструктуры и складские помещения

Российские оккупанты в ночь на 26 марта атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Большинство ударных дронов РФ направила на областной центр. К счастью, обошлось без пострадавших. Это самое главное. Наши защитники уничтожили 12 БпЛА", - говорится в сообщении.

Был поврежден объект инфраструктуры. Пожар там уже ликвидировали.

Кроме того, обломками сбитой цели изуродованы складские помещения частного предприятия. Обследование территории продолжается.



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