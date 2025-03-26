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Новости атака на Черкащину
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Атака "Шахедов" на Черкасскую область: поврежден объект инфраструктуры и складские помещения

Шахеды атаковали Черкасскую область. Что известно

Российские оккупанты в ночь на 26 марта атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Большинство ударных дронов РФ направила на областной центр. К счастью, обошлось без пострадавших. Это самое главное. Наши защитники уничтожили 12 БпЛА", - говорится в сообщении.

Был поврежден объект инфраструктуры. Пожар там уже ликвидировали.

Кроме того, обломками сбитой цели изуродованы складские помещения частного предприятия. Обследование территории продолжается.

Читайте также: Россияне массированно атаковали Кривой Рог "Шахедами"

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обстрел (26906) Шахед (943) Черкасская область (45) война в Украине (3486)


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Ну от і все, угода про припинення вогню порушена. Можемо гатити у відповідь
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26.03.2025 08:47 Ответить
Гати, хто тобі не дає. Але спочатку погугли , що таке інфраструктура і на які види вони поділяється.
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26.03.2025 09:11 Ответить
Справедливості заради можу додати, що білявко з білого дому писало про всю інфраструктуру.
Десь тиждень тому, коли кремль писав про енергетичну. Те, що вона тупа, не змінює тексту висеру.
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26.03.2025 09:36 Ответить
https://x.com/PressSec/status/1902049487457071248 The leaders agreed that the movement to peace will begin with an energy and infrastructure ceasefire...

"енергетика ТА інфраструктура", а не "енергетична інфраструктура"
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26.03.2025 09:41 Ответить
всю ніч гриміло
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26.03.2025 08:57 Ответить
Спочатку було слово... Кожній бабусі по смартфону з пакетом підключення,мільярд дерев,"сіликонові долини" і ін.
Часи змінилися.Анонсовані "рій дронів","Паляниця", "Пекло",""Довга рука Нептуна" та ін. Де це все?.Чи біжить Зеленський попереду паровоза?.Кацапи щоденно запускають по Україні сотні шахедів.Ми,можливо помиляюсь,раз в неділю.Щоб протистояти ординській навалі нам треба також,а можливо і більше палити їм все що пов'язане з ОПК,або з тим що принесе їм прибутки
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26.03.2025 09:06 Ответить
 
 