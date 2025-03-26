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Атака "Шахедов" на Черкасскую область: поврежден объект инфраструктуры и складские помещения
Российские оккупанты в ночь на 26 марта атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
"Большинство ударных дронов РФ направила на областной центр. К счастью, обошлось без пострадавших. Это самое главное. Наши защитники уничтожили 12 БпЛА", - говорится в сообщении.
Был поврежден объект инфраструктуры. Пожар там уже ликвидировали.
Кроме того, обломками сбитой цели изуродованы складские помещения частного предприятия. Обследование территории продолжается.
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Десь тиждень тому, коли кремль писав про енергетичну. Те, що вона тупа, не змінює тексту висеру.
"енергетика ТА інфраструктура", а не "енергетична інфраструктура"
Часи змінилися.Анонсовані "рій дронів","Паляниця", "Пекло",""Довга рука Нептуна" та ін. Де це все?.Чи біжить Зеленський попереду паровоза?.Кацапи щоденно запускають по Україні сотні шахедів.Ми,можливо помиляюсь,раз в неділю.Щоб протистояти ординській навалі нам треба також,а можливо і більше палити їм все що пов'язане з ОПК,або з тим що принесе їм прибутки