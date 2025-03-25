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Россияне массированно атаковали Кривой Рог "Шахедами"

дроны,шахматы

Вечером 25 марта российские войска массированно атаковали Кривой Рог "Шахедами".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Массовая атака "Шахедами". По меньшей мере 15 взрывов. Все понимаем, все работаем. Более подробная информация после отбоя. На этот час локационно чисто", - написал он.

Напомним россияне запустили по Украине "шахеды".

Смотрите также: В Кривом Роге напали на местного журналиста: редакция перед этим получала угрозы. ФОТОрепортаж (дополнено)

Автор: 

Кривой Рог (1376) обстрел (26906) Шахед (943) Днепропетровская область (3879) Криворожский район (96)


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Топ комментарии
+20
"Пєрєміріє" стартувало!
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25.03.2025 23:17
+19
Якщо вранці в новинах не побачимо що на Сосії горять НПЗ і аеродроми то потрібно Зелю ******* за його перемир'я
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25.03.2025 23:54
+16
зелене переміріє буде гівна в рота набрати та мовчати а люди помирати сумно це
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25.03.2025 23:34
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"Пєрєміріє" стартувало!
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25.03.2025 23:17 Ответить
Угу. Дякуємо таваріщу Трампу за наше світле майбутнє....
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25.03.2025 23:25 Ответить
Ну, по-перше, подякувати треба мінімум шість разів, тому що вони рахують. А по-друге, не просто трампу, а геніальному, чудовому, неймовірному д.трампу найкращому укладачу угод!
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25.03.2025 23:33 Ответить
А ще він набагато красивіший усіх Камал Гаріс разом узятих і найкращий претендент на лауреата премії миру.
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25.03.2025 23:39 Ответить
І костюм одягніть...
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26.03.2025 06:04 Ответить
95 квартал атаковали?
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25.03.2025 23:26 Ответить
Наврядчи. Десь далеко на північ.
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25.03.2025 23:35 Ответить
вЫ пытаетесь "шутить" в стиле этого 95 -го - только это не смешно ...
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25.03.2025 23:55 Ответить
А вАМ смєшно від "шуток" 95ї шобли?
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26.03.2025 01:38 Ответить
умєров з американцями і рашистами ,на перемовинах ,визначили і міста і цілі в Україні , для нанесення ударів....
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25.03.2025 23:29 Ответить
10000%. Херпіду зараз дало списочек об'єктів ніби на 30 днів. А через 30 днів вони знищать все те, про що до тепер і не знали, що воно десь існує.
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26.03.2025 01:17 Ответить
зелене переміріє буде гівна в рота набрати та мовчати а люди помирати сумно це
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25.03.2025 23:34 Ответить
Бо він їх вирок
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26.03.2025 06:56 Ответить
Якщо вранці в новинах не побачимо що на Сосії горять НПЗ і аеродроми то потрібно Зелю ******* за його перемир'я
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25.03.2025 23:54 Ответить
Скільки там нпз вночі згоріло?
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26.03.2025 23:11 Ответить
Скільки там % проголосувало за херпіду? 89...91%... Не пам'ятаю точно. А решту 10% воно хоче розстріляти на Майдані.
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26.03.2025 01:14 Ответить
буба і доня підписали і сказали - мона!
а би не по кацапських караблях...
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26.03.2025 01:28 Ответить
"Можна переходити до тиші": Зеленський анонсував припинення вогню щодо енергетики.
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26.03.2025 01:46 Ответить
Підписали перемиря суки, що б ви горіли рашиські варвари ,трампони і своє бидло для якого понад усе утриматись при владі
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26.03.2025 06:23 Ответить
Многострадальная малая родина главзеба и пока что здравствующая малая родина(членинград) пыни и медеда...
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26.03.2025 07:43 Ответить
 
 