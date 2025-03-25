Россияне массированно атаковали Кривой Рог "Шахедами"

Вечером 25 марта российские войска массированно атаковали Кривой Рог "Шахедами".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Массовая атака "Шахедами". По меньшей мере 15 взрывов. Все понимаем, все работаем. Более подробная информация после отбоя. На этот час локационно чисто", - написал он.

Напомним россияне запустили по Украине "шахеды".

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