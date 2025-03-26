Суд в США выдал временный запрет на закрытие "Радио Свобода"

Американский суд выдал временный запрет на закрытие "Радио Свободная Европа" и "Радио Свобода".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

Как отмечается, американский судья Ройс Ламберт во вторник, 25 марта, выдал временный запрет, который заблокировал ликвидацию организации.

Судья установил, что попытка администрации Трампа лишить "Радио Свобода" средств была "не подтверждена никакими фактами или соображениями" и, вероятно, нарушила федеральный закон.

"Руководство (Агентства США по глобальным медиа. - Ред.) не может одним предложением, которое практически ничего не объясняет, заставить "Радио Свобода" закрыться - даже если президент сказал им это сделать", - отметил судья Ламберт.

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Что предшествовало?

В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

Напомним, утром субботы, 15 марта,штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".