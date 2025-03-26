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Суд в США выдал временный запрет на закрытие "Радио Свобода"

Радио Свобода

Американский суд выдал временный запрет на закрытие "Радио Свободная Европа" и "Радио Свобода".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

Как отмечается, американский судья Ройс Ламберт во вторник, 25 марта, выдал временный запрет, который заблокировал ликвидацию организации.

Судья установил, что попытка администрации Трампа лишить "Радио Свобода" средств была "не подтверждена никакими фактами или соображениями" и, вероятно, нарушила федеральный закон.

"Руководство (Агентства США по глобальным медиа. - Ред.) не может одним предложением, которое практически ничего не объясняет, заставить "Радио Свобода" закрыться - даже если президент сказал им это сделать", - отметил судья Ламберт.

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Что предшествовало?

В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

Напомним, утром субботы, 15 марта,штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".

Автор: 

журналистика (3287) США (26409)


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Топ комментарии
+5
А суддями зроблять те, що зробили з прокурором, яка розслідувала справи пов'язані з рашкою.
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26.03.2025 09:09
+4
воно і суди зараз закриє...
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26.03.2025 09:02
+4
Басманим судом з Параши заманить.
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26.03.2025 09:04
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воно і суди зараз закриє...
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26.03.2025 09:02 Ответить
Басманим судом з Параши заманить.
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26.03.2025 09:04 Ответить
А суддями зроблять те, що зробили з прокурором, яка розслідувала справи пов'язані з рашкою.
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26.03.2025 09:09 Ответить
Шо іх закривати? - гроші не дав і на другии день закрилися - ділов то! - для Трампа
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26.03.2025 09:04 Ответить
Так то воно так. Тільки один нюанс, - гроші дає не президент, а Конгрес. І забирати ці гроші ніхто не має права.
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26.03.2025 10:51 Ответить
Вірніше - не мав - ви десь - по діях Трампа - чуєте голос Конгресу?
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26.03.2025 11:22 Ответить
Ото ж бо й воно. Гроші то вже виділені Конгресом. І щось не чути, щоб Конгрес скасовував це своє рішення. Так що тут маємо перевищення повноважень з боку Трампа.
Але, звісно, Конгрес може все переграти. Адже там більшість у республіканців, які перед очима мають такі собі прапорці від трампістів. Тіпа, "Трамп завжди правий у всьому". )))

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26.03.2025 11:56 Ответить
Предоставьте ему охрану
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26.03.2025 09:04 Ответить
та воно вже і так пісяти ходить втрйох - вухо це вам не яйця...
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26.03.2025 09:14 Ответить
Тавтологія трампоського ********** - заборону на заборону.
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26.03.2025 09:12 Ответить
Да кто бы это русскоязычное радио слушал. Как инструмент пропаганды и контрпропаганды оно себя изжило в прошлом веке. Последние годы выглядело, как какая-то не очень интересная сатирическая передача. В целевых странах (не только Россия) участники эфиров были глубоко маргинализированы властями, если не сказать, что их называли общеуголовными преступниками. При этом охват был минимальный
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26.03.2025 09:14 Ответить
А ви подумайте над цією подією по-русскі, та й заграє вона іншими барвами.
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26.03.2025 09:30 Ответить
Saglashus , eta uzhe ne to radio , v paslednie desetiletie ano stalo ruporom "haroshih "ruskih . Patamu dazhe harasho , iesli eta pamoika zakroietsa , vapros toka kakim sposobom .....a sposob savsem neharoshii !
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26.03.2025 09:42 Ответить
Позакриває ті суди т. Трамп... Адвокатські контори вже ... приборкав.
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26.03.2025 09:20 Ответить
На вимогу путіна трамп скоро і статую Свободи перетворить на Родіну -мать!
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26.03.2025 09:36 Ответить
"Ету дєвушку тєпєрь танцую я!"

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26.03.2025 10:53 Ответить
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26.03.2025 09:43 Ответить
урря!
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26.03.2025 10:17 Ответить
 
 