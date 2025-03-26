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Новости
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Последствия ночной атаки "Шахедов" на Ахтырку. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели сейчас ликвидируют последствия атаки вражеских БпЛА по городу Ахтырка на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, вследствие атаки возник пожар. Ударной волной повреждены нежилые помещения, многоквартирные дома, магазины и админздание.

Последствия удара по Ахтырке 26 марта 2025 г.
Последствия удара по Ахтырке 26 марта 2025 г.
Последствия удара по Ахтырке 26 марта 2025 г.
Последствия удара по Ахтырке 26 марта 2025 г.

Спасатели оперативно ликвидировали очаги возгорания и эвакуировали граждан, которые находились в поврежденных помещениях.

Саперы ГСЧС изъяли взрывоопасные предметы. На месте происшествия спасатели развернули мобильный пункт несокрушимости.

Смотрите также: Последствия удара КАБом по гражданской инфраструктуре Ахтырки в Сумской области. ФОТОрепортаж

Информация о травмированных не поступала. Начинаются аварийно-восстановительные работы.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал дронами Ахтырку, повреждены дома, магазины, рынок и автомобили.

Автор: 

Сумская область (3004) ГСЧС (4949) Ахтырка (23) Шахед (943) Ахтырский район (10)


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Топ комментарии
+4
Центр міста. Прильот в підприємство, яке годує своїми виробами навіть Суми. ****** кацапи, кончена влада. В березні вже третьій прильот. Більш того жодного шахеда до підльоту до Охтирки не збито. Скільки випустили кацапи- стільки і долетіло. Все це розпочалось для Сумської області після геніального задуму найвиличнішого із найвиличніших -"курської операції". Перш ніж розпочинати такі операції потрібно було захистити цівільне населення області. Пункти незламності вони відкривають. Я в шоці.
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26.03.2025 10:07
+3
К сожалению большинство Украинцев не понимают кто такой ЗЕ.Пока не поймут шо все шо делает ЗЕ только на руку росии,так это и будет продолжатся.
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26.03.2025 09:53
+2
Ну хєр його знає. Мабуть Ви великий військовий стратег, раз визначаєте безглуздості тієї чи іншої операції. Як би у 2022 році герої-охтирчани не стали на захист свого міста, то тепер би там точно висіли портрети імпєратара всєя русі і ніхто би не стріляв. Здається Ви не там винних шукаєте.
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26.03.2025 11:25
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Зелений клоун врятував російські НПЗ від ударів, а українські міста і села горітимуть надалі у вогні!
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26.03.2025 09:46 Ответить
К сожалению большинство Украинцев не понимают кто такой ЗЕ.Пока не поймут шо все шо делает ЗЕ только на руку росии,так это и будет продолжатся.
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26.03.2025 09:53 Ответить
Центр міста. Прильот в підприємство, яке годує своїми виробами навіть Суми. ****** кацапи, кончена влада. В березні вже третьій прильот. Більш того жодного шахеда до підльоту до Охтирки не збито. Скільки випустили кацапи- стільки і долетіло. Все це розпочалось для Сумської області після геніального задуму найвиличнішого із найвиличніших -"курської операції". Перш ніж розпочинати такі операції потрібно було захистити цівільне населення області. Пункти незламності вони відкривають. Я в шоці.
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26.03.2025 10:07 Ответить
Все почалось для Сумської області після того, як москалі напали у 2022. Нє?
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26.03.2025 11:00 Ответить
Саме так, але до безглуздої курської операції, навіть в прикордонних населених пунктах було відносно спокіно. Зараз прикордоння стерто вщент, обстріли Сум за пів року збільшилися в чотири рази і це тільки офіційно, аналогічна ситуація в Охтирці. НЄ ?
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26.03.2025 11:08 Ответить
Ну хєр його знає. Мабуть Ви великий військовий стратег, раз визначаєте безглуздості тієї чи іншої операції. Як би у 2022 році герої-охтирчани не стали на захист свого міста, то тепер би там точно висіли портрети імпєратара всєя русі і ніхто би не стріляв. Здається Ви не там винних шукаєте.
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26.03.2025 11:25 Ответить
Звідки ти такий розумний і мабуть хоробрий? Де ти живеш, чи не з окопу пишеш?
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26.03.2025 12:05 Ответить
З України я. І з Вами не на ти. Пишу не з окопу, на відміну мабуть від Вас.
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26.03.2025 13:16 Ответить
Повторюю для особливо обдарованих: тИ де живеш? Враховуючи обдарованість, сподіваюсь це не дуже складне питання?
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26.03.2025 13:26 Ответить
Курська операція вдалася на славу.
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26.03.2025 10:10 Ответить
 
 