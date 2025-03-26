Последствия ночной атаки "Шахедов" на Ахтырку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спасатели сейчас ликвидируют последствия атаки вражеских БпЛА по городу Ахтырка на Сумщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, вследствие атаки возник пожар. Ударной волной повреждены нежилые помещения, многоквартирные дома, магазины и админздание.
Спасатели оперативно ликвидировали очаги возгорания и эвакуировали граждан, которые находились в поврежденных помещениях.
Саперы ГСЧС изъяли взрывоопасные предметы. На месте происшествия спасатели развернули мобильный пункт несокрушимости.
Информация о травмированных не поступала. Начинаются аварийно-восстановительные работы.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал дронами Ахтырку, повреждены дома, магазины, рынок и автомобили.
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