Последствия ночной атаки "Шахедов" на Ахтырку. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели сейчас ликвидируют последствия атаки вражеских БпЛА по городу Ахтырка на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, вследствие атаки возник пожар. Ударной волной повреждены нежилые помещения, многоквартирные дома, магазины и админздание.









Спасатели оперативно ликвидировали очаги возгорания и эвакуировали граждан, которые находились в поврежденных помещениях.

Саперы ГСЧС изъяли взрывоопасные предметы. На месте происшествия спасатели развернули мобильный пункт несокрушимости.

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Информация о травмированных не поступала. Начинаются аварийно-восстановительные работы.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал дронами Ахтырку, повреждены дома, магазины, рынок и автомобили.