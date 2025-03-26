Враг атаковал дронами Ахтырку: повреждены дома, магазины, рынок и автомобили. ФОТО
Сегодня, 26 марта 2025 года, ночью российские беспилотники атаковали Ахтырку Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Как отмечается, вследствие удара трех беспилотников повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на территории рынка. Также произошло возгорание одной хозяйственной постройки.
На месте работают аварийно-спасательные службы.
Предварительно, погибших и травмированных нет.
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і вона запрацює вже по повній, І тепер буде у кацапів буде дуже - дуже багато грошенят
на їх визвольну війну. Щоб і далі визволяти Україну від українців !