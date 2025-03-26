Враг атаковал дронами Ахтырку: повреждены дома, магазины, рынок и автомобили. ФОТО

Сегодня, 26 марта 2025 года, ночью российские беспилотники атаковали Ахтырку Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, вследствие удара трех беспилотников повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на территории рынка. Также произошло возгорание одной хозяйственной постройки.

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На месте работают аварийно-спасательные службы.

Предварительно, погибших и травмированных нет.