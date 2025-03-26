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Враг атаковал дронами Ахтырку: повреждены дома, магазины, рынок и автомобили. ФОТО

Сегодня, 26 марта 2025 года, ночью российские беспилотники атаковали Ахтырку Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, вследствие удара трех беспилотников повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на территории рынка. Также произошло возгорание одной хозяйственной постройки.

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последствия удара по Ахтырке 26 марта 2025 г.
последствия удара по Ахтырке 26 марта 2025 г.

На месте работают аварийно-спасательные службы.

Предварительно, погибших и травмированных нет.

Автор: 

Сумская область (3004) Ахтырка (23) Шахед (943) Ахтырский район (10)


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Головне що не по енергоструктурi
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26.03.2025 06:17 Ответить
І щоб Венс у Сторіс цього не бачив...
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26.03.2025 06:43 Ответить
Наші вже можуть дотягнутись до заводу в Єлабузі? Це ж не енергетичний об'єкт.
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26.03.2025 06:36 Ответить
А головне що не по енергоструктурi російській. Тому що тепер у нас на неї табу Трампа,
і вона запрацює вже по повній, І тепер буде у кацапів буде дуже - дуже багато грошенят
на їх визвольну війну. Щоб і далі визволяти Україну від українців !
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26.03.2025 06:52 Ответить
 
 