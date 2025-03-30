30 марта в 3:00 ночи Украина перейдет на летнее время

В ночь на воскресенье, 30 марта, Украина перейдет на летнее время - часы переводят на час вперед.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Практика перевода часов на зимнее и летнее время регулируется постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Современные электронные устройства, такие как смартфоны, ноутбуки, планшеты, обычно обновляют время автоматически через сетевые настройки.

Тогда как механические часы и будильники придется переводить вручную.

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет перевод времени в Украине с зимнего на летнее. Этот законопроект направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому 21 августа.

Однако глава государства его до сих пор не подписал.

В случае подписи президента нынешний перевод часов должен был бы стать последним.

Ранее издание BBC News Украина, ссылаясь на собственные источники, писало, что Зеленский не планирует подписывать законопроект №4201, который отменяет сезонный перевод часов.