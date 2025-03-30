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Новости Переход на летнее время
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30 марта в 3:00 ночи Украина перейдет на летнее время

этой ночью Украина переходит на летнее время

В ночь на воскресенье, 30 марта, Украина перейдет на летнее время - часы переводят на час вперед.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Практика перевода часов на зимнее и летнее время регулируется постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Современные электронные устройства, такие как смартфоны, ноутбуки, планшеты, обычно обновляют время автоматически через сетевые настройки.

Тогда как механические часы и будильники придется переводить вручную.

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет перевод времени в Украине с зимнего на летнее. Этот законопроект направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому 21 августа.

Однако глава государства его до сих пор не подписал.

В случае подписи президента нынешний перевод часов должен был бы стать последним.

Ранее издание BBC News Украина, ссылаясь на собственные источники, писало, что Зеленский не планирует подписывать законопроект №4201, который отменяет сезонный перевод часов.

Автор: 

время (168) часы (154)


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Топ комментарии
+13
Якби ще вистачило розуму на ньому і залишитися...
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30.03.2025 01:06
+8
Добре, що перейшли. Мій організм вже місяць, як перейшов.
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30.03.2025 07:34
+4
Для українців це набагато менший клопіт.
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30.03.2025 01:04
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Знов мацьковське врємья?
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30.03.2025 00:48 Ответить
Та пофіг! Часовий пояс, як і сусідів по кордону не обирають.
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30.03.2025 01:07 Ответить
Негарний пояс... І друзів у поясі нєту.
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30.03.2025 01:09 Ответить
Це катастрофа !
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30.03.2025 00:48 Ответить
Для українців це набагато менший клопіт.
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30.03.2025 01:04 Ответить
Якби ще вистачило розуму на ньому і залишитися...
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30.03.2025 01:06 Ответить
задрали!
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30.03.2025 02:29 Ответить
Рідна владонька не втрималась і спи...діла навіть тут!
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30.03.2025 06:01 Ответить
Дресіровка жителів )
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30.03.2025 06:33 Ответить
Чого лише на годину? Якщо єкономія від переходу на годину, то давайте зразу переходити на дві. Економія зросте вдвічі.
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30.03.2025 07:26 Ответить
Восени ж обіцяли, що такого більше не буде. І от на тобі
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30.03.2025 07:31 Ответить
Це Стефанчуку так захотілось. Він проштовхнув хотєлку в Раді. А Зеленський наклав на законопроект. Просто не підписав. Мав протягом 2-х тижднів підписати, ветувати або повернути в Раду на доопрацювання. Зеленський просто ігнорить половину проголосованого в Раді.
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30.03.2025 07:43 Ответить
Не підписав Бо-не-встиг...



трохи не вистачило ... часу
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30.03.2025 08:31 Ответить
Добре, що перейшли. Мій організм вже місяць, як перейшов.
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30.03.2025 07:34 Ответить
Я не розумію тих, кого влаштовує схід сонця в 3-4 ранку і захід в 19-20. Що ви захищаєте? Бо не так як в москалів? Та насрати на них. Мені комфортно.
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30.03.2025 10:07 Ответить
Завжи дивували люди, яким є комфортним "літній час". "Зимовий час" є найбільш близьким до астрономічного, відповідно він природньо є комфортнішим. А істерики про "вкрадену годину світла" - то якась маячня.
За 33 роки був шанс прийняти хоч одне виважене і правильне рішення, но і його замрнували.
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30.03.2025 10:36 Ответить
Завжи дивували люди, яким є комфортним "Зимовий час".
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30.03.2025 10:52 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Чергове порушення Конституції Зеленським і Стефанчуком - не підписання прийнятого закону 4201 від 09.10.2020 Закону про обчислення часу в Україні, 21.08.2024 Закон направлено на підпис Президенту України ) - і Україна знову переводить час. Ну подобається Вовочці "гАварит мАсква ! мАсковское время ..."
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30.03.2025 12:13 Ответить
 
 