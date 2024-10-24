Зеленский не планирует подписывать законопроект о переводе часов на летнее и зимнее время, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует подписывать законопроект №4201, который отменяет сезонный перевод часов. В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина должна перейти на зимнее время.

Об этом пишет BBC News Украина, ссылаясь на свои источники, передает Цензор.НЕТ.

Проект Закона, который отменяет сезонный перевод часов, депутаты поддержали во втором чтении 16 июля.

Согласно ему, это должно было бы произойти в последний раз, и перехода на летнее время больше не было бы. Этот законопроект направили на подпись Зеленскому 21 августа.

Однако глава государства его до сих пор не подписал.

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Собеседник издания в президентской команде сообщил, что этот закон так и не подпишут, срок для его ветирования уже истек.

Другой собеседник в президентской фракции также заверил BBC, что подписи не будет.

"Спикер (Руслан Стефанчук, - ред.) это продавил, это его идея, поэтому чтобы его не обижать, вето не будет, но и подписи не будет", - сказал собеседник издания в Раде.

Он также рассказал, что во время обсуждений этого закона специалисты "посчитали и увидели минусы для экономики - вылезли убытки в несколько миллиардов".

К аргументам против подписания закона собеседник добавил петиции как например "не воруйте наши вечера", с которыми выступали украинцы, добавляет BBC.

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Что предшествовало?

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет перевод времени в Украине с зимнего на летнее.

Впоследствии общественная организация "Академия наук высшей школы Украины" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на закон об отмене перехода на летнее время.

Однако академики Национальной академии наук Украины поддержали отмену перевода часов и заявили, что это будет правильным и полезным для здоровья украинцев. Также ученые призвали прекратить критику законопроекта.