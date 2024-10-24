Зеленский не планирует подписывать законопроект о переводе часов на летнее и зимнее время, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский не планирует подписывать законопроект №4201, который отменяет сезонный перевод часов. В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина должна перейти на зимнее время.
Об этом пишет BBC News Украина, ссылаясь на свои источники, передает Цензор.НЕТ.
Проект Закона, который отменяет сезонный перевод часов, депутаты поддержали во втором чтении 16 июля.
Согласно ему, это должно было бы произойти в последний раз, и перехода на летнее время больше не было бы. Этот законопроект направили на подпись Зеленскому 21 августа.
Однако глава государства его до сих пор не подписал.
Собеседник издания в президентской команде сообщил, что этот закон так и не подпишут, срок для его ветирования уже истек.
Другой собеседник в президентской фракции также заверил BBC, что подписи не будет.
"Спикер (Руслан Стефанчук, - ред.) это продавил, это его идея, поэтому чтобы его не обижать, вето не будет, но и подписи не будет", - сказал собеседник издания в Раде.
Он также рассказал, что во время обсуждений этого закона специалисты "посчитали и увидели минусы для экономики - вылезли убытки в несколько миллиардов".
К аргументам против подписания закона собеседник добавил петиции как например "не воруйте наши вечера", с которыми выступали украинцы, добавляет BBC.
Что предшествовало?
Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет перевод времени в Украине с зимнего на летнее.
Впоследствии общественная организация "Академия наук высшей школы Украины" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на закон об отмене перехода на летнее время.
Однако академики Национальной академии наук Украины поддержали отмену перевода часов и заявили, что это будет правильным и полезным для здоровья украинцев. Также ученые призвали прекратить критику законопроекта.
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Не переводите
ветувати відверту маячню то ж так важко, чи не так..
Добре, може я в чомусь і не правий. Весною дійсно занадто рано темно і який час краще, це питання що потребує більш детальних досліджень. І всеодно хочь так хочь інакше невдоволені будуть, особливо в залежності від західних чи східних регіонів проживання.
Бляха, зараз сумерки в 18-30, якщо не будуть переводити то буде в 2025 році повна ніч. Кому це треба, крім Ахметова з його обленергами?
Якщо не помиляюсь - там має бути один з трьох варіантів - або підписання, або вето, або повернення на доопрацювання. Зеля не має права просто "не підписувати".
Запрацювався ваЗЕлін. Ну забув підписати. Чого причепились?
Тпк його і запам'ятають - як дебіла, який проводив безглузді заходи, а потрібні саботував.
Таким чином, Закон прийнятий і має бути опублікований.
За притомної влади Президент мав би його на зараз підписати та подати до ВРУ проєкт закону про його скасування
нащо
В Європі єдиною країною, яка не використовує літній час, є Ісландія. За межами Європи зміну часу застосовують, приміром, в США, Канаді, Мексиці, Австралії та Новій Зеландії.
Так ми йдемо в Європу - чи навпаки ?
режим манкуртів з 91 року тому затягуємо пояса
колись в майбутньому коли в Україні буде президент і національний уряд вони все зроблять за тиждень, а поки в ярмі не звикати
ЇЇ бідну "буть хто і як хоче.
Отже, що Ви пропонуєте, правильно називається "Ввести DST на постійній основі". Тобто перевести стрілки вперед і так і залишити. Це вже було в Україні, називалося "декретний час", коли 60 років поспіль час в Україні дорівнював москальському. Так, луганчанє
нє хотєлі корміть нахлєбніков із Європине скаржилися, а от для Львова (наприклад) UTC+3 був реально дивним. Добре, що це більшовицьке неподобство скасували 91-го року.
Це вже не законопроєкт, це вже закон, прийнятий Верховною Радою.
Після результативного голосування законопроєкт стає законом.
Зеленський не підписує...
Політична ''мастурбація'' ''по-Зеленськи''.
а от що стосовно бюджету, на наступний рік - його він підпише??? Прокурорви та інші чінуші будуть задоволені, а військові, лікарі, вчителя, бізнес йому *****…
Чёй, то б.я не то. Ничего страшного. Для этого есть Гугл. Он то знает всё.
ПРОТИС ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО з директором ІГНАТЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ за адресою Україна, 51263, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н,
ага. Вот оно Как правило, протисты - одноклеточные организмы, хотя многие из них способны образовывать колонии; для ряда представителей характерно многоклеточное строение, ...
ЦензорНет считает спикера украинского парламента одноклеточным организмом?
Ну. Юрий Евгеньевич, смело. Очень смело
(московитської версії тут взагалі не повинно бути, на мою думку)
"Продавил" на украинский переводится: ПРОДАВИВ!
Де ти взяв "протис"?
На зуб отвечаю что на момент написания моего поста Стефанчук был протисом.
Доречі на українській сторінку сайту він і досі протіс
Интересно в вашем обществе за гнилые базары извиняются?
При чём тут протис, в тексте Стефанчук ПРОДАВИЛ закон, т.е. депутаты были против, а он настоял на рассмотрении закона.
Чтобы два раза не вставать, выучи и украинский.
А ця зграя крадіїв вже задовбала! Йдіть вже від три чорти!