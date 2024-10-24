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Зеленский не планирует подписывать законопроект о переводе часов на летнее и зимнее время, - СМИ

Зеленський не планує підписувати закон про переведення годинників

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует подписывать законопроект №4201, который отменяет сезонный перевод часов. В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина должна перейти на зимнее время.

Об этом пишет BBC News Украина, ссылаясь на свои источники, передает Цензор.НЕТ.

Проект Закона, который отменяет сезонный перевод часов, депутаты поддержали во втором чтении 16 июля.

Согласно ему, это должно было бы произойти в последний раз, и перехода на летнее время больше не было бы. Этот законопроект направили на подпись Зеленскому 21 августа.

Однако глава государства его до сих пор не подписал.

Также читайте: Рада отменила перевод часов в Украине на "зимнее" или "летнее" время

Собеседник издания в президентской команде сообщил, что этот закон так и не подпишут, срок для его ветирования уже истек.

Другой собеседник в президентской фракции также заверил BBC, что подписи не будет.

"Спикер (Руслан Стефанчук, - ред.) это продавил, это его идея, поэтому чтобы его не обижать, вето не будет, но и подписи не будет", - сказал собеседник издания в Раде.

Он также рассказал, что во время обсуждений этого закона специалисты "посчитали и увидели минусы для экономики - вылезли убытки в несколько миллиардов".

К аргументам против подписания закона собеседник добавил петиции как например "не воруйте наши вечера", с которыми выступали украинцы, добавляет BBC.

Читайте также: Зеленский до сих пор не подписал закон об отмене перевода стрелок часов. Он должен заработать через 10 дней

Что предшествовало?

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет перевод времени в Украине с зимнего на летнее.

Впоследствии общественная организация "Академия наук высшей школы Украины" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на закон об отмене перехода на летнее время.

Однако академики Национальной академии наук Украины поддержали отмену перевода часов и заявили, что это будет правильным и полезным для здоровья украинцев. Также ученые призвали прекратить критику законопроекта.

Автор: 

время (168) законопроект (3235) Зеленский Владимир (20889) часы (154)


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Топ комментарии
+50
А що значить - "не планує підписувати"? Начебто за Конституцією, або підписати, або вето, щоб ВР спробувала його подолати. А варіант "кинути в стіл і забути" начебто в ній не прописаний. Скільки ще це зелене чмо буде знущатись над Конституцією та законами?
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24.10.2024 13:35 Ответить
+17
Хто б сумнівався ?Кловун не проти щоб було "московскоє врємя" в усій Україні.
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24.10.2024 13:38 Ответить
+17
підозрюю, що непідписання цього закону так і залишиться єдиним притомним рішенням зе-лупи за весь час його безславного правління...
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24.10.2024 13:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
нехай підпише з а підвищення податків він скоро підписав
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24.10.2024 13:32 Ответить
Це просто мабуть входить в план плану перемоги
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24.10.2024 14:55 Ответить
Похер. В нас вирішує Цезарь.
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24.10.2024 13:33 Ответить
А що значить - "не планує підписувати"? Начебто за Конституцією, або підписати, або вето, щоб ВР спробувала його подолати. А варіант "кинути в стіл і забути" начебто в ній не прописаний. Скільки ще це зелене чмо буде знущатись над Конституцією та законами?
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24.10.2024 13:35 Ответить
Царь знает, что делает
Не переводите
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24.10.2024 13:41 Ответить
Ти б ще Зелю попросив пояснити, що таке Конституція. Воно не знає що то таке, не те, щоб почитати хоча б початок.
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24.10.2024 14:09 Ответить
Та Зеля гадки немає шо то за Констітуція така!
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24.10.2024 14:12 Ответить
Все він прекрасно знає і розуміє, він просто і прилюдно демонструє, що плювати на всіх хотів!
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24.10.2024 20:52 Ответить
Хто б сумнівався ?Кловун не проти щоб було "московскоє врємя" в усій Україні.
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24.10.2024 13:38 Ответить
Ти в попіл перднув. З цим законом ми б мали найдовший літній день, що закінчувався б о 20:00.
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24.10.2024 13:46 Ответить
ой а кто єта сделал, невже зелечці клятий парашенка той дурнуватий закон підкинув, за якого світати на сході буде в 3 годині.
ветувати відверту маячню то ж так важко, чи не так..
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24.10.2024 15:57 Ответить
По сонцю працюй,а не по годиннику.
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28.10.2024 22:50 Ответить
Навпаки, Європа переводить.
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24.10.2024 13:53 Ответить
Ну хто любить літом шлятися до 22 години щоб світло було, а потім хекати до 2 ночі бо жара, я вас вітаю, ваш вечір ніхто не вкрав в результаті.
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24.10.2024 13:38 Ответить
Тупий дурник? Краще прокидатися коли вже пів дня пройшло?!?
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24.10.2024 13:45 Ответить
Краще не ібти мозок людям порушуючи циркадні ритми двічі на рік. Але такій чепухі як ти заважає ужиратися щоб ще світло було.
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24.10.2024 13:49 Ответить
Від порушення циркадних циклів ще ніхто не вмер, як і від зміни погоди чи пір року
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24.10.2024 14:02 Ответить
Так і від бухла ще ніхто не вмер. Вмерли від інсультів, інфарктів і цирозів печінки.
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24.10.2024 14:05 Ответить
То не пийте. Є докази, що таке порушення призводить до погіршення здоров'я?
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24.10.2024 14:07 Ответить
wikipedia - Цирка́дні (циркадіа́нні) ри́тми (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. circa - близько, кругом і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. dies - день) - циклічні коливання інтенсивності різних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F біологічних процесів, пов'язаних зі зміною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C дня і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%87 ночі . У нас навеличніший тепер вливає на зміни дня і ночі?!!!!! Він тепер СВІТИЛО? Ви зовсім .....?
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24.10.2024 14:08 Ответить
Що регулюють циркадні ритми? В тому числі і час відходу до сну. І так, світило впливає на циркадні ритми. Навіть температура світла в кельвінах впливає на вироблення серотоніну і мелатоніну в організмі. А от часовий графік впливає на те, коли ми йдемо спати і встаємо на роботу і навчання. І у вас не вийде жити по старому графіку коли запроваджують новий. Тому оця шляпа з переведенням годинника обов'язково впливає на циркадні ритми.
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24.10.2024 14:21 Ответить
Шляпа з переведнням годинників - впливає на адаптацію "активності - сну" до циркадних ритмів. Які задаються світилом. Ні?))))) В більшості розвинутих країн перевод годинників саме для цього і придумали. Хоча з іншого боку я памʼятаю задорнова - "какіє єті амеріканци тупиє".
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24.10.2024 14:55 Ответить
Ну тобто захід сонця в 22 години краще ніж в 21 якщо людині вставати о 6-7 ранку. І жара до 2 годин ночі що спати неможливо теж ок. Ясно понятно.
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24.10.2024 15:08 Ответить
Шановний, бачите - ту ми перейшли від циркадних ритмів до "не зручності спати в жару". Я можу зрозуміти Ваші вподобання. Очевидно, я тут спираюсь на інше - як би "циркадні ритми не змінювались протягом року ( а вони змінюються, бо змінюється час сходу-заходу Сонця), тоді (іншими словами був би якись "глобальних годинник") тоді еволюція призвела би до появи "зозулі в голові". І ця птаха примушувала би наших предків прокидатись в одни й той самий час ( що не залежав би до пори року). Але ж ні - моя бабуся вставала з СОнцем - й вкладася з Сонцем. І так робила її бабуся.
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24.10.2024 15:28 Ответить
Ну мої бабусі й дідусі взимку з сонцем не вкладалися і не вставали. Бо спати по 16 годин так можна і в сплячку впасти як ведмідь.
Добре, може я в чомусь і не правий. Весною дійсно занадто рано темно і який час краще, це питання що потребує більш детальних досліджень. І всеодно хочь так хочь інакше невдоволені будуть, особливо в залежності від західних чи східних регіонів проживання.
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24.10.2024 15:35 Ответить
думаю це тому. Що Ваша бауся жила в місті )))) чи не так. А моя в селі - ма електрика зєявилсь - не знаю передвійною напевно. ))))
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24.10.2024 15:41 Ответить
Та ні, в селі як і більшість. Вишивали під лампадами, ще чимось займалися. Ніхто так насправді не спав і не спить. Зимою по 16 годин а літом по 5-6. Це не природньо і ви це розумієте.
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24.10.2024 16:13 Ответить
Доречі - а бабуся вставала з Сонцем не тому. що вона так хотіла - а тому. що худоба вимагала. От Вам і відповідь.
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24.10.2024 15:39 Ответить
іна справа, що при наявності локальних передумов - робочий день треба зміщувати , якзручно людям. Отже тут або годинник підлштовуємо під циркадни1 ритм, або "робочий дань" підлаштовуємо (іне звертаємо уваги на годинник)
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24.10.2024 15:31 Ответить
Ідиотизм. Якби в нас весь рік було 12 годин сонце, тоді може це були б сталі ритми. А у нас коливання від 16 в кінці червня до 8 в кінці грудня. І це ще не все. Хмарність зранку і ввечері також скорочують світлу пору. А ісландці як виживають ? в них взагалі коливання 22 на 2.
Бляха, зараз сумерки в 18-30, якщо не будуть переводити то буде в 2025 році повна ніч. Кому це треба, крім Ахметова з його обленергами?
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24.10.2024 15:08 Ответить
Повна ніч через відсутності зміщень на 1 годину? Чи може зранку +1 година світла замість вечора і все? В когось вечори вкрадені, а в когось ранки.... Невдоволені будуть завжди, дай тільки привід сратися.
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24.10.2024 15:14 Ответить
Пропоную ввести новий сталий вираз -"сімидесяти трьох відсоткові". Просто та дуже зрозуміло і не материна )))))
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24.10.2024 14:56 Ответить
Прокидайся коли хочеш, а о 12 сонце повинно бути в зеніті.
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24.10.2024 15:49 Ответить
Де це у законодавстві України передбачений такий варіант реакції Президента на прийнятий Верховною Радою закон як "просто не підписувати"??
Якщо не помиляюсь - там має бути один з трьох варіантів - або підписання, або вето, або повернення на доопрацювання. Зеля не має права просто "не підписувати".
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24.10.2024 13:39 Ответить
Є ще четвертий варіант -забити болт. Зедібіли в курсі.
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24.10.2024 13:43 Ответить
Згідно трактування гриворагульних академіків труськавецької школи права згіднт Конституції Президент має право "не планувати підписання законів"
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24.10.2024 13:45 Ответить
"... вето не буде, але і підпису не буде.." Джерело:

Запрацювався ваЗЕлін. Ну забув підписати. Чого причепились?
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24.10.2024 13:39 Ответить
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24.10.2024 13:40 Ответить
Новатор бляха!!!

Тпк його і запам'ятають - як дебіла, який проводив безглузді заходи, а потрібні саботував.
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24.10.2024 13:40 Ответить
Да, как обычно через задницу, но хоть какой-то идиотизм не дал реализовать.
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24.10.2024 15:00 Ответить
підозрюю, що непідписання цього закону так і залишиться єдиним притомним рішенням зе-лупи за весь час його безславного правління...
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24.10.2024 13:42 Ответить
Ні, це одна з великої Сергій дурістей.
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24.10.2024 15:50 Ответить
Ну і де коментарі конституціоналістів?Цей закон стане діючим чи ні ?
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24.10.2024 13:43 Ответить
Витримка з Конституції: У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.
Таким чином, Закон прийнятий і має бути опублікований.
За притомної влади Президент мав би його на зараз підписати та подати до ВРУ проєкт закону про його скасування
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24.10.2024 14:46 Ответить
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада , який скасовує переведення часу в Україні з зимового на літній. Джерело:

нащо
В Європі єдиною країною, яка не використовує літній час, є Ісландія. За межами Європи зміну часу застосовують, приміром, в США, Канаді, Мексиці, Австралії та Новій Зеландії.

Так ми йдемо в Європу - чи навпаки ?
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24.10.2024 13:43 Ответить
В Ісландії він просто нічого не міняє. Там літом день - 22 години .
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24.10.2024 15:12 Ответить
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24.10.2024 17:02 Ответить
не здивований ...
режим манкуртів з 91 року тому затягуємо пояса

колись в майбутньому коли в Україні буде президент і національний уряд вони все зроблять за тиждень, а поки в ярмі не звикати
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24.10.2024 13:46 Ответить
Тепер в нас не парламентсько-президентська форма правління. Хтось змінив текст конституції?
ЇЇ бідну "буть хто і як хоче.
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24.10.2024 13:47 Ответить
Як на мене, то навпаки, не варто переходити на зимовий, бо влітку світати почне о 2-30 ночі. А взагалі, звичайно, не варто шарпати той бідний годинник - чи не легше змінювати режим роботи так, як кому зручніше?
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24.10.2024 13:47 Ответить
Нема такого поняття як "переходити на зимовий". Є [тимчасове] запровадження і скасування DST (Daylight Saving Time, дослівно "час для збереження денного світла"). У північній півкулі DST запроваджують наприкінці березня, і скасовують наприкінці жовтня.

Отже, що Ви пропонуєте, правильно називається "Ввести DST на постійній основі". Тобто перевести стрілки вперед і так і залишити. Це вже було в Україні, називалося "декретний час", коли 60 років поспіль час в Україні дорівнював москальському. Так, луганчанє нє хотєлі корміть нахлєбніков із Європи не скаржилися, а от для Львова (наприклад) UTC+3 був реально дивним. Добре, що це більшовицьке неподобство скасували 91-го року.
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24.10.2024 15:12 Ответить
Нема зимового часу, 73%-ві
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24.10.2024 15:52 Ответить
А на хера, це ж один із небагатьох совкових проектів, що залишився.
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24.10.2024 13:50 Ответить
Не совковий, а британський - там вперше запровадили літній час. В Галичині, Буковині і Закарпатті запровадили на початку 20 ст. в межах тодішньої імперії
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24.10.2024 13:58 Ответить
,,А , що , так можна було" . Так , цей закон не популярний , але це прецедент , тепер , коли так ,,проканало", то можна буде ,,похерити" будь які закони...
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24.10.2024 13:50 Ответить
Якщо закон прийнято, але президент самоусунувся від реагування, то після певного строку, скажімо, місяця, закон має вступати в дію автоматично. Шо це за царські замашки?

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24.10.2024 13:59 Ответить
Наполеон спільно з Мюнхгазеном...
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24.10.2024 14:00 Ответить
Господи, неужели наконец начал умнеть😯
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24.10.2024 14:11 Ответить
Нєхрен взагалі переводити. Залишити той час який є зараз в все. А то граємось в якесь енергозбереження. Ось переведуть на вихідних і в 16:00 вже буде темно, а якщо ще й залишити зимній час на постоянку то в 03:00 буде вже світанок. Навіщо це?! Я розумію західні регіони України, їм зимній час більш пасує, тоді вводьте місцевий час як діє в деяких країнах світу.
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24.10.2024 14:15 Ответить
Це вже реально анекдот
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24.10.2024 14:16 Ответить
Зеленський не планує підписувати законопроєкт Джерело:

Це вже не законопроєкт, це вже закон, прийнятий Верховною Радою.
Після результативного голосування законопроєкт стає законом.
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24.10.2024 14:17 Ответить
а ОПа проти....
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24.10.2024 14:45 Ответить
ОПа за 5 років так і не зрозуміла, що є Конституція України
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24.10.2024 14:47 Ответить
.... на паузу поставили - поки шобла у керма!
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24.10.2024 14:49 Ответить
Партія Зеленського в парламенті приймає закон.
Зеленський не підписує...
Політична ''мастурбація'' ''по-Зеленськи''.
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24.10.2024 14:20 Ответить
Цей дебільнийзакон ми якось би пережили і наступна влада його б відмінила…
а от що стосовно бюджету, на наступний рік - його він підпише??? Прокурорви та інші чінуші будуть задоволені, а військові, лікарі, вчителя, бізнес йому *****…
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24.10.2024 14:20 Ответить
"Спикер (Руслан Стефанчук - ред.) это протис, это его идея, Источник:
Чёй, то б.я не то. Ничего страшного. Для этого есть Гугл. Он то знает всё.
ПРОТИС ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО з директором ІГНАТЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ за адресою Україна, 51263, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н,
ага. Вот оно Как правило, протисты - одноклеточные организмы, хотя многие из них способны образовывать колонии; для ряда представителей характерно многоклеточное строение, ...
ЦензорНет считает спикера украинского парламента одноклеточным организмом?
Ну. Юрий Евгеньевич, смело. Очень смело
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24.10.2024 14:25 Ответить
Перемкніть на українську версію сайту (вона за замовчуванням), і не дратуйте людей.

(московитської версії тут взагалі не повинно бути, на мою думку)
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24.10.2024 15:16 Ответить
Что ты херню пишешь?
"Продавил" на украинский переводится: ПРОДАВИВ!
Де ти взяв "протис"?
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24.10.2024 17:12 Ответить
Ты на кого батон крошишь? Ты предъяву за бакланство кидаешь?
На зуб отвечаю что на момент написания моего поста Стефанчук был протисом.
Доречі на українській сторінку сайту він і досі протіс
Интересно в вашем обществе за гнилые базары извиняются?
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24.10.2024 20:33 Ответить
Кацап, иди выучи рузький язык, а потом будешь здесь базарить.
При чём тут протис, в тексте Стефанчук ПРОДАВИЛ закон, т.е. депутаты были против, а он настоял на рассмотрении закона.
Чтобы два раза не вставать, выучи и украинский.
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24.10.2024 23:00 Ответить
долой пожилое время!
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24.10.2024 14:29 Ответить
долбодятл
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24.10.2024 15:54 Ответить
Притомні країни і не думають скасовувати ці переходи, бо вже давно прорахували усі "за" та "проти" цієї процедури і здоровий економічний глузд переміг.
А ця зграя крадіїв вже задовбала! Йдіть вже від три чорти!
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24.10.2024 16:08 Ответить
Ну, хоч щось.
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24.10.2024 17:26 Ответить
слава Богу. Лишаємося на літньому часі і всі щасливі
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24.10.2024 22:33 Ответить
 
 