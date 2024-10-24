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Зеленський не планує підписувати законопроєкт про переведення годинників на літній та зимовий час, - ЗМІ

Зеленський не планує підписувати закон про переведення годинників

Президент України Володимир Зеленський не планує підписувати законопроєкт №4201, який скасовує сезонне переведення годинників. У ніч на неділю, 27 жовтня, Україна має перейти на зимовий час.

Про це пише BBC News Україна, посилаючись на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт Закону, який скасовує сезонне переведення годинників, депутати підтримали в другому читанні 16 липня.

Згідно з ним, це мало б статися востаннє, і переходу на літній час більше не було б. Цей законопроєкт направили на підпис Зеленському 21 серпня. 

Однак глава держави його досі не підписав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скасування переведення годинників на літній час не вплине на загальну ситуацію зі світлом в Україні, - Міненерго

Співрозмовник видання в президентській команді повідомив, що цей закон так і не підпишуть, строк для його ветування уже минув.

Інший співрозмовник у президентській фракції також запевнив BBC, що підпису не буде.

"Спікер (Руслан Стефанчук - ред.) це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде", - сказав співрозмовник видання в Раді.

Він також розповів, що під час обговорень цього закону фахівці "порахували й побачили мінуси для економіки - вилізли збитки у кілька мільярдів".

До аргументів проти підписання закону співрозмовник додав петиції на кшталт "не крадіть наші вечори", з якими виступали українці, додає BBC.

Читайте також: Зеленський досі не підписав закон про скасування переведення стрілок годинників. Він має запрацювати за 10 днів 

Що передувало?

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який скасовує переведення часу в Україні з зимового на літній.

Згодом, Громадська організація "Академія наук вищої школи України" звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом накласти вето на закон про скасування переходу на літній час.

Проте академіки Національної академії наук України підтримали скасування переведення годинників та заявили, що це правильним та корисним для здоров'я українців. Також науковці закликали припинити критику законопроєкту.

Автор: 

час (90) законопроєкт (3624) Зеленський Володимир (24384) годинник (73)


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Топ коментарі
+50
А що значить - "не планує підписувати"? Начебто за Конституцією, або підписати, або вето, щоб ВР спробувала його подолати. А варіант "кинути в стіл і забути" начебто в ній не прописаний. Скільки ще це зелене чмо буде знущатись над Конституцією та законами?
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24.10.2024 13:35 Відповісти
+17
Хто б сумнівався ?Кловун не проти щоб було "московскоє врємя" в усій Україні.
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24.10.2024 13:38 Відповісти
+17
підозрюю, що непідписання цього закону так і залишиться єдиним притомним рішенням зе-лупи за весь час його безславного правління...
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24.10.2024 13:42 Відповісти
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нехай підпише з а підвищення податків він скоро підписав
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24.10.2024 13:32 Відповісти
Це просто мабуть входить в план плану перемоги
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24.10.2024 14:55 Відповісти
Похер. В нас вирішує Цезарь.
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24.10.2024 13:33 Відповісти
А що значить - "не планує підписувати"? Начебто за Конституцією, або підписати, або вето, щоб ВР спробувала його подолати. А варіант "кинути в стіл і забути" начебто в ній не прописаний. Скільки ще це зелене чмо буде знущатись над Конституцією та законами?
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24.10.2024 13:35 Відповісти
Царь знает, что делает
Не переводите
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24.10.2024 13:41 Відповісти
Ти б ще Зелю попросив пояснити, що таке Конституція. Воно не знає що то таке, не те, щоб почитати хоча б початок.
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24.10.2024 14:09 Відповісти
Та Зеля гадки немає шо то за Констітуція така!
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24.10.2024 14:12 Відповісти
Все він прекрасно знає і розуміє, він просто і прилюдно демонструє, що плювати на всіх хотів!
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24.10.2024 20:52 Відповісти
Хто б сумнівався ?Кловун не проти щоб було "московскоє врємя" в усій Україні.
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24.10.2024 13:38 Відповісти
Ти в попіл перднув. З цим законом ми б мали найдовший літній день, що закінчувався б о 20:00.
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24.10.2024 13:46 Відповісти
ой а кто єта сделал, невже зелечці клятий парашенка той дурнуватий закон підкинув, за якого світати на сході буде в 3 годині.
ветувати відверту маячню то ж так важко, чи не так..
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24.10.2024 15:57 Відповісти
По сонцю працюй,а не по годиннику.
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28.10.2024 22:50 Відповісти
Навпаки, Європа переводить.
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24.10.2024 13:53 Відповісти
Ну хто любить літом шлятися до 22 години щоб світло було, а потім хекати до 2 ночі бо жара, я вас вітаю, ваш вечір ніхто не вкрав в результаті.
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24.10.2024 13:38 Відповісти
Тупий дурник? Краще прокидатися коли вже пів дня пройшло?!?
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24.10.2024 13:45 Відповісти
Краще не ібти мозок людям порушуючи циркадні ритми двічі на рік. Але такій чепухі як ти заважає ужиратися щоб ще світло було.
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24.10.2024 13:49 Відповісти
Від порушення циркадних циклів ще ніхто не вмер, як і від зміни погоди чи пір року
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24.10.2024 14:02 Відповісти
Так і від бухла ще ніхто не вмер. Вмерли від інсультів, інфарктів і цирозів печінки.
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24.10.2024 14:05 Відповісти
То не пийте. Є докази, що таке порушення призводить до погіршення здоров'я?
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24.10.2024 14:07 Відповісти
wikipedia - Цирка́дні (циркадіа́нні) ри́тми (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. circa - близько, кругом і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. dies - день) - циклічні коливання інтенсивності різних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F біологічних процесів, пов'язаних зі зміною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C дня і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%87 ночі . У нас навеличніший тепер вливає на зміни дня і ночі?!!!!! Він тепер СВІТИЛО? Ви зовсім .....?
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24.10.2024 14:08 Відповісти
Що регулюють циркадні ритми? В тому числі і час відходу до сну. І так, світило впливає на циркадні ритми. Навіть температура світла в кельвінах впливає на вироблення серотоніну і мелатоніну в організмі. А от часовий графік впливає на те, коли ми йдемо спати і встаємо на роботу і навчання. І у вас не вийде жити по старому графіку коли запроваджують новий. Тому оця шляпа з переведенням годинника обов'язково впливає на циркадні ритми.
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24.10.2024 14:21 Відповісти
Шляпа з переведнням годинників - впливає на адаптацію "активності - сну" до циркадних ритмів. Які задаються світилом. Ні?))))) В більшості розвинутих країн перевод годинників саме для цього і придумали. Хоча з іншого боку я памʼятаю задорнова - "какіє єті амеріканци тупиє".
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24.10.2024 14:55 Відповісти
Ну тобто захід сонця в 22 години краще ніж в 21 якщо людині вставати о 6-7 ранку. І жара до 2 годин ночі що спати неможливо теж ок. Ясно понятно.
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24.10.2024 15:08 Відповісти
Шановний, бачите - ту ми перейшли від циркадних ритмів до "не зручності спати в жару". Я можу зрозуміти Ваші вподобання. Очевидно, я тут спираюсь на інше - як би "циркадні ритми не змінювались протягом року ( а вони змінюються, бо змінюється час сходу-заходу Сонця), тоді (іншими словами був би якись "глобальних годинник") тоді еволюція призвела би до появи "зозулі в голові". І ця птаха примушувала би наших предків прокидатись в одни й той самий час ( що не залежав би до пори року). Але ж ні - моя бабуся вставала з СОнцем - й вкладася з Сонцем. І так робила її бабуся.
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24.10.2024 15:28 Відповісти
Ну мої бабусі й дідусі взимку з сонцем не вкладалися і не вставали. Бо спати по 16 годин так можна і в сплячку впасти як ведмідь.
Добре, може я в чомусь і не правий. Весною дійсно занадто рано темно і який час краще, це питання що потребує більш детальних досліджень. І всеодно хочь так хочь інакше невдоволені будуть, особливо в залежності від західних чи східних регіонів проживання.
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24.10.2024 15:35 Відповісти
думаю це тому. Що Ваша бауся жила в місті )))) чи не так. А моя в селі - ма електрика зєявилсь - не знаю передвійною напевно. ))))
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24.10.2024 15:41 Відповісти
Та ні, в селі як і більшість. Вишивали під лампадами, ще чимось займалися. Ніхто так насправді не спав і не спить. Зимою по 16 годин а літом по 5-6. Це не природньо і ви це розумієте.
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24.10.2024 16:13 Відповісти
Доречі - а бабуся вставала з Сонцем не тому. що вона так хотіла - а тому. що худоба вимагала. От Вам і відповідь.
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24.10.2024 15:39 Відповісти
іна справа, що при наявності локальних передумов - робочий день треба зміщувати , якзручно людям. Отже тут або годинник підлштовуємо під циркадни1 ритм, або "робочий дань" підлаштовуємо (іне звертаємо уваги на годинник)
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24.10.2024 15:31 Відповісти
Ідиотизм. Якби в нас весь рік було 12 годин сонце, тоді може це були б сталі ритми. А у нас коливання від 16 в кінці червня до 8 в кінці грудня. І це ще не все. Хмарність зранку і ввечері також скорочують світлу пору. А ісландці як виживають ? в них взагалі коливання 22 на 2.
Бляха, зараз сумерки в 18-30, якщо не будуть переводити то буде в 2025 році повна ніч. Кому це треба, крім Ахметова з його обленергами?
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24.10.2024 15:08 Відповісти
Повна ніч через відсутності зміщень на 1 годину? Чи може зранку +1 година світла замість вечора і все? В когось вечори вкрадені, а в когось ранки.... Невдоволені будуть завжди, дай тільки привід сратися.
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24.10.2024 15:14 Відповісти
Пропоную ввести новий сталий вираз -"сімидесяти трьох відсоткові". Просто та дуже зрозуміло і не материна )))))
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24.10.2024 14:56 Відповісти
Прокидайся коли хочеш, а о 12 сонце повинно бути в зеніті.
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24.10.2024 15:49 Відповісти
Де це у законодавстві України передбачений такий варіант реакції Президента на прийнятий Верховною Радою закон як "просто не підписувати"??
Якщо не помиляюсь - там має бути один з трьох варіантів - або підписання, або вето, або повернення на доопрацювання. Зеля не має права просто "не підписувати".
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24.10.2024 13:39 Відповісти
Є ще четвертий варіант -забити болт. Зедібіли в курсі.
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24.10.2024 13:43 Відповісти
Згідно трактування гриворагульних академіків труськавецької школи права згіднт Конституції Президент має право "не планувати підписання законів"
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24.10.2024 13:45 Відповісти
"... вето не буде, але і підпису не буде.." Джерело:

Запрацювався ваЗЕлін. Ну забув підписати. Чого причепились?
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24.10.2024 13:39 Відповісти
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24.10.2024 13:40 Відповісти
Новатор бляха!!!

Тпк його і запам'ятають - як дебіла, який проводив безглузді заходи, а потрібні саботував.
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24.10.2024 13:40 Відповісти
Да, как обычно через задницу, но хоть какой-то идиотизм не дал реализовать.
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24.10.2024 15:00 Відповісти
підозрюю, що непідписання цього закону так і залишиться єдиним притомним рішенням зе-лупи за весь час його безславного правління...
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24.10.2024 13:42 Відповісти
Ні, це одна з великої Сергій дурістей.
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24.10.2024 15:50 Відповісти
Ну і де коментарі конституціоналістів?Цей закон стане діючим чи ні ?
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24.10.2024 13:43 Відповісти
Витримка з Конституції: У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.
Таким чином, Закон прийнятий і має бути опублікований.
За притомної влади Президент мав би його на зараз підписати та подати до ВРУ проєкт закону про його скасування
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24.10.2024 14:46 Відповісти
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада , який скасовує переведення часу в Україні з зимового на літній. Джерело:

нащо
В Європі єдиною країною, яка не використовує літній час, є Ісландія. За межами Європи зміну часу застосовують, приміром, в США, Канаді, Мексиці, Австралії та Новій Зеландії.

Так ми йдемо в Європу - чи навпаки ?
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24.10.2024 13:43 Відповісти
В Ісландії він просто нічого не міняє. Там літом день - 22 години .
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24.10.2024 15:12 Відповісти
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24.10.2024 17:02 Відповісти
не здивований ...
режим манкуртів з 91 року тому затягуємо пояса

колись в майбутньому коли в Україні буде президент і національний уряд вони все зроблять за тиждень, а поки в ярмі не звикати
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24.10.2024 13:46 Відповісти
Тепер в нас не парламентсько-президентська форма правління. Хтось змінив текст конституції?
ЇЇ бідну "буть хто і як хоче.
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24.10.2024 13:47 Відповісти
Як на мене, то навпаки, не варто переходити на зимовий, бо влітку світати почне о 2-30 ночі. А взагалі, звичайно, не варто шарпати той бідний годинник - чи не легше змінювати режим роботи так, як кому зручніше?
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24.10.2024 13:47 Відповісти
Нема такого поняття як "переходити на зимовий". Є [тимчасове] запровадження і скасування DST (Daylight Saving Time, дослівно "час для збереження денного світла"). У північній півкулі DST запроваджують наприкінці березня, і скасовують наприкінці жовтня.

Отже, що Ви пропонуєте, правильно називається "Ввести DST на постійній основі". Тобто перевести стрілки вперед і так і залишити. Це вже було в Україні, називалося "декретний час", коли 60 років поспіль час в Україні дорівнював москальському. Так, луганчанє нє хотєлі корміть нахлєбніков із Європи не скаржилися, а от для Львова (наприклад) UTC+3 був реально дивним. Добре, що це більшовицьке неподобство скасували 91-го року.
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24.10.2024 15:12 Відповісти
Нема зимового часу, 73%-ві
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24.10.2024 15:52 Відповісти
А на хера, це ж один із небагатьох совкових проектів, що залишився.
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24.10.2024 13:50 Відповісти
Не совковий, а британський - там вперше запровадили літній час. В Галичині, Буковині і Закарпатті запровадили на початку 20 ст. в межах тодішньої імперії
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24.10.2024 13:58 Відповісти
,,А , що , так можна було" . Так , цей закон не популярний , але це прецедент , тепер , коли так ,,проканало", то можна буде ,,похерити" будь які закони...
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24.10.2024 13:50 Відповісти
Якщо закон прийнято, але президент самоусунувся від реагування, то після певного строку, скажімо, місяця, закон має вступати в дію автоматично. Шо це за царські замашки?

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24.10.2024 13:59 Відповісти
Наполеон спільно з Мюнхгазеном...
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24.10.2024 14:00 Відповісти
Господи, неужели наконец начал умнеть😯
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24.10.2024 14:11 Відповісти
Нєхрен взагалі переводити. Залишити той час який є зараз в все. А то граємось в якесь енергозбереження. Ось переведуть на вихідних і в 16:00 вже буде темно, а якщо ще й залишити зимній час на постоянку то в 03:00 буде вже світанок. Навіщо це?! Я розумію західні регіони України, їм зимній час більш пасує, тоді вводьте місцевий час як діє в деяких країнах світу.
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24.10.2024 14:15 Відповісти
Це вже реально анекдот
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24.10.2024 14:16 Відповісти
Зеленський не планує підписувати законопроєкт Джерело:

Це вже не законопроєкт, це вже закон, прийнятий Верховною Радою.
Після результативного голосування законопроєкт стає законом.
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24.10.2024 14:17 Відповісти
а ОПа проти....
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24.10.2024 14:45 Відповісти
ОПа за 5 років так і не зрозуміла, що є Конституція України
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24.10.2024 14:47 Відповісти
.... на паузу поставили - поки шобла у керма!
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24.10.2024 14:49 Відповісти
Партія Зеленського в парламенті приймає закон.
Зеленський не підписує...
Політична ''мастурбація'' ''по-Зеленськи''.
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24.10.2024 14:20 Відповісти
Цей дебільнийзакон ми якось би пережили і наступна влада його б відмінила…
а от що стосовно бюджету, на наступний рік - його він підпише??? Прокурорви та інші чінуші будуть задоволені, а військові, лікарі, вчителя, бізнес йому *****…
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24.10.2024 14:20 Відповісти
"Спикер (Руслан Стефанчук - ред.) это протис, это его идея, Источник:
Чёй, то б.я не то. Ничего страшного. Для этого есть Гугл. Он то знает всё.
ПРОТИС ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО з директором ІГНАТЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ за адресою Україна, 51263, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н,
ага. Вот оно Как правило, протисты - одноклеточные организмы, хотя многие из них способны образовывать колонии; для ряда представителей характерно многоклеточное строение, ...
ЦензорНет считает спикера украинского парламента одноклеточным организмом?
Ну. Юрий Евгеньевич, смело. Очень смело
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24.10.2024 14:25 Відповісти
Перемкніть на українську версію сайту (вона за замовчуванням), і не дратуйте людей.

(московитської версії тут взагалі не повинно бути, на мою думку)
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24.10.2024 15:16 Відповісти
Что ты херню пишешь?
"Продавил" на украинский переводится: ПРОДАВИВ!
Де ти взяв "протис"?
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24.10.2024 17:12 Відповісти
Ты на кого батон крошишь? Ты предъяву за бакланство кидаешь?
На зуб отвечаю что на момент написания моего поста Стефанчук был протисом.
Доречі на українській сторінку сайту він і досі протіс
Интересно в вашем обществе за гнилые базары извиняются?
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24.10.2024 20:33 Відповісти
Кацап, иди выучи рузький язык, а потом будешь здесь базарить.
При чём тут протис, в тексте Стефанчук ПРОДАВИЛ закон, т.е. депутаты были против, а он настоял на рассмотрении закона.
Чтобы два раза не вставать, выучи и украинский.
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24.10.2024 23:00 Відповісти
долой пожилое время!
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24.10.2024 14:29 Відповісти
долбодятл
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24.10.2024 15:54 Відповісти
Притомні країни і не думають скасовувати ці переходи, бо вже давно прорахували усі "за" та "проти" цієї процедури і здоровий економічний глузд переміг.
А ця зграя крадіїв вже задовбала! Йдіть вже від три чорти!
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24.10.2024 16:08 Відповісти
Ну, хоч щось.
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24.10.2024 17:26 Відповісти
слава Богу. Лишаємося на літньому часі і всі щасливі
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24.10.2024 22:33 Відповісти
 
 