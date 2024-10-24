Зеленський не планує підписувати законопроєкт про переведення годинників на літній та зимовий час, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський не планує підписувати законопроєкт №4201, який скасовує сезонне переведення годинників. У ніч на неділю, 27 жовтня, Україна має перейти на зимовий час.
Про це пише BBC News Україна, посилаючись на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.
Проєкт Закону, який скасовує сезонне переведення годинників, депутати підтримали в другому читанні 16 липня.
Згідно з ним, це мало б статися востаннє, і переходу на літній час більше не було б. Цей законопроєкт направили на підпис Зеленському 21 серпня.
Однак глава держави його досі не підписав.
Співрозмовник видання в президентській команді повідомив, що цей закон так і не підпишуть, строк для його ветування уже минув.
Інший співрозмовник у президентській фракції також запевнив BBC, що підпису не буде.
"Спікер (Руслан Стефанчук - ред.) це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде", - сказав співрозмовник видання в Раді.
Він також розповів, що під час обговорень цього закону фахівці "порахували й побачили мінуси для економіки - вилізли збитки у кілька мільярдів".
До аргументів проти підписання закону співрозмовник додав петиції на кшталт "не крадіть наші вечори", з якими виступали українці, додає BBC.
Що передувало?
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який скасовує переведення часу в Україні з зимового на літній.
Згодом, Громадська організація "Академія наук вищої школи України" звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом накласти вето на закон про скасування переходу на літній час.
Проте академіки Національної академії наук України підтримали скасування переведення годинників та заявили, що це правильним та корисним для здоров'я українців. Також науковці закликали припинити критику законопроєкту.
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Не переводите
ветувати відверту маячню то ж так важко, чи не так..
Добре, може я в чомусь і не правий. Весною дійсно занадто рано темно і який час краще, це питання що потребує більш детальних досліджень. І всеодно хочь так хочь інакше невдоволені будуть, особливо в залежності від західних чи східних регіонів проживання.
Бляха, зараз сумерки в 18-30, якщо не будуть переводити то буде в 2025 році повна ніч. Кому це треба, крім Ахметова з його обленергами?
Якщо не помиляюсь - там має бути один з трьох варіантів - або підписання, або вето, або повернення на доопрацювання. Зеля не має права просто "не підписувати".
Запрацювався ваЗЕлін. Ну забув підписати. Чого причепились?
Тпк його і запам'ятають - як дебіла, який проводив безглузді заходи, а потрібні саботував.
Таким чином, Закон прийнятий і має бути опублікований.
За притомної влади Президент мав би його на зараз підписати та подати до ВРУ проєкт закону про його скасування
нащо
В Європі єдиною країною, яка не використовує літній час, є Ісландія. За межами Європи зміну часу застосовують, приміром, в США, Канаді, Мексиці, Австралії та Новій Зеландії.
Так ми йдемо в Європу - чи навпаки ?
режим манкуртів з 91 року тому затягуємо пояса
колись в майбутньому коли в Україні буде президент і національний уряд вони все зроблять за тиждень, а поки в ярмі не звикати
ЇЇ бідну "буть хто і як хоче.
Отже, що Ви пропонуєте, правильно називається "Ввести DST на постійній основі". Тобто перевести стрілки вперед і так і залишити. Це вже було в Україні, називалося "декретний час", коли 60 років поспіль час в Україні дорівнював москальському. Так, луганчанє
нє хотєлі корміть нахлєбніков із Європине скаржилися, а от для Львова (наприклад) UTC+3 був реально дивним. Добре, що це більшовицьке неподобство скасували 91-го року.
Це вже не законопроєкт, це вже закон, прийнятий Верховною Радою.
Після результативного голосування законопроєкт стає законом.
Зеленський не підписує...
Політична ''мастурбація'' ''по-Зеленськи''.
а от що стосовно бюджету, на наступний рік - його він підпише??? Прокурорви та інші чінуші будуть задоволені, а військові, лікарі, вчителя, бізнес йому *****…
Чёй, то б.я не то. Ничего страшного. Для этого есть Гугл. Он то знает всё.
ПРОТИС ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО з директором ІГНАТЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ за адресою Україна, 51263, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н,
ага. Вот оно Как правило, протисты - одноклеточные организмы, хотя многие из них способны образовывать колонии; для ряда представителей характерно многоклеточное строение, ...
ЦензорНет считает спикера украинского парламента одноклеточным организмом?
Ну. Юрий Евгеньевич, смело. Очень смело
(московитської версії тут взагалі не повинно бути, на мою думку)
"Продавил" на украинский переводится: ПРОДАВИВ!
Де ти взяв "протис"?
На зуб отвечаю что на момент написания моего поста Стефанчук был протисом.
Доречі на українській сторінку сайту він і досі протіс
Интересно в вашем обществе за гнилые базары извиняются?
При чём тут протис, в тексте Стефанчук ПРОДАВИЛ закон, т.е. депутаты были против, а он настоял на рассмотрении закона.
Чтобы два раза не вставать, выучи и украинский.
А ця зграя крадіїв вже задовбала! Йдіть вже від три чорти!