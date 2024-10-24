Зеленський не планує підписувати законопроєкт про переведення годинників на літній та зимовий час, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський не планує підписувати законопроєкт №4201, який скасовує сезонне переведення годинників. У ніч на неділю, 27 жовтня, Україна має перейти на зимовий час.

Про це пише BBC News Україна, посилаючись на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт Закону, який скасовує сезонне переведення годинників, депутати підтримали в другому читанні 16 липня.

Згідно з ним, це мало б статися востаннє, і переходу на літній час більше не було б. Цей законопроєкт направили на підпис Зеленському 21 серпня.

Однак глава держави його досі не підписав.

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Співрозмовник видання в президентській команді повідомив, що цей закон так і не підпишуть, строк для його ветування уже минув.

Інший співрозмовник у президентській фракції також запевнив BBC, що підпису не буде.

"Спікер (Руслан Стефанчук - ред.) це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде", - сказав співрозмовник видання в Раді.

Він також розповів, що під час обговорень цього закону фахівці "порахували й побачили мінуси для економіки - вилізли збитки у кілька мільярдів".

До аргументів проти підписання закону співрозмовник додав петиції на кшталт "не крадіть наші вечори", з якими виступали українці, додає BBC.

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Що передувало?

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який скасовує переведення часу в Україні з зимового на літній.

Згодом, Громадська організація "Академія наук вищої школи України" звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом накласти вето на закон про скасування переходу на літній час.

Проте академіки Національної академії наук України підтримали скасування переведення годинників та заявили, що це правильним та корисним для здоров'я українців. Також науковці закликали припинити критику законопроєкту.