Академики НАНУ поддержали отмену перевода часов

В Национальной академии наук Украины заявили, что отмена перевода часов является правильной и полезной для здоровья украинцев и призвали прекратить критику законопроекта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке на Facebook-странице Национальной академии наук Украины.

"Хочу подчеркнуть, что считаю этот Закон таким, который отвечает интересам Украины. Критики Закона делятся на три категории: тех, кто считает необходимым сохранить перевод времени в Украине на летнее и зимнее время; тех, кто предлагает - в случае отмены перевода часов - установить на территории Украины двухчасовые пояса; а также тех, кто отмечает, что страна должна остаться на летнем времени.

То есть фактически оказаться в так называемом третьем часовом поясе, по которому живет вся европейская часть России. Даже сам факт таких призывов явно противоречит национальным интересам Украины", - отметил академик-секретарь Отделения общей биологии НАН Украины, академик НАН Украины Владимир Радченко.

Он отметил, что большинство территории Украины полностью расположено в так называемом втором часовом поясе (UTC+2) нашей планеты, кроме большей части Закарпатской области (в первом поясе) и отдельных восточных районов Донецкой и Луганской областей (в третьем часовом поясе).

"Не возникает никаких сомнений относительно того, что наша страна должна принадлежать ко второму часовому поясу. Учитывая это, предложения разделить территорию Украины на два часовых пояса или остаться на летнем времени (что фактически означает переход к третьему часовому поясу), которые звучат в медиа, лишены весомых обоснований", - сказал академик НАН.

Он отметил, что украинское законодательство позволяет устанавливать время начала рабочего дня локально, а также регионально, в частности - с учетом временных и сезонных различий начала и продолжительности светового дня.

"При этом нет необходимости в общегосударственном переводе часов, когда сразу образуется временный хаос в расписаниях движения общественного транспорта, что вместо экономических преимуществ может приводить к убыткам", - считает Радченко.

Также читайте: Рада отменила перевод часов в Украине на "зимнее" или "летнее" время

В НАН также напоминают, что исследования не смогли доказать положительных экономических преимуществ от перехода на летнее и зимнее время, но уже было доказано существование негативных последствий для здоровья людей, особенно детей.

Напомним, общественная организация "Академия наук высшей школы Украины" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на закон об отмене перехода на летнее время.

16 июля Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет перевод времени в Украине с зимнего на летнее.