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Академики НАНУ поддержали отмену перевода часов

Скасування переведення годинників

В Национальной академии наук Украины заявили, что отмена перевода часов является правильной и полезной для здоровья украинцев и призвали прекратить критику законопроекта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке на Facebook-странице Национальной академии наук Украины.

"Хочу подчеркнуть, что считаю этот Закон таким, который отвечает интересам Украины. Критики Закона делятся на три категории: тех, кто считает необходимым сохранить перевод времени в Украине на летнее и зимнее время; тех, кто предлагает - в случае отмены перевода часов - установить на территории Украины двухчасовые пояса; а также тех, кто отмечает, что страна должна остаться на летнем времени.

То есть фактически оказаться в так называемом третьем часовом поясе, по которому живет вся европейская часть России. Даже сам факт таких призывов явно противоречит национальным интересам Украины", - отметил академик-секретарь Отделения общей биологии НАН Украины, академик НАН Украины Владимир Радченко.

Он отметил, что большинство территории Украины полностью расположено в так называемом втором часовом поясе (UTC+2) нашей планеты, кроме большей части Закарпатской области (в первом поясе) и отдельных восточных районов Донецкой и Луганской областей (в третьем часовом поясе).

"Не возникает никаких сомнений относительно того, что наша страна должна принадлежать ко второму часовому поясу. Учитывая это, предложения разделить территорию Украины на два часовых пояса или остаться на летнем времени (что фактически означает переход к третьему часовому поясу), которые звучат в медиа, лишены весомых обоснований", - сказал академик НАН.

Он отметил, что украинское законодательство позволяет устанавливать время начала рабочего дня локально, а также регионально, в частности - с учетом временных и сезонных различий начала и продолжительности светового дня.

"При этом нет необходимости в общегосударственном переводе часов, когда сразу образуется временный хаос в расписаниях движения общественного транспорта, что вместо экономических преимуществ может приводить к убыткам", - считает Радченко.

Также читайте: Рада отменила перевод часов в Украине на "зимнее" или "летнее" время

В НАН также напоминают, что исследования не смогли доказать положительных экономических преимуществ от перехода на летнее и зимнее время, но уже было доказано существование негативных последствий для здоровья людей, особенно детей.

Напомним, общественная организация "Академия наук высшей школы Украины" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на закон об отмене перехода на летнее время.

16 июля Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет перевод времени в Украине с зимнего на летнее.

Автор: 

законопроект (3237) НАН Украины (198) часы (154)


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Топ комментарии
+23
"правильним та корисним для здоров'я українців та закликали припинити критику законопроєкту" - видать не только мордатому от Ахметки капнуло.
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19.07.2024 13:23 Ответить
+18
Ну звичайно, без цих корумпованих мудаків людина не зрозуміє, що спати коли сонце світить у вікна - це дуже ***** корисно для здоров'я, як і вкрадена "світла" вечірня година.
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19.07.2024 13:28 Ответить
+15
А якже ще зашумити вчорашній закон про відкуп корупціонерів?
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19.07.2024 13:31 Ответить
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Європейський парламент також проголосував за відміну літнього часу але досі не прийняв норму, і навряд запроваде в 2024. Це повʼязано з кіотським протоколом і зменшення часу праці. Московія теж підписала кіотський протокол але відмовилась скорочувати викиди
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19.07.2024 14:31 Ответить
что ты несешь ботяра - если и отменять то зимнее время а не летнее - но самое лучшее оставить так как было до принятие этого тупого закона зеленского
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19.07.2024 14:43 Ответить
Клоун вчи англійську і користуйся Google
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19.07.2024 15:50 Ответить
зачем мне твои высеры читать ? при чем тут ЕС ? у нас совсем другой часовой пояс оп сравнению с Испанией на пример или Францией или Скандинавия там совсем другой расклад..
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19.07.2024 18:54 Ответить
Твоя країна московія або днр, на них посилайся, до чого Європа? Бо Україна це Європа і повинна мати схожі закони і часові пояси з різницею максимум в одну годину але для тебе з днр час не важливий, зранку випив і можна жити
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20.07.2024 00:11 Ответить
УВАГА! ХТО ПРОТИ СКАСУВАННЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ ГОДИННИКІВ???

На сайті електронних петицій президенту зареєстрована петиція №22/230584-еп від 18.07.24, потрібні ще голоси!

https://petition.president.gov.ua/petition/230584 https://petition.president.gov.ua/petition/23058 https://petition.president.gov.ua/petition/230584 4

Пересилайте друзям, знайомим. Маємо дотиснути і скасувати цей абсурд, що хочуть натворити слуги.
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16.08.2024 13:36 Ответить
І старі імпотентні пердуни лизнули блаЗЄнську дупу
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19.07.2024 15:12 Ответить
З Європою буде різниця 2 годині.
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19.07.2024 15:26 Ответить
Закликаю НАН України припинити писати муйню, а псевдоакадемікам краще мовчати і нехай усі думають, що ти псевдоакадемік, ніж заговорити і розвіяти усі сумніви. Не треба робити мені гімно, а потім псевдонаучно обґрунтовувати чому це г. для мене добре. Або туди-сюди, або літній час. В зимовий час відправте «науковців» нан і інших ідіотів, які за це проголосували.
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19.07.2024 15:40 Ответить
Боже
Які тут всі великі науковці

1) Ніякого зимового часу не існує. Це стандартний час
2) парашка далеко не перша країна яка відмінила перехід на літній час (тому аргумент "як у парашки" залиште при собі)
3) Більшість країн світу відмінили переведення на літній час (карта в вікіпедії в допомогу)
4) Я пам'ятаю аж одну країну (наче їх 3 було, але можу помилятися). Яка вирішила залишитися на літньому часі. Це кацапія. І то вони це відмінили
5) ЄС хоче відмінити переведення годинників на літній час. Але завдяки бюрократії цей процес на довго
6) Переведення годинників на літній час вели для економії енергоресурсів
7) Біс знає з яких років проводять багато досліджень на тему плюсів і мінусів переведення на літній час. І вже багато досліджень які довели, що ніякої економічної вигоди не має. І ще більше досліджень довели що переведення стрілок шкодить організму людині. Та призводить до інших проблем.

Дай зайдіть в інтернет. Інформації купа. Не треба повторювати за "спеціалістами" з новинних каналів....

Я розумію яке відношення у нас до влади. Але навіть такі виродки інколи можуть приймати правильні рішення.
Проблема в тому через яке місце вони його приймають, як вони його приймають. І як воно буде вступати в дію....
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19.07.2024 16:07 Ответить
По п.2 Ви не праві: парашка і бульборусь відмінили не перехід на "літній" час, а повернення на "зимовий", тобто стандартний згідно часового поясу. Це сталося в 2011 р., а через 3 роки на болотах по суті повернули совєтський "декретний" час, штучно перевівши москву з 4-го часового поясу в 3-й.
По п.5, може варто нам дочекатися неповороткої бюрократії ЄС, а не створювати додаткові проблеми (нехай і не глобальні) для нашої євроінтеграції?
По п.7, і скільки грошей "освоїли" певні групи людей, проводячи ці дослідження!
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19.07.2024 16:25 Ответить
Не зовсім зрозумі що ви мали на увазі про пункт 2. Дай я писав це в пункті 4. Бульбаши повторювали за парашкою? Не знав.....
Про пункт 5. Не треба во всю дивитися на те що робить Європа, і повторювати за нею. Чи чекати поки вона щось зробить.
Чому зразу "освоїли". Я розумію що корупції і іншого вистачає на заході. Але це не значить що прям всі там "освоїтілі"
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19.07.2024 16:35 Ответить
так вопрос в том, что Западной Украине намного комфортней жить в зимнем времени, чем Восточной... там получается именно час разницы между рассветом-закатом и наоборот...
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19.07.2024 16:36 Ответить
до сраки что там с часами в ЕС - нужно делать то что выгодно Украине и ее гражданам
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19.07.2024 19:02 Ответить
до сраки что там в большинстве стран - нужно делать то что выгодно Украине и ее гражданам и самое главное ДЕТЯМ - перевод часов нужно оставить как был до этого
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19.07.2024 19:01 Ответить
Та кому ви кажете, тут дебілів повний форум. Свого мозку немає щоб погуглити, тупо повторюють як мавпи один за одним
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19.07.2024 21:06 Ответить
Вопрос 1: зачем Украине такие академики?
Вопрос 2: зачем Донбассу и Крыму возвращаться, если на мнение их жителей власти глубоко насрать?
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19.07.2024 16:07 Ответить
затем кацапская морда что бы вас тварей руснявых на этой планете НЕ БЫЛО
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19.07.2024 19:04 Ответить
Цікаво, а якщо б всілякі "наукові експерти" не пояснювали людям "шкідливість" переведення стрілок годинника, то ці люди самі б цю "шкідливість" помітили б? А ще мені цікаво, коли нарешті знайдуться "експерти", які доведуть, що вимірювати відстань милями, ярдами, футами і дюймами шкідливіше, ніж кілометрами, метрами, та сантиметрами? Нульова точка, від якої відліковується час, це така ж формальна умовність, як і будь-яка інша нульова точка будь-якої іншої вимірювальної шкали. Я особисто частину життя прожив без "літнього часу", правда він був в Україні не "поясний", а "московський", тобто зсунутий на годину вперед (до того ж і в самій Москві час теж був не "поясний", а "декретний", тобто зсунутий вперед ще на годину згідно якогось декрету Раднаркому СРСР). Потім років 40 назад "декретний" час в Москві замінили "поясним", але замість того ввели "літній", який був повним аналогом "декретного", але вже протягом лише півроку, а не завжди. Потім вже незалежна Україна перейшла на свій "поясний! час, але "літнє" переведення стрілок залишила. Я це так детально описав, щоб показати, що проблема є надуманою. Людина засинає не тоді, коли стрілки щось показують, а коли їй цього захочеться. Те ж саме стосується і прокидання. Можна не переводити стрілки, а просто переносити початок робочого дня влітку на 6 годину ранку, що до речі робиться (чи робилося) в багатьох країнах (відповідно і закінчуватися робочий день буде достатньо рано, залишаючи ще багато часу для більш цікавих і приємних занять, ніж робота). В питанні "переводити - непереводити", на мою скромну думку не члена НАНУ, треба насамперед керуватися необхідністю синхронізувати цей процес з нашими сусідами за західним кордоном, а все інше балачки, з допомогою яких деякі посадовці (в т.ч. і в наукових інститутах) намагаються довести необхідність свого існування.
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19.07.2024 16:10 Ответить
вот когда перестанут переводить на следующее лето - очень быстро заметят и отменять эту тупорылую херню зеленского
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19.07.2024 19:05 Ответить
Слава богу що ця маячня скінчиться. В Європі теж вже давно хочуть цю всю херню прибрати.
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19.07.2024 16:17 Ответить
ты идиот ватный - Украине это не выгодно и отменять перевод часов не нужно
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19.07.2024 19:06 Ответить
Ну да, четверть країни буде жити заїбісь (Волинь, Закарпаття та захід), а всі інші, особливо схід, будуть просто думати, що їм корисно влітку для здоров'я втратити одну світлову годину. В Чаплино Дніпропетровської області працівники виходять на роботу о 7 ранку, то тепер треба о 6 ранку виходити?
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19.07.2024 16:18 Ответить
в 3-00 посветлело, до 4-00 помылся..в 5-00 на работу!)))
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19.07.2024 16:38 Ответить
а в 20.30 уже темнеть будет вот дети особенно маленькие будут рады когда их будут домой силком тащить
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19.07.2024 19:07 Ответить
Що мене дивує - це те, що більшість отих слуг-кварталівців зі сходу України, і дурість відміни літнього переведення часу найбільше відчується саме в тих регіонах.
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19.07.2024 22:16 Ответить
Сонце о 3 тій годині ночі улітку і темнота в 4 год. дня взимку повністю відповідає національним інтересам України; це такий академік як у свій час був янукович
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19.07.2024 16:41 Ответить
чим приймати такий закон, краще б вже залишили як було
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19.07.2024 17:44 Ответить
за этот закон надо все Зеленую шоблу в тюрьму посадить и хряка быдловатого головы верховной рады
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19.07.2024 19:09 Ответить
Весь цивілізований світ практикує сезонне переведення часу. Африка, Азія і ненависна нам росія цього не робить. Інші аргументи особисто мене не цікавлять.
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19.07.2024 19:52 Ответить
... треба обов'язково точно дослідити дипломи наших наукивців ,можливо у частини з них треба забрати виплати, звання .
Це є вірні табачника, шкарлета....
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19.07.2024 23:14 Ответить
Тоді треба ввести регіональний час бо залишатися на зимовом для східну України це зло
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20.07.2024 19:09 Ответить
Більша частина українців проживає в східній та центральній Україні і саме у містах. Їм не потрібно щоб сонце в літку сходило у 2.30 ночі, а сідало у 20.30!!!
Світлий час повинен бути після роботи а не зранку! А заклики довбо.бів "щоб не як в рашці", знач не дихайте, не пийте, не їжте-бо кацати теж так роблять
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21.07.2024 09:40 Ответить
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