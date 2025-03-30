Трамп никого не будет увольнять из-за скандала с чатом в Signal

Президент США Дональд Трамп не намерен увольнять кого-то из чиновников из-за скандала с добавлением редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Таким образом, Трамп подтвердил данные западных СМИ, что Белый дом не собирается увольнять советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который ранее открыто взял на себя ответственность за непреднамеренное добавление журналиста в групповой чат, в котором обсуждались атаки на хуситов.

"Я не увольняю людей из-за фейковых новостей или из-за охоты на ведьм", - подчеркнул Трамп в интервью Кристен Уэлкер из NBC News.

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Он также отметил, что доверяет Уолтцу и главе Пентагона Питу Хегсету.

Отметим, что отвечая на вопрос, были ли разговоры об увольнении его советника по нацбезопасности, Трамп настаивал, что "никогда этого не слышал".

Утечка конфиденциальной информации из чата Signal

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".