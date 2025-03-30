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Новости Журналист попал в закрытый чат администрации Трампа
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Трамп никого не будет увольнять из-за скандала с чатом в Signal

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не намерен увольнять кого-то из чиновников из-за скандала с добавлением редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Таким образом, Трамп подтвердил данные западных СМИ, что Белый дом не собирается увольнять советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который ранее открыто взял на себя ответственность за непреднамеренное добавление журналиста в групповой чат, в котором обсуждались атаки на хуситов.

"Я не увольняю людей из-за фейковых новостей или из-за охоты на ведьм", - подчеркнул Трамп в интервью Кристен Уэлкер из NBC News.

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Он также отметил, что доверяет Уолтцу и главе Пентагона Питу Хегсету.

Отметим, что отвечая на вопрос, были ли разговоры об увольнении его советника по нацбезопасности, Трамп настаивал, что "никогда этого не слышал".

Утечка конфиденциальной информации из чата Signal

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Автор: 

США (26506) увольнение (2675) слив информации (64) социальные сети (643) Трамп Дональд (5134)


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Топ комментарии
+17
".....мы вмєстє прішлі, вмєстє уйдьом..."(с) чи якось так
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30.03.2025 07:43
+13
Та да. То "5-6 ефективних менеджерів" Трампа.
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30.03.2025 08:15
+9
Дайте йому ще 100 днів!
Десь я вже таке чув.
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30.03.2025 08:03
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".....мы вмєстє прішлі, вмєстє уйдьом..."(с) чи якось так
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30.03.2025 07:43 Ответить
Та да. То "5-6 ефективних менеджерів" Трампа.
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30.03.2025 08:15 Ответить
Прогнозовано - все по методичці ліліпутіна - власне оточення недоторканне...
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30.03.2025 14:11 Ответить
В трампона всі працівники гарні і чудові як у зелених слуг.
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30.03.2025 07:45 Ответить
Только здесь проблема маштабированна в десятки раз а разные Арестовичи доказывали что республиканцы это хранители традиционных ценностей. А американцы получили нарика Маска и алкаша Венса и прочих дегенератов.
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30.03.2025 07:55 Ответить
Если человек идиот, то это надолго (с)
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30.03.2025 07:53 Ответить
если человек умирает, то это надолго, а если идиот, то - навсегда
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30.03.2025 08:06 Ответить
рудий ушльопок косплеїть зеленого утирка.
україна випередила сша на шість років.
то, як?
чекаємо на війну в сша.....
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30.03.2025 07:56 Ответить
тюфяк…
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30.03.2025 07:59 Ответить
Ідіократія потужних менеджерів рудого самозакоханця
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30.03.2025 08:00 Ответить
Та там уже починається "ідіотократія"... Зусиллями Трампа США ступили на шлях "України-2019"... І на цьому шляху вони вже починають її "випереджать" - на шляху до "прірви"...
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30.03.2025 08:05 Ответить
Дайте йому ще 100 днів!
Десь я вже таке чув.
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30.03.2025 08:03 Ответить
Свіи в доску - кого звільняти?
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30.03.2025 08:04 Ответить
ну то звільнять його разом з його бандою гопників
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30.03.2025 08:04 Ответить
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30.03.2025 08:09 Ответить
Фейкові новини? Полювання на відьом? Так твій волц сам визнав, що облажався ,й@баний ти дебіл. 🤦
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30.03.2025 08:09 Ответить
В нього словарний запас десь слів 300. Віч хант, фейк ньюз і т.д. Повторює одне і те саме.
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30.03.2025 10:58 Ответить
Звільнить, тільки ніби за щось інше. Ймовірно. Не під тиском ж громадськості це робити .
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30.03.2025 08:15 Ответить
"Всі оточуючі страждають ідіотизмом... А вигнать нікого - усі "свої"...".
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30.03.2025 08:20 Ответить
дурак дурака бачить здалеку
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30.03.2025 08:23 Ответить
Що я з цього повинен зрозуміть? Твій допис - у стилі "Догадайся мол, сама...".
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30.03.2025 08:26 Ответить
Україна на рік випереджає сша по дроновим технологіям
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30.03.2025 08:21 Ответить
Я писав це нещодавно, що ніхто не звільнить. . Не тому, що я геній, а тому, що з Трампом пришла команда піонерів, схожих друг на друга, ще щось на кшталт секти, ордену СС чи щось такого, з нехілиими поползновєніями змінити кордони та міропорядок. Може вони і вважають себе хрестоносцями, але цілувати малого антихріста Путіна в пупок таке собі християнство.
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30.03.2025 08:24 Ответить
Той хто оточив себе недоумками сам є недоумком але ніколи цього не визнає-бо недоумок...
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30.03.2025 08:27 Ответить
Є такий східний вислів:
"Розумний правитель оточує себе мудрими порадниками - щоб у їх оточенні ставать мудрішим...
Дурний оточує себе дурнішими за себе - щоб у їх оточенні виглядіть наймудрішим..."
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30.03.2025 11:58 Ответить
Ну правильно. Де ж він ще такого раритетного дебіла знайде?
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30.03.2025 08:27 Ответить
Кажуть, що нічого секретного у тому чаті не обговорювалось, а підключення журналіста було умисним і спланованим.
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30.03.2025 08:37 Ответить
Краснов СВОЇХ не звільнить.
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30.03.2025 09:06 Ответить
А якби звільнив, то, гляди, й бюджетні кошти заощадив би.
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30.03.2025 09:09 Ответить
Так і не логічно одного звільняти, коли у команді всі дебіли, а у старшого ще й відзнака за дуркуватість.
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30.03.2025 09:35 Ответить
Та як же він когось звільніть, коли їм усім разом на кібертраках маска ще пливти Гренландію захоплювати? А Меланія та інші запасні перші леді будуть з пірса хусточками махати
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30.03.2025 09:46 Ответить
Я вас умоляю: Татарова хтось звільнив? Чи Кирила Тимошенко? Чи Єрмака? )))
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30.03.2025 11:02 Ответить
Отже звільнять всіх разом з Трампом. США переживе тромбона і його шоблу-***** і американці його переживуть.
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30.03.2025 12:02 Ответить
Якщо після кожного з численних обсерів когось звільняти, то так у команді трампа можуть і дебіли закінчитися - нема кому буде працювати.
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30.03.2025 13:25 Ответить
 
 