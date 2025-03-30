WP рассекретило инструкцию Хегсета для армии США: Китай является единственной серьезной угрозой, с Россией должна справляться Европа
Министр обороны США Пит Хегсет в секретной инструкции по нацобороне, распространенной среди чиновников Пентагона, обозначил потенциальный конфликт с Китаем из-за Тайваня как приоритетный для Вооруженных сил США.
Об этом пишет Washington Post, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Как отмечается, документ называется "Промежуточные национальные стратегические установки по обороне", и большинство его разделов имеют пометку "секретно/не для иностранцев". Согласно ему, при планировании большой войны с великой державой будут учитывать только возможный конфликт с Китаем, тогда как угроза со стороны России должна быть учтена союзниками в Европе.
"Китай является единственной серьезной угрозой для Министерства обороны, и предотвращение китайского захвата Тайваня - одновременно с обороной США - является единственным сценарием, на который ориентируется ведомство", - написал Хегсет в инструкции.
Она предусматривает увеличение присутствия американских войск в Индийско-Тихоокеанском регионе с помощью подводных лодок, бомбардировщиков, беспилотников и специализированных подразделений армии и морской пехоты, а также улучшение обороны мест пребывания войск США, создание запасов и улучшение логистики.
Кроме того, документ предусматривает давление на Тайбэй для "значительного увеличения" его расходов на оборону. Ранее администрация президента США Дональда Трампа требовала от Тайбэя тратить до 10% своего ВВП на оборону.
В то же время из-за ограниченных ресурсов и персонала Пентагон признает возможные "риски в других театрах", в частности в контексте сдерживания России, Северной Кореи и Ирана. Для этого США стремятся усилить давление на союзников в Европе, Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы те тратили больше на оборону.
В инструкции также есть указания по обеспечению доступа к Панамскому каналу, большего противодействия наркоторговле, охраны границ, депортаций и расширения ядерных сил США и противоракетной обороны через систему "Золотой купол".
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что США пытаются ускорить поставки оружия на Тайвань.
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Трамп-барига підриває союзницькі відносини США
З часів 1945 року такого не відбулося жодного разу.
Навпаки кількість країн з 50 збільшилася вчетверо до 200.
Навіть прутін жодної країни не захопив - а лише збільшив їх кількість псевро-республіками.
Американці все те саме - з 1945 року нападали на країну, дробили її, та втікали.
Країну не можна знищити - бо країна це кусок Землі на якому живуть мільйони...
Так само, як і реактори.
Це реальний шанс повернути Україні ядерну зброю !
Рудий скунс продасть що завгодно
і зараз в них реактор десь в пустелі працює, бо євреї хочуть жити, а українці - ні
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І не нам потрібно іти в НАТО, а НАТО має проситись до нас під крило, звичайно коли ми матимемо свою зброю. До речі, виробництвом піднімали б економіку.
Я пропонував вам добре подумати над тим, де нам брати обладнання для виробництва.
Догори ногами...
Народились гусенята,
Й*бнуті мізками...".
Придурок лише озвучує всю шизофренію, яка міститься у голові Трампа... Бо, при загрозі воєнного протистояння розумні люди підшукують союзників, а не "розсираються" з ними...
До чого ж ви, "молоді дурні", тупі! Все вам треба "розжовувать" і "в рот класти"...
Аксіо́ма (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. axiōma; кор. axio (достойність), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. гідність, гідне) - твердження, яке вважається правильним без https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F доведення, щоб слугувати точкою початку роздумів і аргументів. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC Синонім - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82 постулат.
Вихідне положення, самоочевидний принцип. У дедуктивних наукових теоріях аксіомами називають основні вихідні положення чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F твердження якоїсь теорії, що приймаються без https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F доведень і з яких шляхом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F дедукції, тобто чисто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0 логічними засобами, одержують весь інший її зміст. (Див. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4 Аксіоматичний метод)У переносному значенні - те, що не потребує жодних доведень.Твердження, заперечення якого заперечує основи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0 логічного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F мислення.
Опонент - особа, що заперечує, піддає сумніву істинність або слушність тези, яку висунув пропонент у публічній бесіді, на диспуті, під час захисту дисертації і т. ін. Опонент може бути безпосередньо присутнім і особисто брати участь у суперечці.
Ти змішав "абстрактне ствердження" і "фізичну особу"...
То хто ж з нас має "дитячі розумові здібності"?
Рекомендацію дать? У мене родичка у школі для розумово відсталих працює... Вчителькою... Олігофренів читать учить .......................................
тільки США - всі інші лише озвучували "текст від суфльора"
Україна йшла в НАТО за захистом від неоколоніального імперіалізму русскіх
До речі, безвіз ЄС з парашою був майже готовий, але ***** пішло війною на Грузію у 2008 році і цю меркелівську аферу ЄС прикрив.
Про це https://www.theguardian.com/world/2021/nov/04/ex-nato-head-says-putin-wanted-to-join-alliance-early-on-in-his-rule The Guardian розповів колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, який обіймав цю посаду з 1999 до 2004 року.
Робертсон розповів, що на зустрічі у 2000 році Путін спитав: «Коли ви запросите нас до НАТО?» Робертсон відповів, що для вступу потрібно подати заявку - Альянс нікого не запрошує. Путін на це сказав, що Росія «не стоїть в одному ряду з багатьма країнами, які не мають значення».
31 березня 1954 року СРСР направив західним країнам прохання про вступ до НАТО. Одночасно з СРСР, але окремо від нього, заявки подали формальні країни-засновниці ООН - Білоруська і Українська РСР. Та 7 травня 1954 року Альянс, звісно, відповів відмовою.
Німеччина ніколи не голосувала в НАТО "проти волі США"
казку про меркель придумали пост-фактум
Розісратися з усіма реальними друзями, щоб мати такого союзника як ху-йло, це треба бути конкретним дебілом..
на цьому тлі візити трампа до північної кореї не мають жодного сенсу : якщо він хотів "відколоти північних корейців від китаю", то на чому базувалися такі плани ? це ж китай дав північній кореї ядерні технології
я думаю, всі ці розмови про "війну з китаєм" з розряду тих самих розмов про "війну з ссср" періоду холодної війни, все це для того щоб "косити бабло на переозброєнні"
вумний омериканський наріт-жлоб, напевне, від заплилого жиром мозку, примудрився трахнути себе з тилу, чисто по-приколу, вжЕ маючи наочний приклад результатів ідіотських "приколів"..
Щось подібне, відбулосяі в Україні з 2019 року!!
Пильнуймо за Україною, та Захищаймо її від московитів!!
Ви зробіть нормальний пацанський підгон, створіть систему "Золотий дощ".
І дешевше і царю сподобається.
Обратите внимание как Иран пропал с повестки, после того как послал его.. при этой администрации Аятоллы скорей всего получат ЯО, как и северокорейский пончик в свое время.
Китай же он прям подталкивает хоть что-то изобразить против Тайваня. И если это хоть что-то выйдет.. уверен.. персонаж сосредоточится на условной Мексике, на ходу придумав неких "коммунистов" которых нельзя допустить к власти.
Единственное же образование нарушающее все нормы международного права, все договора, все конвенции от прав человека и до гуманитарного права, ведущее террористическую деятельность на континенте. Пытающееся в экспансию, впервые со второй мировой, с целью изгнания и геноцида. И во главе черт пошагово копирующий Гитлера.
Это не представляет никакой угрозы, теперь я видел все...
А коли/якщо Китай таки полізе на Тайвань головним ворогом у США раптом стане Бразилія або Індонезія...
По сєкрєту всєму свєту...
Взагалі, щоб відбити бажання всіляким самозакоханим неучам обіймати високі владні крісла, має бути максимально спрощений та скорочений шлях від владних стільців до стільця електричного (якщо чиясь діяльність буде визнана такою, що завдала шкоди державі) - цей підхід має стосуватися не лише США.