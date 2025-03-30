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WP рассекретило инструкцию Хегсета для армии США: Китай является единственной серьезной угрозой, с Россией должна справляться Европа

Піт Гегсет

Министр обороны США Пит Хегсет в секретной инструкции по нацобороне, распространенной среди чиновников Пентагона, обозначил потенциальный конфликт с Китаем из-за Тайваня как приоритетный для Вооруженных сил США.

Об этом пишет Washington Post, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Как отмечается, документ называется "Промежуточные национальные стратегические установки по обороне", и большинство его разделов имеют пометку "секретно/не для иностранцев". Согласно ему, при планировании большой войны с великой державой будут учитывать только возможный конфликт с Китаем, тогда как угроза со стороны России должна быть учтена союзниками в Европе.

"Китай является единственной серьезной угрозой для Министерства обороны, и предотвращение китайского захвата Тайваня - одновременно с обороной США - является единственным сценарием, на который ориентируется ведомство", - написал Хегсет в инструкции.

Она предусматривает увеличение присутствия американских войск в Индийско-Тихоокеанском регионе с помощью подводных лодок, бомбардировщиков, беспилотников и специализированных подразделений армии и морской пехоты, а также улучшение обороны мест пребывания войск США, создание запасов и улучшение логистики.

Также читайте: Угрожает информационной безопасности: Тайвань запретил всем госучреждениям использовать китайский ИИ DeepSeek

Кроме того, документ предусматривает давление на Тайбэй для "значительного увеличения" его расходов на оборону. Ранее администрация президента США Дональда Трампа требовала от Тайбэя тратить до 10% своего ВВП на оборону.

В то же время из-за ограниченных ресурсов и персонала Пентагон признает возможные "риски в других театрах", в частности в контексте сдерживания России, Северной Кореи и Ирана. Для этого США стремятся усилить давление на союзников в Европе, Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы те тратили больше на оборону.

В инструкции также есть указания по обеспечению доступа к Панамскому каналу, большего противодействия наркоторговле, охраны границ, депортаций и расширения ядерных сил США и противоракетной обороны через систему "Золотой купол".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что США пытаются ускорить поставки оружия на Тайвань.

Автор: 

Китай (2946) США (26506) Тайвань (113) Пит Хегсет (52)


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Топ комментарии
+44
Ніяких потурань США , ніяких копалин. Україна може одержати допомогу тільки від Європи.
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30.03.2025 10:13
+40
"Їб*лися гуси
Догори ногами...
Народились гусенята,
Й*бнуті мізками...".
Придурок лише озвучує всю шизофренію, яка міститься у голові Трампа... Бо, при загрозі воєнного протистояння розумні люди підшукують союзників, а не "розсираються" з ними...
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30.03.2025 10:15
+20
Допомогу - так. А зброю американці і так продадуть. Ембарго не буде - військові корпорації не дозволять. Тобто потрібні гроші. І у цій ситуації витрачати гроші на некомплектні старі радянські (кацапські) атомні ьурбіни - то прямий злочин.
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30.03.2025 10:34
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Правила форума Совет форумчан
Ну после того как вата отхватила позорно люлей в Украине это заявление вполне логично.
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30.03.2025 10:10 Ответить
Рижі скунси у всій красі. Бояться параші. Бояться люлєй від монголоїдних кацо відфатити.
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30.03.2025 10:43 Ответить
Байден-сонечко ласкою та допомогою посилив НАТО та союзників в Тихому океані.
Трамп-барига підриває союзницькі відносини США
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30.03.2025 12:24 Ответить
Сама найбільша брехня світу, що одна країна може захопити та знищити іншу.
З часів 1945 року такого не відбулося жодного разу.
Навпаки кількість країн з 50 збільшилася вчетверо до 200.
Навіть прутін жодної країни не захопив - а лише збільшив їх кількість псевро-республіками.
Американці все те саме - з 1945 року нападали на країну, дробили її, та втікали.
Країну не можна знищити - бо країна це кусок Землі на якому живуть мільйони...
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30.03.2025 14:09 Ответить
Ніяких потурань США , ніяких копалин. Україна може одержати допомогу тільки від Європи.
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30.03.2025 10:13 Ответить
Допомогу - так. А зброю американці і так продадуть. Ембарго не буде - військові корпорації не дозволять. Тобто потрібні гроші. І у цій ситуації витрачати гроші на некомплектні старі радянські (кацапські) атомні ьурбіни - то прямий злочин.
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30.03.2025 10:34 Ответить
А якщо добре подумати? Не всяку зброю і її виробництво американці продають всім бажаючим.
Так само, як і реактори.
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30.03.2025 11:51 Ответить
Ну звичайно, якщо добре подумати, як ви наприклад, то за корисні копалини Трамп віддасть україні навіть ядерну зброю... Нє? 😊
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30.03.2025 12:09 Ответить
Ви праві!
Це реальний шанс повернути Україні ядерну зброю !
Рудий скунс продасть що завгодно
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30.03.2025 12:19 Ответить
Трохи не так - за копалини не продасть, а за тверду валюту - можливо, як свого часу Ізраїлю. Тільки Ізраїлю гроші збирала вся діаспора.
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30.03.2025 12:24 Ответить
Ізраіль зробив ЯО разом із ПАР, об'єднавши мізки та ресурси

і зараз в них реактор десь в пустелі працює, бо євреї хочуть жити, а українці - ні

.

.
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30.03.2025 12:42 Ответить
😊 Гарна казка! І кацапи теж заволоділи ЯЗ, об'єднавши зусилля з... Та блін, купили у тих же американських науковців. 😊
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30.03.2025 12:47 Ответить
Та, що ви стою ядеркою носитесь, треба робити далекобійні ракети самим, щоб пи..здувати по росії та росіянам кожен день та ніч, щоб тривога у гандонів не стихала, і головне, що не потрібно питатись дозволу.
І не нам потрібно іти в НАТО, а НАТО має проситись до нас під крило, звичайно коли ми матимемо свою зброю. До речі, виробництвом піднімали б економіку.
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30.03.2025 13:04 Ответить
За копалини? Не віддасть і не продасть. Тут мабуть нема над чим думати
Я пропонував вам добре подумати над тим, де нам брати обладнання для виробництва.
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31.03.2025 00:16 Ответить
Європейська допомога для України постійно блокується деякими країнами ЄС.
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30.03.2025 10:44 Ответить
то, саме з цим, трамп скорочує бюджет пентагону?
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30.03.2025 10:14 Ответить
"Їб*лися гуси
Догори ногами...
Народились гусенята,
Й*бнуті мізками...".
Придурок лише озвучує всю шизофренію, яка міститься у голові Трампа... Бо, при загрозі воєнного протистояння розумні люди підшукують союзників, а не "розсираються" з ними...
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30.03.2025 10:15 Ответить
Гарний віршик, можно поширити?
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30.03.2025 10:37 Ответить
Та будь ласка... Той, від кого я його вперше почув, років десять тому, помер... Від алкоголізму...
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30.03.2025 10:41 Ответить
Голову центру, відповідального за вакцини у США, звільнили за критику антиваксерської політики міністра Кеннеді.
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30.03.2025 11:14 Ответить
Це проблеми США...
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30.03.2025 11:18 Ответить
Ой, не скажи... Це буде гикатися усій планеті ще десятки років.
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30.03.2025 11:20 Ответить
Побачимо...
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30.03.2025 14:10 Ответить
Доктрина, де основним противником США є Китай, а не рашка, була прийнята ще при Байдену. До чого тут Трамп? І для чого ви, пенси з амнезією і провалами пам"яті, лізете в коментарі?
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30.03.2025 13:30 Ответить
Хведю"! Для того, щоб вважать "основним противником" Китай - не обов"язково треба "розсираться" з своїми основними союзниками на половині планети... А Трамп саме цим і займається... І тепер і Тайвань, і Південна Корея з Австралією, починають задумуваться - "А наскільки США, при Трампі, можна вважать "надійним союзником" Чи не "кине" він і нас??
До чого ж ви, "молоді дурні", тупі! Все вам треба "розжовувать" і "в рот класти"...
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30.03.2025 13:47 Ответить
Хлопчику, США всіх кидали ще ДО Трампа. Вчи історію.
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30.03.2025 14:08 Ответить
"Хведю"... Ти вже якось визначся - чи я "пенс старий", чи "хлопчик"... Може, це ти "несповна розуму"?
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30.03.2025 14:12 Ответить
Ти пенс з дитячими розумовими здібностями.
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30.03.2025 14:14 Ответить
Це особиста думка "нульовки"... Доведи тут свої "розумові здібності" і присором мене...
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30.03.2025 14:18 Ответить
Аксіома доведення не потребує. Але ти, навіть, цього не знаєш.
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30.03.2025 14:21 Ответить
"Хведю"! Ти навіть понятійним апаратом" не володієш, на достатньому рівні!

Аксіо́ма (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. axiōma; кор. axio (достойність), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. гідність, гідне) - твердження, яке вважається правильним без https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F доведення, щоб слугувати точкою початку роздумів і аргументів. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC Синонім - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82 постулат.

Вихідне положення, самоочевидний принцип. У дедуктивних наукових теоріях аксіомами називають основні вихідні положення чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F твердження якоїсь теорії, що приймаються без https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F доведень і з яких шляхом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F дедукції, тобто чисто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0 логічними засобами, одержують весь інший її зміст. (Див. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4 Аксіоматичний метод)У переносному значенні - те, що не потребує жодних доведень.Твердження, заперечення якого заперечує основи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0 логічного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F мислення.
Опонент - особа, що заперечує, піддає сумніву істинність або слушність тези, яку висунув пропонент у публічній бесіді, на диспуті, під час захисту дисертації і т. ін. Опонент може бути безпосередньо присутнім і особисто брати участь у суперечці.
Ти змішав "абстрактне ствердження" і "фізичну особу"...
То хто ж з нас має "дитячі розумові здібності"?
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30.03.2025 14:27 Ответить
Твої обмежені розумові здібності дозволяють лише копіювати тексти з вікіпедії. Самостійно не здатен відповісти, навіть, на найпростіші запитання.
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30.03.2025 14:30 Ответить
Ну, що сказать... Ти - типовий "срачерозвідник"... Бо тільки і вмієш "розводить срач"... Якби я тобі не привів цитату з довідника - ти почав-би триндіть, що я сам це придумав, і став-би вимагать доказів... Це типова поведінка людини з обмеженими розумовими здібностями, на форумі... Особливо цим вирізняються "лахтинські батраки", для яких головне - не отримання відповіді на запитання, а "накидання лайна на вентилятор"...
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30.03.2025 14:51 Ответить
Хлопчику, срач розвів саме ти, коли почав вмикати розумника і цитувати вікіпедію. На приведений мною простий історичний факт.
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30.03.2025 15:04 Ответить
Ясно... По суті питання заперечень чи контаргументів немає. Залишилося лише "накидання лайна на вентилятор", стосовно особи опонента...
Рекомендацію дать? У мене родичка у школі для розумово відсталих працює... Вчителькою... Олігофренів читать учить .......................................
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30.03.2025 15:09 Ответить
По суті якого питання? Я тобі лише привів історичний факт: доктрина, в якій основним противником США визнаний Китай, була прийнята ще ДО Трампа. Ти ж у відповідь почав розводити абсолютно порожній срач.
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30.03.2025 15:19 Ответить
................................................
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30.03.2025 15:22 Ответить
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30.03.2025 15:26 Ответить
Він цю інструкцію теж напару зі своєю жінкою складав? Куколд.
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30.03.2025 10:17 Ответить
Тупі виродки . Китай -це росія , та навпаки. Та зараз Китай на війні в Україні дивиться , чи буде США захищати Тайвань ,Корею, Японію , чи тільки хвилюватися буде, щоб не було 3 всесвітній.
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30.03.2025 10:17 Ответить
Для того що запобігти 3-й світовій Америка має віддати Китаю всю свою ядерну зброю. Інакше в мирні наміри Трампа ніхто не повірить
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30.03.2025 10:47 Ответить
треба віддати кремлю та їх фсб належне ,розробленної тактиці впливу на політику світу ...шоб приводити до влади напівдурнів в президенти ,але поруч до них, обов'язково при любих випадках ,повинна бути людина фсб ...шо в Україні , зеленський - ермак , шо в США трамп - маск - волтц...
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30.03.2025 10:19 Ответить
Ню-ню. Рашка не забыла ни про Аляску, ни про Калифорнию. А Штаты при Трамбоне уже полное НИЧЕГО. Что рыжий ***** захочет поиметь с Тайваня "за защиту" ?
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30.03.2025 10:20 Ответить
Якщо впустити Тайвань - китайський флот вільно допливатиме до гавайських та каліфорнійських берегів
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30.03.2025 10:49 Ответить
Перша фізіогномічна ознака дебіла це вузька та довга лінія рота. У волца та гегсета вона саме така:

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30.03.2025 10:20 Ответить
Інших в команду Трампа і не набирали
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30.03.2025 10:50 Ответить
Ну і до кучі

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30.03.2025 20:16 Ответить
Стільки йолопів зібрати в одному місці- треба мати дар.....
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30.03.2025 10:21 Ответить
Він бере приклад з Зеленського !
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30.03.2025 10:27 Ответить
Ну тут він правий. Європа повинна заплатили за те, що роками купувала дешеві кацапські ресурси та закривала очі на путєнський реваншизм. США Європу зовсім не покинуть, але частину своїх військ виведуть.
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30.03.2025 10:22 Ответить
саме США не пустили Україну в НАТО
тільки США - всі інші лише озвучували "текст від суфльора"
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30.03.2025 10:34 Ответить
Вони й росію у НАТО не пустили...
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30.03.2025 10:43 Ответить
росія йшла в НАТО диктувати свої умови

Україна йшла в НАТО за захистом від неоколоніального імперіалізму русскіх
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30.03.2025 10:50 Ответить
Параша ніколи не збиралась в НАТО. Як прийшло ***** до влади, то меркелі-клінтони носились з ним як дурень зі ступою і пропонували параші НАТО, та ***** відмовилось, бо хотіло з Європою, де заправляли Німеччина і Франція створити спільну європейську систему безпеки. Але ті відповіли, що в них вже є система безпеки НАТО і не має сенсу створювати ще одну.
До речі, безвіз ЄС з парашою був майже готовий, але ***** пішло війною на Грузію у 2008 році і цю меркелівську аферу ЄС прикрив.
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30.03.2025 11:02 Ответить
Президент Росії Володимир Путін на початку свого правління хотів, щоб РФ прийняли в НАТО, але прагнув для країни особливих умов - без проходження стандартних процедур для кандидатів.

Про це https://www.theguardian.com/world/2021/nov/04/ex-nato-head-says-putin-wanted-to-join-alliance-early-on-in-his-rule The Guardian розповів колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, який обіймав цю посаду з 1999 до 2004 року.

Робертсон розповів, що на зустрічі у 2000 році Путін спитав: «Коли ви запросите нас до НАТО?» Робертсон відповів, що для вступу потрібно подати заявку - Альянс нікого не запрошує. Путін на це сказав, що Росія «не стоїть в одному ряду з багатьма країнами, які не мають значення».

31 березня 1954 року СРСР направив західним країнам прохання про вступ до НАТО. Одночасно з СРСР, але окремо від нього, заявки подали формальні країни-засновниці ООН - Білоруська і Українська РСР. Та 7 травня 1954 року Альянс, звісно, відповів відмовою.
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30.03.2025 11:07 Ответить
Ви знаєте те що пише Guardian, а я знаю що тоді писала преса московська, що говорили московські політики і що заявляло ***** у ЗМІ, бо тоді в українському інфо просторі панували рашистські медіа.
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30.03.2025 11:14 Ответить
***** з першого дня свого панування всім брехало і бреше досі.
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30.03.2025 12:29 Ответить
В НАТО Україну не пустила Меркель за дорученням путіна у 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті. Саме тоді президент США Джордж Буш (молодший) бився як лев, щоб Україні і Грузії дали ПДЧ в НАТО. А на наступних самітах вже Байден, Шольц і Макрон, залякані ху.йлом виступили проти України в НАТО.
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30.03.2025 10:53 Ответить
де це зафіксовано, що Буш-молодший "бився як лев" за вступ України до НАТО ?
Німеччина ніколи не голосувала в НАТО "проти волі США"
казку про меркель придумали пост-фактум
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30.03.2025 10:56 Ответить
Бачу у тебе нова методичка з дичиною.
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30.03.2025 11:02 Ответить
В матеріалах саміту НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року. Підніміть архіви преси того часу, або напишіть в Гуглі "Меркель не пустила Україну в НАТО" і дізнаєтесь багато цікавого.
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30.03.2025 11:06 Ответить
Буш сказав у Бухаресті, що він за надання ПДЧ Україні та Грузії. Меркель та Саркозі були проти. Сама Меркель потім про це написала в своїх мемуарах.
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30.03.2025 11:07 Ответить
Буш-молодший про це сказав в Києві на зустрічі з Ющенком. Всі лівацькі газети Європи звинуватили його в тому, що штовхає НАТО до конфлікту з росією. Враховуючи, що фільм "wag the dog" був знятий про Буша-молодшого, я думаю що всі публічні заяви, і Буша-молодшого, і саркозі, і меркель були зрежисовані. Якщо батько Буша-молодшого, Буш-старший, який його й привів в Президенти, був проти незалежності України - як його син міг бути за вступ України в НАТО ?
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30.03.2025 11:17 Ответить
Саме Хєрманія з фрау штазі Меркель не пустила Україну в НАТО, тому що працювала на кремль ще з далеких часів та саме вона посадила Європу на газову голку *****. Не треба нам тут брехати з болот.
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30.03.2025 10:56 Ответить
поки вороги єднаються, штати чинять розбрат
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30.03.2025 10:25 Ответить
Самозакоханий кретин за штурвалом корабля. Нагадує історію про «Косту Конкордію»
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30.03.2025 10:52 Ответить
Тому оці казки про те що Трамп облизує русню щоб був союзник проти Китаю, - тупо маячня.
Розісратися з усіма реальними друзями, щоб мати такого союзника як ху-йло, це треба бути конкретним дебілом..
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30.03.2025 12:22 Ответить
ох і дурень...
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30.03.2025 10:30 Ответить
Якби я була диктатором, Китайським до прикладу, то якраз саме зараз є вікно можливостей. Я б поперла на Тайвань, сказала КНДР перти па Південну Корею, а парашинцям можна пробувати коридор Сувалкський пробивати. І я впевнена, що ніхто нічого з західного світу не зробить, включно з Китайськими
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30.03.2025 10:34 Ответить
Добре що Бог врятував світ не дозволивши вам народитись в сімʼї китайських комуністів
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30.03.2025 10:54 Ответить
Так попереду ще багато цікавого
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30.03.2025 11:47 Ответить
Той набріолінений Гегсет - це і є обличчя сьогоднішнього уряду США. Обличчя розумово відсталого дебіла з яскрапо вираженими у медичній літературі характерними ознаками. Це вам скаже будь-який психіатр, уважно вивсиаши фото. І що характерно - всі дії і висловлювання цього трампіста лише підтверджують припущення психіатрів. І це власне є підтвердженням того, що Трампа нормальні підтримувати не можуть, а тим паче визнавати його за лідера.
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30.03.2025 10:40 Ответить
китай воював проти американців в корейській війні в 1950-х

на цьому тлі візити трампа до північної кореї не мають жодного сенсу : якщо він хотів "відколоти північних корейців від китаю", то на чому базувалися такі плани ? це ж китай дав північній кореї ядерні технології

я думаю, всі ці розмови про "війну з китаєм" з розряду тих самих розмов про "війну з ссср" періоду холодної війни, все це для того щоб "косити бабло на переозброєнні"
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30.03.2025 10:41 Ответить
Здається з Тайваню зараз усе вивозять в інші країни. То що там США буде захищати?
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30.03.2025 10:42 Ответить
Свободу і демократичні цінності
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30.03.2025 10:55 Ответить
Команда тромба не може змінити всю свою воєнну доктрину одномоментно. Тому підправили поки що так. А далі будуть поцілунки в десна з пуйлом і неприкрите протистояння проти усіх слабких і тих що не ламаються.
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30.03.2025 10:44 Ответить
дебіли-стратеги - це катастрофа....
вумний омериканський наріт-жлоб, напевне, від заплилого жиром мозку, примудрився трахнути себе з тилу, чисто по-приколу, вжЕ маючи наочний приклад результатів ідіотських "приколів"..
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30.03.2025 10:45 Ответить
Кончений дебіл або скоріше московський агент. Бо даже не читало історію що в усіх конфліктах на сході, рашка активно підтримувала країни які воювали проти сша. Да про це ***** даже відверто говорить. Так що іменно в інтересах сша знищити Сосію перед тим як Китай, Іран чи північна корея підуть в наступ
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30.03.2025 10:46 Ответить
Ну план простий - США йдуть в самоізоляцію, скорочують витрати, накоплюють жирок (поки в Європі і Азії вируватимуть війни). А далі стають на бік переможців ким би вони не виявились
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30.03.2025 11:05 Ответить
Хреновий план. Якщо Китай захопить світ і вплив він нахрен пошле сша і більше не пустить на свою нов територію. А сша в ізоляції від світу скоріше перетворяться на гнилу клоаку ніж накоплять жирок і крім внутрішніх революцій і розпаду їх нічого не чекає
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30.03.2025 11:26 Ответить
Хіба ізоляціонізм США в першій половині ХХ-го століття не пішов їм на користь? Хіба Британська імперія, а згодом і Третій рейх не могли "захопити світ і вплив"? Поки інші воювали - американці заробляли гроші, акумулювали ресурси і вчених-втікачів (як Ейнштейн). Вихід з ізоляції кожного разу був вимушеною мірою (потоплення "Лузітанії" і напад на Перл-Харбор).
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30.03.2025 11:38 Ответить
я маю підозру що необхідністьь протистояння з Китаєм та відриву рашки від Пекіну - лише прикриття для здачі україни пуіну . тримп з Китаєм за тайваньь воювати не збирається( виробництво чипів переноситься в США) . Трамп планує розвал нато і глобальний вихід сша з глобалььної гри. В угоду Путіна ти купки мілььярдерів в США, які подуріли від халявних грошей та амфетаміну. Замістьь цього трамп планує побудувати регіональну автократію для себе. ну і задовільнити путіна щоб той дав йому грошей. Хоча об'єктивні умови для здачі США своїх лідерських позицій. очевидно існують. - дефіцит торгового балансу, бюджетний дефіцит, технологічне відставання. деградація еліт. Але всі ці проблеми можна було вирішити. При нормальному керівництві. Тими методами якими трмп намгається вирішити економічні проблеми США мабуть, не вийде
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30.03.2025 10:58 Ответить
Міністр оборони - має таке відношення до арміі як морська свинка до моря
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30.03.2025 11:07 Ответить
Який трамп-шестиразовий банкрот, таких він, і набрав у свою обслугу!
Щось подібне, відбулосяі в Україні з 2019 року!!
Пильнуймо за Україною, та Захищаймо її від московитів!!
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30.03.2025 11:16 Ответить
Європейські союзники серйозні воїни, мадяр орбан не дасть збрехати🤣
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30.03.2025 11:22 Ответить
Якщо рашці має давати раду Європа, то тра америку слати вслід за кораблем, а не копалини і переговори. Всі відносини мати з Європою та іншими союзниками, крім рудої мавпи.
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30.03.2025 11:23 Ответить
Трампон привів сша в клуб світових терористів, які поклали великий болт на залишки хоч якихось міжнародних правил співіснування. Тепер гопників з правом сили прибуло, і це не принесе нічого хорошого нікому, крім купки правителів-беспрєдєльщиків цих країн. Як довго ця ситуація буде існувати ми може і не побачимо, бо це надовго.
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30.03.2025 11:35 Ответить
Та ні, Трампу "Золотий купол" не цікавий.
Ви зробіть нормальний пацанський підгон, створіть систему "Золотий дощ".
І дешевше і царю сподобається.
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30.03.2025 11:53 Ответить
Так это он же и придумал Китай в виде жупела в 2018 году. Тогда стоял вопрос почему Трамп не оказывает никакого давления на рф.. в ответ была начата торговая война с Китаем.

Обратите внимание как Иран пропал с повестки, после того как послал его.. при этой администрации Аятоллы скорей всего получат ЯО, как и северокорейский пончик в свое время.

Китай же он прям подталкивает хоть что-то изобразить против Тайваня. И если это хоть что-то выйдет.. уверен.. персонаж сосредоточится на условной Мексике, на ходу придумав неких "коммунистов" которых нельзя допустить к власти.

Единственное же образование нарушающее все нормы международного права, все договора, все конвенции от прав человека и до гуманитарного права, ведущее террористическую деятельность на континенте. Пытающееся в экспансию, впервые со второй мировой, с целью изгнания и геноцида. И во главе черт пошагово копирующий Гитлера.
Это не представляет никакой угрозы, теперь я видел все...
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30.03.2025 12:06 Ответить
Так, з Китаю роблять якесь пугало, хоча він не зробив сотої долі того лайна що витворяє русня...
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30.03.2025 12:11 Ответить
Ах да еще забыл, финансирующее политиков в третьих странах, а иногда и целые партии. То самое внешнее управление, о котором на своих стендапах "геополитик" брызжет слюной...
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30.03.2025 12:17 Ответить
Доктрина брехлива, оскільки Трампон захищає Х-уйла, і від 20 січня багато користі для нього зробив (щонайменше легалізував), а Україні це руде лайно відповідно тільки шкодило (Європу залякує)
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30.03.2025 12:07 Ответить
Хитро.

А коли/якщо Китай таки полізе на Тайвань головним ворогом у США раптом стане Бразилія або Індонезія...
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30.03.2025 12:07 Ответить
Ну всьо, США закуклюються до нового Перл харбору. Європа недієздатна, сцикливо ховається за Україну, в якої вже "закінчуються ресурси" з заяви суду про тцкшника. 4 роки війни просрано "партнерами" в хлам. Людство - тупе стадо споживачів і дегротів, якого Історія геть нічому не вчить. Зустрічайте 3 світову, імбецили!
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30.03.2025 12:16 Ответить
Ля-ля-ля, жу-жу-жу,
По сєкрєту всєму свєту...
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30.03.2025 12:42 Ответить
"Золотий купол"- звучить якось по дебільному.
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30.03.2025 12:47 Ответить
Йому дружина підказала кого вписувати у загрози
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30.03.2025 14:24 Ответить
Ладно, коли невігласів призначають керувати чимось не особливо важливим, але призначати журналіста керувати міністерством оборони то є ідіотизмом (якщо не чимось набагато гіршим). І взагалі, визначати загрози має об'єднаний комітет начальників штабів, а не всілякі дилетанти, які випадково опинилися в кріслі.
Взагалі, щоб відбити бажання всіляким самозакоханим неучам обіймати високі владні крісла, має бути максимально спрощений та скорочений шлях від владних стільців до стільця електричного (якщо чиясь діяльність буде визнана такою, що завдала шкоди державі) - цей підхід має стосуватися не лише США.
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30.03.2025 15:21 Ответить
 
 