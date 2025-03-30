WP рассекретило инструкцию Хегсета для армии США: Китай является единственной серьезной угрозой, с Россией должна справляться Европа

Министр обороны США Пит Хегсет в секретной инструкции по нацобороне, распространенной среди чиновников Пентагона, обозначил потенциальный конфликт с Китаем из-за Тайваня как приоритетный для Вооруженных сил США.

Об этом пишет Washington Post, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Как отмечается, документ называется "Промежуточные национальные стратегические установки по обороне", и большинство его разделов имеют пометку "секретно/не для иностранцев". Согласно ему, при планировании большой войны с великой державой будут учитывать только возможный конфликт с Китаем, тогда как угроза со стороны России должна быть учтена союзниками в Европе.

"Китай является единственной серьезной угрозой для Министерства обороны, и предотвращение китайского захвата Тайваня - одновременно с обороной США - является единственным сценарием, на который ориентируется ведомство", - написал Хегсет в инструкции.

Она предусматривает увеличение присутствия американских войск в Индийско-Тихоокеанском регионе с помощью подводных лодок, бомбардировщиков, беспилотников и специализированных подразделений армии и морской пехоты, а также улучшение обороны мест пребывания войск США, создание запасов и улучшение логистики.

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Кроме того, документ предусматривает давление на Тайбэй для "значительного увеличения" его расходов на оборону. Ранее администрация президента США Дональда Трампа требовала от Тайбэя тратить до 10% своего ВВП на оборону.

В то же время из-за ограниченных ресурсов и персонала Пентагон признает возможные "риски в других театрах", в частности в контексте сдерживания России, Северной Кореи и Ирана. Для этого США стремятся усилить давление на союзников в Европе, Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы те тратили больше на оборону.

В инструкции также есть указания по обеспечению доступа к Панамскому каналу, большего противодействия наркоторговле, охраны границ, депортаций и расширения ядерных сил США и противоракетной обороны через систему "Золотой купол".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что США пытаются ускорить поставки оружия на Тайвань.