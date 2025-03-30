Россия затягивает войну. Ожидаем реакции от Америки, Европы и всех наших союзников, - Зеленский об обстрелах

Вчерашний российский удар по Харькову унес жизни двух человек. Около 30 человек ранены. Всем оказана необходимая помощь.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение недели под ударом было большинство регионов Украины. 1310 российских управляемых авиационных бомб, более 1000 ударных дронов, большинство - "Шахеды", еще девять ракет различных типов, включая баллистику. Значительную часть удалось сбить нашим воинам ПВО, мобильных огневых групп, всех задействованных для защиты неба подразделений.

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"Россия затягивает войну, и мы предоставляем партнерам всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и к чему готовится. Мы ожидаем реакции от Америки, Европы и всех наших союзников на этот террор против наших людей.

Спасибо всем лидерам и государствам, которые это понимают и продолжают поддержку. Стабильность и предсказуемость поддержки Украины имеет большое значение. Спасибо каждой стране, которая помогает нам с системами ПВО и инвестирует в наше оборонное производство. Все это помогает защищать Украину", - отмечает Зеленский.