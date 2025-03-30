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Новости Срыв прекращения огня Россией
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Россия затягивает войну. Ожидаем реакции от Америки, Европы и всех наших союзников, - Зеленский об обстрелах

Владимир Зеленский

Вчерашний российский удар по Харькову унес жизни двух человек. Около 30 человек ранены. Всем оказана необходимая помощь.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение недели под ударом было большинство регионов Украины. 1310 российских управляемых авиационных бомб, более 1000 ударных дронов, большинство - "Шахеды", еще девять ракет различных типов, включая баллистику. Значительную часть удалось сбить нашим воинам ПВО, мобильных огневых групп, всех задействованных для защиты неба подразделений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сбито 65 из 111 "Шахедов", еще 35 дронов - локально потеряны, - Воздушные силы

"Россия затягивает войну, и мы предоставляем партнерам всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и к чему готовится. Мы ожидаем реакции от Америки, Европы и всех наших союзников на этот террор против наших людей.

Спасибо всем лидерам и государствам, которые это понимают и продолжают поддержку. Стабильность и предсказуемость поддержки Украины имеет большое значение. Спасибо каждой стране, которая помогает нам с системами ПВО и инвестирует в наше оборонное производство. Все это помогает защищать Украину", - отмечает Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) обстрел (26982) Шахед (957)


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Топ комментарии
+32
Затягування війни тобі вигідно, Вова, бо по закінченню війни ти не зможешь красти бабло та житті українців і підеш під суд за все скоєне тобою. Або звичайний суд або суд Лінча.
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30.03.2025 14:31
+16
А ти не хочеш розповісти, де наші: керовані авіаційні бомби, ударні дрони, та ракети різних типів включно з балістикою?
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30.03.2025 14:32
+14
Ти дивися,"очікує" він.Який лапочка став.А де ж яйця твої чугунні?
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30.03.2025 14:36
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Забудь про Гамерику.Вони нас кинули.Вголос для делікатності про це говори,але переключись на справжніх друзів,а не тих,хто не дає Україні перемогти без поразки рашки.
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30.03.2025 14:31 Ответить
Америка кинула нас ще на зорі незалежності ,коли роззброїла і ЯЗ раші передала.
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30.03.2025 14:59 Ответить
Затягування війни тобі вигідно, Вова, бо по закінченню війни ти не зможешь красти бабло та житті українців і підеш під суд за все скоєне тобою. Або звичайний суд або суд Лінча.
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30.03.2025 14:31 Ответить
Забідь про суд. Старий, а розуму нема. Не буде ніякого суду..
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30.03.2025 14:34 Ответить
А що буде? бєларуссія?
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30.03.2025 14:37 Ответить
Буде справа Майдану помножена на мініумум 10. Буде судова справа з якої будуть годуватись судді, прокурори, на цій справі будуть приходити, будувати кар'єру, та виходити на пенсію, передавати справу нащадкам (дітям, онукам), а відповідальності буде нуль.. Буде чорна діра, яка висасує бюджетні гроші.
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30.03.2025 14:49 Ответить
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30.03.2025 14:56 Ответить
- ото пророкі , що з нами буде!
- а, що буде? нічого не буде! піз.єц буде! (с)
Лесь Подерв"янський, п"єса " Піз.єц!"
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30.03.2025 15:06 Ответить
Ти теж так вважаєш?
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30.03.2025 15:43 Ответить
безперечно... тільки не буде, а вже є
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30.03.2025 16:15 Ответить
А потім що?
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30.03.2025 16:17 Ответить
То тобі так хочется, касаб?
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30.03.2025 15:06 Ответить
Будет не суд, а трибунал за измену Украны. Сдрыснуть как януковощь не удастся.
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30.03.2025 15:20 Ответить
Удастся, Ізраїль просив х@йла ще у лютому 2022 зелю не чіпати.
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30.03.2025 20:35 Ответить
Ти вже 6 років , про це , мрієш ...
Добре що вам , кацапам , Зеленський не подобається - отже він все робить правильно !
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30.03.2025 14:34 Ответить
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30.03.2025 14:39 Ответить
Шо, курва касаб, пердолить від правди?
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30.03.2025 15:10 Ответить
А чого ти голосував за Зеленського? чим він кращий за Порошенка?
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30.03.2025 15:29 Ответить
Зольдатен, отримав сто рублєй зарплаті? Радій ФСБешній п.дор.
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30.03.2025 14:35 Ответить
Шо, пліснява ЗЕлена, пердолить від правди?
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30.03.2025 15:09 Ответить
Затягування вигідно усім, крім Трампа (діду потрібна премія миру) і українського народу (який гине). А так - і кацапи, і зелені, і сциклива Європа проти миру. І винайдуть туєву хучу причин для продовження війни. А в Україні підключать проплачену ботню, яка пояснить охлосу, що війна - це мир, і що потрібно воювати вічно. Орвелл, 1984
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30.03.2025 15:10 Ответить
О, диванний незламник. Давай в окоп з дивану, ні? Чи ти заброньований/старий/непридатний, як і усі диванні воювати? Гниль.
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30.03.2025 15:23 Ответить
Тобто ти пропонуєш Україні увійти у склад росіі...
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30.03.2025 15:31 Ответить
Швидше за все, ніякого суду не буде. Падло хрипате або здрисне спокійно у теплі краї, звідки не видають, або ж свої придушать, бо дегенерат багато знає. А було б справедливо, якщо не суд, то держак від лопати.
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30.03.2025 19:42 Ответить
Чого ти чекаєш від рижих підорів, справедливості?
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30.03.2025 14:32 Ответить
А ти не хочеш розповісти, де наші: керовані авіаційні бомби, ударні дрони, та ракети різних типів включно з балістикою?
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30.03.2025 14:32 Ответить
Судячи з прапорця - вони десь в Нідерландах
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30.03.2025 14:36 Ответить
Ти дивися,"очікує" він.Який лапочка став.А де ж яйця твої чугунні?
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30.03.2025 14:36 Ответить
Де де...танцювати заважали...
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30.03.2025 14:38 Ответить
Не надо ничего ни от кого ожидать, надо действовать и все усилия должны быть сосредоточены на создании ядерного оружия и носителей оного.
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30.03.2025 14:36 Ответить
к, сожалению, невозможно...
с точки зрения технологии - нет проблем
но, с точки зрения
- создания закрытых территорий для обогащения (U) либо реакторов (Pu) - невозможно
- секретности при наличии 73% зеленых - невозможно
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30.03.2025 15:05 Ответить
продатут все еще на стадии проекта
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30.03.2025 19:05 Ответить
Ми очікуємо реакції від Америки, Європи та всіх наших союзників на цей терор проти наших людей. "зелений антиукраїнський прострочений зрадник" може очікувати реакції від світових союзників на рашистський терор до останнього українця ,не роблячи з 2019 року нікуя для того, щоб збулися очікування українського народу, які "цей "зрадник" обіцяв виконувати ,давши клятву і перед Богом і перед українським народом
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30.03.2025 14:39 Ответить
чого вартує клятва безбожника перед Богом?
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30.03.2025 15:08 Ответить
Дерево осика , дає відповідь цієї вартості...
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30.03.2025 15:10 Ответить
ти сам розумієш, що написав?
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30.03.2025 15:16 Ответить
Очевидно.Але Ти не розумієш,чому і на що вказує листя осика .яке тремтить у цілком безвітренну погоду...???Буває.
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30.03.2025 15:18 Ответить
У наших краях гуцули називають осику = т р е п е т а. Її листячко постійно тремтить (т р е п е т а є)...
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01.04.2025 12:25 Ответить
Потужний очікувач
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30.03.2025 14:51 Ответить
Хто там такі дебільні тексти Саничу пише? Санич не повинен очікувати, Санич повинен вимагати. І нагібати, як рудого піндоза в Овальному кабінеті.
Аве Санич!
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30.03.2025 15:04 Ответить
Реакція?! - зброя нам потрібна
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30.03.2025 15:09 Ответить
Ваш дзвінок дуже важливий для нас, але всі оператори зайняті
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30.03.2025 15:16 Ответить
А партнерам головне, щоб ви воювали, їм насрати, чим ця війна скінчиться для України. Вони сподіваються тупо пересидіти Трампа і *****, якщо ще хтось не зрозумів.
Ти ж сам їх запевнив, що скоро ***** здохне і все скінчиться. То чого тепер скиглиш?
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30.03.2025 15:27 Ответить
Ачикуй конечно. Дело нужное.
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30.03.2025 15:37 Ответить
Це вже скільки часу воно очікує? Четвертий рік? *****,як його прибрати геть з очей?!
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30.03.2025 15:40 Ответить
Ну реакція Америки і так зрозуміла... у війні винна Україна і Європа
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30.03.2025 16:07 Ответить
Господин Зеленский, чем больше вы будете возлагать надежд на Америку, тем меньше шансов у

вас усидеть в президентском кресле, подумайте!
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30.03.2025 16:20 Ответить
господин))))) бенин Оманский Нарик сдавший и сдающий интересы Украины, полностью подконтрольный фсбэшнику Елдаку, кремлю и олигархам!!
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31.03.2025 08:25 Ответить
Или больше закусывай или меньше пей.
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31.03.2025 17:14 Ответить
оно конечно с Немецкой сосиской в жопе виднее......)))
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31.03.2025 19:07 Ответить
Ішак не менше зацікавлений в затягуванні війни, бо тільки так воно може втриматись при владі бодай ще якийсь час.
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30.03.2025 17:08 Ответить
Надо просто перестать стрелять.💯
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30.03.2025 18:30 Ответить
Трамп уже купил новую банку вазелина. С понедельника начнёт реагировать на хутина.
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30.03.2025 18:50 Ответить
Та забийте вже на ту америку. Через політику трампа там може громадянська війна спалахнути(війна штатів). Потрібно коло себе згуртовувати європейських союзників!
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30.03.2025 23:47 Ответить
Очікуємо реакції від Америки, Європи та всіх наших союзників

Вова - ти не ОЧІКУВАТИ маєш - а таки робити щось, бо ж "верховний головнокомандувач" - ніби.
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30.03.2025 23:48 Ответить
Він актор розмовного жанру. Робить те що вміє.
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31.03.2025 08:02 Ответить
А оскільки ніхріна не вміє - то й нічого не робить - тільки паскудить.
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31.03.2025 13:58 Ответить
у бениного Оманского Нарика перемирие....
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31.03.2025 08:27 Ответить
 
 