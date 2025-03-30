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Новости Удар по Керченскому мосту
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Украина атаковала Крымский мост ракетами ATACMS в 2024 году: США предупреждали о неудаче, - NYT

Крымский мост

Летом 2024 года, в рамках масштабной операции ударов по российским военным объектам в Крыму под названием Lunar Hail ("Лунный град"), Украина поразила Крымский мост американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Тогда мост не удалось уничтожить, о чем предупреждали в США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании New York Times о роли США в украинских операциях против РФ.

Подготовка к операции

В 2024 году США в ответ на запрос Украины оказать поддержку для возвращения к границам 1991 года предложили в виде компромисса операцию Lunar Hail - "Лунный град". Целью кампании было нанести удары с применением дальнобойных ракет и беспилотников по российской инфраструктуре в Крыму, чтобы заставить РФ вывести свои ресурсы с полуострова.

Отмечается, что из примерно 100 целей, выбранных для ударов, "самой желанной" для Киева был мост через Керченский пролив - Крымский мост, который для российского диктатора Владимира Путина имел огромное значение.

NYT пишет, что президент Украины Владимир Зеленский был "одержим" идеей уничтожить мост - один из символов российской аннексии.

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Третья атака на мост была неудачной

Ранее удары по Крымскому мосту были одной из красных линий для США, однако после договоренностей по операции Lunar Hail Белый дом уполномочил военных и ЦРУ тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки, которая должна была разрушить мост.

Для уничтожения моста Белый дом планировал использовать ракеты ATACMS, которые должны были ослабить уязвимые участки моста, а затем морские дроны должны были бы взорвать его опоры.

Однако в это время россияне усилили оборону вокруг опор, поэтому Украина предложила атаковать только с помощью ATACMS.

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Но, как говорится в расследовании, главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи и генерал-лейтенант Антонио Агуто выступали против этого, поскольку считали, что одних ATACMS будет недостаточно для обрушения моста. Они настаивали на том, что украинцы должны дождаться готовности беспилотников или отказаться от удара.

Результаты операции "Лунный град"

В конце концов, американцы отступили, и в середине августа 2024 года ВСУ ударили ракетами ATACMS по мосту. В результате удара на мосту остались "пробоины", которые россияне смогли быстро отремонтировать, сообщил NYT неназванный американский чиновник.

Один из американских чиновников сетовал на этот удар, говоря, что "иногда они (украинцы - ред.) должны попробовать и потерпеть неудачу, чтобы увидеть, что мы правы".

Кроме эпизода с Керченским мостом, сотрудничество в рамках операции Lunar Hail было признано успешным, отмечает издание. Российские военные корабли, самолеты, командные пункты, склады вооружения и ремонтные базы удалось уничтожить или заставить переместить из Крыма, чтобы избежать украинских ударов.

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Отметим, что в материале NYT не называется дата атаки, однако, возможно, речь идет о событиях 16 августа. Тогда в оккупированном Крыму прогремели взрывы, которые, в частности, были слышны в Севастополе, Керчи и Феодосии. Оккупанты перекрывали движение по Керченскому мосту.

В Минобороны РФ утверждали, что в ночь на 16 августа 2024 года было сбито 12 ракет ATACMS, целью которых был Крымский мост. О повреждении моста оккупанты не сообщали.

Автор: 

Крым (26373) ракеты (3559) США (26506) Керченский мост (393) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+28
Суки за кожну срану ракету ниють бл ********. У вас же їх бл тисячі. Щоб не надіятись на *********, не треба вибирати фсбешне буратіно яке цілком випадково закриває розробки всіх ракетних програм, якраз перед нападом. Савлпадєніє?
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30.03.2025 14:43
+28
Навіть так... А от цікаво, де ті іксперди, які розповідали, що міст зруйнується від криги, течії, що він стоїть на якихось "пливучих" грунтах? Де зараз ота вся ікспердна шобла?
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30.03.2025 14:44
+12
"американська куйня" ,а не Lunar Hail ("Місячний град"),Гучною назваю міст не знищити.Для цього потрібна необхідна кількість ракет,котрих США і Західні союзники ,так і не надали Україні до сьогоднішнього дня,через їхні підкилимні домовленості з куйлом ,про залишення кримського мосту в робочому стані, як стратегічної важливої для 3,14дерації транспортної артерії постачання війскового озброєння і *********** та пального для рашистських окупаційних війск в КРИМУ .курви.вони і в Африці і в Китаї і в США .курви...
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30.03.2025 14:51
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Правила форума Совет форумчан
Шо бы пробоины были чуточку побольше надо было малюсенькими ядерными зарядами те Атакамсы снабдить.
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30.03.2025 14:39 Ответить
******* не о чем - не мешки ворочать
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30.03.2025 15:44 Ответить
Суки за кожну срану ракету ниють бл ********. У вас же їх бл тисячі. Щоб не надіятись на *********, не треба вибирати фсбешне буратіно яке цілком випадково закриває розробки всіх ракетних програм, якраз перед нападом. Савлпадєніє?
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30.03.2025 14:43 Ответить
Видаєш свої фантазії за реальність. Ти , часом , не адепт Льошки говнаренко
Це він зараз штовхає Україну до грузиніфікації
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30.03.2025 14:55 Ответить
В новині йдеться про хотєлки безтолкового клоуна, якому не доходить що атакамсами міст не знищується. Але ЗЄлєбоба Артем і тут знайшов як прив'язати сюди Гончаренка.
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30.03.2025 15:35 Ответить
Тоді чому США не дали щось потужніше за атакамси?
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30.03.2025 18:58 Ответить
Молодець, отримай за облизування від падалЬяка 5 рублєй по номеру в нікнеймі.
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30.03.2025 15:47 Ответить
Хто ниє?Просто вони про неефективність удару попереджали.Але зе пох
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30.03.2025 14:56 Ответить
Якби дали штук 100 просто на міст, він був би знищений. Але вони трусяться за кожну ракету, ато путєн на омєріку нападьот.
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30.03.2025 15:46 Ответить
HAARP-ом зробити землетрус в районі моста - тоді буде файно
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30.03.2025 14:43 Ответить
Навіть так... А от цікаво, де ті іксперди, які розповідали, що міст зруйнується від криги, течії, що він стоїть на якихось "пливучих" грунтах? Де зараз ота вся ікспердна шобла?
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30.03.2025 14:44 Ответить
Всі ті експерти зараз вам розказують, що вихід із Курської області це перемога...
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30.03.2025 15:09 Ответить
Такі руйнування не за рік виникають. Зачекайте.
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30.03.2025 15:18 Ответить
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30.03.2025 15:35 Ответить
Зимы последние годы тёплые. Азовское море не замерзает. Ледохода нет
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30.03.2025 15:35 Ответить
знов погода винна...
******* ти зелебобік!
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30.03.2025 15:37 Ответить
Чекають землетрусу у Криму.
Бо без землетрусу ті пливучі грунти та газові гейзери на дні протоки не працюють.
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30.03.2025 15:47 Ответить
А вона була, така крига? Ні.
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30.03.2025 16:19 Ответить
Ти шо ублюдок ***** бл ?
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30.03.2025 17:53 Ответить
після всього того, що зараз відбувається, у мене питання - кого попереджали?
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30.03.2025 14:51 Ответить
"американська куйня" ,а не Lunar Hail ("Місячний град"),Гучною назваю міст не знищити.Для цього потрібна необхідна кількість ракет,котрих США і Західні союзники ,так і не надали Україні до сьогоднішнього дня,через їхні підкилимні домовленості з куйлом ,про залишення кримського мосту в робочому стані, як стратегічної важливої для 3,14дерації транспортної артерії постачання війскового озброєння і *********** та пального для рашистських окупаційних війск в КРИМУ .курви.вони і в Африці і в Китаї і в США .курви...
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30.03.2025 14:51 Ответить
Максиме , у вас дислексія? Вже у статті вже розжовано , що треба було ще атакувати з моря. Цього не сталося.
До чого все інше бла-бла-бла
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30.03.2025 14:56 Ответить
русня сеток наставила перед мостом. там дроны-катера не пройдут. А вот кто слил инфу что у нас есть такие дроны-катера - это реально вопрос
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30.03.2025 15:38 Ответить
назви невилікуваних хворіб відкладаються у підсвідомості хворого , після чого він все життя "прибиту печатку особистого дагнозу і хвороби медиків" .буде застосовувати"жувати" по житті, як "жуйку" Нехай смачнить(((До чого все інше бла-бла-бла)))
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30.03.2025 20:19 Ответить
Мости ракетами не знищують. Лише інженерний підрив.
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30.03.2025 18:18 Ответить
ATACMS,М57,AGM-158 JASSM- це ті, що знищують не тільки мости...
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30.03.2025 20:41 Ответить
Скк, яка ж розвєсіста лапша...
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30.03.2025 14:56 Ответить
Andrew Moon

Особливо про Lunar Hail ("Місячний град").
Якби операцію назвали Moon Hail, тоді все б вдалося.
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30.03.2025 15:31 Ответить
Можу повірити в спробу удару але щоб кацапи збили 12 ракет з 12 і жодного наслідку для мосту - тут ізвінітє...
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30.03.2025 15:48 Ответить
Так ви не уточнили, що ваше зауваження щодо лапші стосувалося заяв "Міноборони РФ". )))
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30.03.2025 15:58 Ответить
Так на основі цих заяв і наваяли статтю...
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30.03.2025 16:08 Ответить
Мені в історії більше всього сподобалось відсилка до "сводак" МО РФ, яке заявило про 12 збитих атакамів. Якщо читати всі їхні сводкі то вони на сьогодні збили атакамів в 10 раз більше ніж їх було взагалі виготовлено...
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30.03.2025 15:04 Ответить
Ну знищіли б якусь ділянку і що це б дало- ні чо го.
Бо була вже залізнична колія яку доречі щось не дуже чипають і вони б все одно відремонтували дуже швидко ці ділянки мосту. Якщо б це було привязано к якомусь контернаступу на півднв-ще можно зрозуміти. А так ні тактично ні стратегічно-лише потішити своє его і черговий піар. Але і дефіцітні ракети розтрачені і цілі не виконані.
Ці прям така надія на тоб що в оркостані хтось типу путєна засмутиться чи його рейтинг впаде як секції мосту-та ні все там норм з пітримкою путінізму,як показали дії в тій же курщіні.
А наприклад якби притримати ці ракети и бити їми потім у тій же курщині то може щось дієве і було б.
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30.03.2025 15:05 Ответить
Коли замість військових обирають цілі та час ударів політики, завжди виходить херня, бо кожен повинен займатися своєю справою, а не бути " повернутим" на чомусь або піаритись за рахунок війни.
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30.03.2025 15:05 Ответить
Хто ім цього моста зварганив? -- мабуть без китаиоз не обіишлося
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30.03.2025 15:06 Ответить
Тепер зрозуміло, що американці зливали інфу про плануємі атаки на мост. Пам'ятаю велику кількість повідомлень про димові завіси біля мосту. Завіси так швидко не ставляться, тільки за попередженням. Ще один доказ гнилої сутності США.
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30.03.2025 15:16 Ответить
"Однак у цей час росіяни посилили оборону навколо опор"
Сьогодні була стаття про успішні операції коли США не були попереджені, а тут США все добре знали і кацапи посилили оборону навколо опор. Гм оце так співпало..
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30.03.2025 15:20 Ответить
Міст такого дизайну знищити з повітря практично неможливо. Пошкодити-так але легко відновити. Щоб знищити такий міст треба системно підривати всі опори принаймні із рівня води-тоді це має сенс. Всі висєри кацапських тролів про американську зраду не мають жодного сенсу. Це був виправданий показовий акт, а не спроба знищити міст.
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30.03.2025 15:23 Ответить
Да бл досить цієї хні. Сто ракет влупи в одну точку і ніякий міст не витримає.
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30.03.2025 15:51 Ответить
Все одно він має втомитися і впасти. Як знак чорноморського перемир'я
.
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30.03.2025 15:27 Ответить
Суки, все як завжди, спочатку зелене чмо їздить,тратить гроші , ніби просить зброю а наділі тупо піариться, потім все тупо зливають в унітаз, кінця краю невидно, а люди все гинуть і гинуть, і ще хтось думає що це справжня війна а не договорняк, жидовня крутить цирк, кіно на людських костях, а весь світ це дерьмо хаває і смакує, тьфу на вас, щоб ви всі здохли
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30.03.2025 15:28 Ответить
Цікаво, а якщо протибункерною ракетою попасти точнісенько в опору зверху. Опора втримає? І чи можна буде її відновити?
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30.03.2025 15:32 Ответить
Если бетонобойкой точно попасть, то не выдержит. А восстановить можно
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30.03.2025 15:41 Ответить
А якщо попасти в опори де стоять арки та завалити їх? Як швидко їх відновлять?
Ще й закриються ворота з Азовського в Чорне море.
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31.03.2025 09:46 Ответить
Ну если десяток бетонобоек кило по 500 хотя бы каждая, то восстанавливать долго будут, даже если попадёт только половина. Арка рухнет, там расчищать будут не один месяц, перед восстанавлением, а это тоже не один месяц. короче если хорошо зарядить бетонобойками, то минимум полгода там ездить никто не будет 🤔
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31.03.2025 12:25 Ответить
Якісь вкиди пішли. "Неназваний американський посадовець" щось там пи₴дить... Саме зараз ...Не пам'ятаю ніяких атак на міст влітку 24го. Самі обіцянки. Херня це все. NYT грошей занесли за фейки та брехню. США -просто лайно. Самі відмазки .
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30.03.2025 15:38 Ответить
Отже, "вони не рекомендували" - і шо? І запропонували розійтися, ні з чим. Дякуємо.
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30.03.2025 15:58 Ответить
Якже тоді про обстіл відступаючих російських військ із Херсону на мості?
Там теж тільки дірки були? Чи там випустили?
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30.03.2025 16:23 Ответить
Це не дивно, тому що Байден дав тільки касетні Атамакси
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30.03.2025 18:24 Ответить
Його знешкодить"злий нептун",він десь вже в дорозі.
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31.03.2025 06:33 Ответить
 
 