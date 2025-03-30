Украина атаковала Крымский мост ракетами ATACMS в 2024 году: США предупреждали о неудаче, - NYT

Летом 2024 года, в рамках масштабной операции ударов по российским военным объектам в Крыму под названием Lunar Hail ("Лунный град"), Украина поразила Крымский мост американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Тогда мост не удалось уничтожить, о чем предупреждали в США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании New York Times о роли США в украинских операциях против РФ.

Подготовка к операции

В 2024 году США в ответ на запрос Украины оказать поддержку для возвращения к границам 1991 года предложили в виде компромисса операцию Lunar Hail - "Лунный град". Целью кампании было нанести удары с применением дальнобойных ракет и беспилотников по российской инфраструктуре в Крыму, чтобы заставить РФ вывести свои ресурсы с полуострова.

Отмечается, что из примерно 100 целей, выбранных для ударов, "самой желанной" для Киева был мост через Керченский пролив - Крымский мост, который для российского диктатора Владимира Путина имел огромное значение.

NYT пишет, что президент Украины Владимир Зеленский был "одержим" идеей уничтожить мост - один из символов российской аннексии.

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Третья атака на мост была неудачной

Ранее удары по Крымскому мосту были одной из красных линий для США, однако после договоренностей по операции Lunar Hail Белый дом уполномочил военных и ЦРУ тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки, которая должна была разрушить мост.

Для уничтожения моста Белый дом планировал использовать ракеты ATACMS, которые должны были ослабить уязвимые участки моста, а затем морские дроны должны были бы взорвать его опоры.

Однако в это время россияне усилили оборону вокруг опор, поэтому Украина предложила атаковать только с помощью ATACMS.

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Но, как говорится в расследовании, главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи и генерал-лейтенант Антонио Агуто выступали против этого, поскольку считали, что одних ATACMS будет недостаточно для обрушения моста. Они настаивали на том, что украинцы должны дождаться готовности беспилотников или отказаться от удара.

Результаты операции "Лунный град"

В конце концов, американцы отступили, и в середине августа 2024 года ВСУ ударили ракетами ATACMS по мосту. В результате удара на мосту остались "пробоины", которые россияне смогли быстро отремонтировать, сообщил NYT неназванный американский чиновник.

Один из американских чиновников сетовал на этот удар, говоря, что "иногда они (украинцы - ред.) должны попробовать и потерпеть неудачу, чтобы увидеть, что мы правы".

Кроме эпизода с Керченским мостом, сотрудничество в рамках операции Lunar Hail было признано успешным, отмечает издание. Российские военные корабли, самолеты, командные пункты, склады вооружения и ремонтные базы удалось уничтожить или заставить переместить из Крыма, чтобы избежать украинских ударов.

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Отметим, что в материале NYT не называется дата атаки, однако, возможно, речь идет о событиях 16 августа. Тогда в оккупированном Крыму прогремели взрывы, которые, в частности, были слышны в Севастополе, Керчи и Феодосии. Оккупанты перекрывали движение по Керченскому мосту.

В Минобороны РФ утверждали, что в ночь на 16 августа 2024 года было сбито 12 ракет ATACMS, целью которых был Крымский мост. О повреждении моста оккупанты не сообщали.