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Новости Гарантии безопасности для Украины
2 042 25

Лучшая гарантия безопасности для Украины - храбрая украинская армия, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что лучшей гарантией безопасности Украины являются ее собственные Вооруженные силы, которые обеспечат безопасность в случае прекращения огня с Россией.

Об этом он сказал в интервью TVN 24, информирует Цензор.НЕТ.

"Самой большой, лучшей гарантией безопасности Украины является храбрая и хорошо оснащенная украинская армия", - заявил Сикорский.

Польский дипломат отметил, что ВСУ являются "крупнейшей армией Европы с нашей стороны" и они имеют опыт ведения нового типа войны "с участием миллионов беспилотников".

Относительно участия Польши в формировании европейских "сил сдерживания", которые могут быть направлены в Украину для предотвращения повторного нападения России, глава польского МИД сказал, что "Польша будет в этой коалиции, но не физически в самой Украине".

Он добавил, что в Лондоне и Париже эта концепция "еще дорабатывается".

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Автор: 

Польша (8405) Сикорский Радослав (401) ВСУ (6560) гарантии безопасности (116)


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Топ комментарии
+12
??? ви тіпа воюйте, а ми будем спокійно спати, їсти. співчувати. Так ми це вже зрозуміли.
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30.03.2025 15:08
+12
"Ви головне воюйте, щоб до нас ***** не дійшов!"
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30.03.2025 15:08
+10
А якби нашій армії ще й адекватного Верховного головнокомандувача, то гарантія могла б бути 100%!
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30.03.2025 15:02
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Ну це факт, але при цьому Європа нехай продовжує постачання зброї
Бо , якщо підемо за сценарієм того ж льошки говнаренко , щодо грузиніфікації України - отримаємо шашлики 2.0
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30.03.2025 14:57 Ответить
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30.03.2025 16:52 Ответить
Капітан Очевидність
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30.03.2025 15:01 Ответить
Ну це нам і без Сікорського зрозуміло.
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30.03.2025 15:01 Ответить
А якби нашій армії ще й адекватного Верховного головнокомандувача, то гарантія могла б бути 100%!
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30.03.2025 15:02 Ответить
От був би гетьман, іі похреннак нам пуйло.
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30.03.2025 15:23 Ответить
НАТО для лохів. Хоробра армія рулить. Нде
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30.03.2025 15:05 Ответить
бо, польська армія обсирається за віслою!
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30.03.2025 15:05 Ответить
Не стоит иронизировать над польской армией, уверен, что в случае нападения она проявит себя не хуже украинской т.к. поляки воевнычий народ, но за ухилянтив они воевать не обязаны
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30.03.2025 15:23 Ответить
Ухилянт, ти чого не в Україні? А взагалі, плани ЄС відомі, вони хочуть що ми якнайдовше воювали щоб на них не напали. Ницо.
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30.03.2025 16:03 Ответить
Хоробра польська армія готовиться зайняти позиції не то за Рейном, не то за Луарою.
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30.03.2025 15:26 Ответить
??? ви тіпа воюйте, а ми будем спокійно спати, їсти. співчувати. Так ми це вже зрозуміли.
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30.03.2025 15:08 Ответить
Не забывай помощь, что они оказали Украине и ещё ,не сомневаюсь, окажут
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30.03.2025 15:25 Ответить
Тепер вже толку з того мало... В нас люди на війну закінчуються.
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30.03.2025 15:35 Ответить
"Ви головне воюйте, щоб до нас ***** не дійшов!"
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30.03.2025 15:08 Ответить
"І щоб ми тут з ним вигідно продовжували свою торгівлю"...
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30.03.2025 15:36 Ответить
Самі по собі слова вірні,якби не але...
Але навіщо демотивувати хоробру армію,здійснюючи безпідставні арешти вищих офіцерів.Щоб що?
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30.03.2025 15:13 Ответить
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що найкращою гарантією безпеки України є її власні Збройні сили, які забезпечать безпеку у разі припинення вогню з Росією. -В такому випадку "пшияцєлю" вийди з НАТО І НА КОЖНОМУ ПОЛЬСЬКОМУ СЛУПІ "маш зробіць напіс, жи для бєспєченьства Польскей, єст нє НАТО.А ВОЙСКО ПОЛЬСКЕ НА РОВЕРАХ "Курва, цо сі дєє на польскей колєє ???
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30.03.2025 15:16 Ответить
Лицемірниц висновок куколда
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30.03.2025 15:20 Ответить
Та ти шо? То може KРАБів ще підкинеш? Ви ж самі кажете, що вас хватить на дві неділі коли кацапня полізе.
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30.03.2025 15:20 Ответить
особливо з лопатами Кулеби
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30.03.2025 15:22 Ответить
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30.03.2025 16:48 Ответить
І де ж проти України воюють?
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31.03.2025 10:54 Ответить
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30.03.2025 18:27 Ответить
1000000% факт, ліпшої відповіді і не треба!!!!
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30.03.2025 21:47 Ответить
 
 