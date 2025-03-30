Лучшая гарантия безопасности для Украины - храбрая украинская армия, - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что лучшей гарантией безопасности Украины являются ее собственные Вооруженные силы, которые обеспечат безопасность в случае прекращения огня с Россией.
Об этом он сказал в интервью TVN 24, информирует Цензор.НЕТ.
"Самой большой, лучшей гарантией безопасности Украины является храбрая и хорошо оснащенная украинская армия", - заявил Сикорский.
Польский дипломат отметил, что ВСУ являются "крупнейшей армией Европы с нашей стороны" и они имеют опыт ведения нового типа войны "с участием миллионов беспилотников".
Относительно участия Польши в формировании европейских "сил сдерживания", которые могут быть направлены в Украину для предотвращения повторного нападения России, глава польского МИД сказал, что "Польша будет в этой коалиции, но не физически в самой Украине".
Он добавил, что в Лондоне и Париже эта концепция "еще дорабатывается".
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Бо , якщо підемо за сценарієм того ж льошки говнаренко , щодо грузиніфікації України - отримаємо шашлики 2.0
Але навіщо демотивувати хоробру армію,здійснюючи безпідставні арешти вищих офіцерів.Щоб що?