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Новости Прекращение ударов в Чорном море
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Если РФ нарушит перемирие в Черном море, реакция будет адекватной, - Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, рассказал как Украина будет реагировать на нарушение прекращения огня в Черном море.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Плетенчук напомнил слова министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что РФ не может покидать восточную часть Черного моря. В противном случае Киев будет считать это нарушением перемирия.

"Это тоже уже неоднократно обсуждалось и высшим руководством страны, что, конечно, реакция будет адекватной. И министр обороны Украины Рустем Умеров так же озвучивал требование о том, что россияне не могут покидать восточную часть Черного моря, где они имеют формальное юридическое право находиться, это побережье российское, и где они фактически и находятся уже длительное время", - подчеркнул спикер.

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Также он повторил свои слова, что для Украины прекращением огня в Черном море прежде всего является прекращение обстрелов портовой инфраструктуры. В то же время право бить по российским военным кораблям остается.

"И да, это о безопасности. Это о том, какие объекты нельзя поражать во время перемирия. Это, конечно, касается устойчивой работы нашего зернового коридора и возможности приобретать экспортные возможности. Относительно непосредственно военных целей - как вы знаете, из того, что было озвучено представителями украинского МИДа, на военные объекты, такие как корабли, например, это не распространяется", - резюмировал Плетенчк.

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Напомним, по результатам переговоров с США в Саудовской Аравии, Россия выдвинула ряд требований по снятию санкций для объявления прекращения огня в Черном море.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется, что американская сторона обеспечит тишину в Черном море.

Автор: 

ВМС (1464) Черное море (1476) Плетенчук Дмитрий (165) война в Украине (3624) прекращения огня (116)


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Топ комментарии
+7
Ідіоти бл.
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31.03.2025 00:22
+6
так вони і зі східної частини Чорного моря можуть запустити Калібри ...ви там всі зельоні дурачки?
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31.03.2025 00:09
+5
А нах оно Украине нужно.
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31.03.2025 00:10
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так вони і зі східної частини Чорного моря можуть запустити Калібри ...ви там всі зельоні дурачки?
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31.03.2025 00:09 Ответить
І так запускають. З Каспію летять теж...
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31.03.2025 00:13 Ответить
налякав ху…ла голою жо…ою.
дивлюсь на цих ЗЕлених питимагальників і плачу😂
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31.03.2025 10:07 Ответить
А нах оно Украине нужно.
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31.03.2025 00:10 Ответить
Там, може, болотники мріють Босфор та Дарданелли "на шпагу" узяти юридично...
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31.03.2025 00:17 Ответить
Єдик им глаз на дупу натянет , практично.
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31.03.2025 13:36 Ответить
Ідіоти бл.
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31.03.2025 00:22 Ответить
От би фарбонути "мєсто дабравольнаго затаплєнья кройцєра "мацква" у кольори" гіоргієвскай лєнтачькі"... І так кожного вісокосного року...
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31.03.2025 00:23 Ответить
чого ж так мало. варто кожного тижня.
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31.03.2025 00:44 Ответить
Лемінги мають чекати ніщівного удару кожної години, але раз у чотири роки святкувати заснування міста, якому дали назву лєгєндарнава бєтл-шіпу "москау"...
По сценарію, кілька ординців у шкурах і какашніках топлять у охороняємий водоймі "Исторєю караблєй рассєйких, втоплених власноруч", а список знищених, втонулих та пошкоджених ВСУ - співають у римиу Гімну України.
Ну і бурь'ятів топити на Фіоленті.
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31.03.2025 01:01 Ответить
Бачу бачу! Здоровий дядько! Він кацапів тапком відмудохає.
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31.03.2025 00:24 Ответить
та так. В Миколаїа лаптів не пускав.
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31.03.2025 00:46 Ответить
Миколаїв перепрошую
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31.03.2025 00:47 Ответить
Краще давайте неадекватну реакцію..адекватні реакції ваші кацапам до звізди.
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31.03.2025 01:59 Ответить
дуже хотілося би для початку узнати умови перемир'я. Що обіцяла раша, які санкції з неї за це зняли, і нащо це Україні
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31.03.2025 04:10 Ответить
А тепер із за цього злочинного договору недобитий кацапський флот уже прямує
до тимчасово окупованого Криму, з якого ми так важко його вигнали. Прямує і далі
по всьому Чорному морю аж до Одеси ... І в будь-який час може легко обстрілювати і
навіть висаджувати свій десант на ще неокупованих територіях нашого узбережжя.
Ось така зрада продажних ЗЕбілів може бути початком капітуляції України.
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31.03.2025 04:29 Ответить
Отож сиди, *****, під віником та не пи...ди!
Бо прийде злий дядько Плетенчук і та́к вломить, шо летітимеш попереду свого верещання!
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31.03.2025 05:46 Ответить
Нахіба нам таке перемир'я? Якщо кацапи будуть інспектувати наші судна і нам прийдеться ще й турції щось платити, то це гірше, ніж зараз.
Якщо будуть зняті санкції з кацапських товарів і флоту, банку, то це перша цеглина з фундаменту, який буде зруйнований. Це почато процесу визнання рашки
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31.03.2025 06:13 Ответить
Так не домовились же. Перемир'я на морі не має, бо Європа не погодилась знімати санкції. Яку хєрню впарює особисто речник того, чого по факту не існує, пан Плетенчук?
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31.03.2025 06:38 Ответить
 
 