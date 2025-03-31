Если РФ нарушит перемирие в Черном море, реакция будет адекватной, - Плетенчук
Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, рассказал как Украина будет реагировать на нарушение прекращения огня в Черном море.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Плетенчук напомнил слова министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что РФ не может покидать восточную часть Черного моря. В противном случае Киев будет считать это нарушением перемирия.
"Это тоже уже неоднократно обсуждалось и высшим руководством страны, что, конечно, реакция будет адекватной. И министр обороны Украины Рустем Умеров так же озвучивал требование о том, что россияне не могут покидать восточную часть Черного моря, где они имеют формальное юридическое право находиться, это побережье российское, и где они фактически и находятся уже длительное время", - подчеркнул спикер.
Также он повторил свои слова, что для Украины прекращением огня в Черном море прежде всего является прекращение обстрелов портовой инфраструктуры. В то же время право бить по российским военным кораблям остается.
"И да, это о безопасности. Это о том, какие объекты нельзя поражать во время перемирия. Это, конечно, касается устойчивой работы нашего зернового коридора и возможности приобретать экспортные возможности. Относительно непосредственно военных целей - как вы знаете, из того, что было озвучено представителями украинского МИДа, на военные объекты, такие как корабли, например, это не распространяется", - резюмировал Плетенчк.
Напомним, по результатам переговоров с США в Саудовской Аравии, Россия выдвинула ряд требований по снятию санкций для объявления прекращения огня в Черном море.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется, что американская сторона обеспечит тишину в Черном море.
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дивлюсь на цих ЗЕлених питимагальників і плачу😂
По сценарію, кілька ординців у шкурах і какашніках топлять у охороняємий водоймі "Исторєю караблєй рассєйких, втоплених власноруч", а список знищених, втонулих та пошкоджених ВСУ - співають у римиу Гімну України.
Ну і бурь'ятів топити на Фіоленті.
до тимчасово окупованого Криму, з якого ми так важко його вигнали. Прямує і далі
по всьому Чорному морю аж до Одеси ... І в будь-який час може легко обстрілювати і
навіть висаджувати свій десант на ще неокупованих територіях нашого узбережжя.
Ось така зрада продажних ЗЕбілів може бути початком капітуляції України.
Бо прийде злий дядько Плетенчук і та́к вломить, шо летітимеш попереду свого верещання!
Якщо будуть зняті санкції з кацапських товарів і флоту, банку, то це перша цеглина з фундаменту, який буде зруйнований. Це почато процесу визнання рашки