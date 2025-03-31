49 "Шахедов" фиксировали ночью над Киевом и в окрестностях, разрушений и пострадавших в столице нет, - КГВА
В ночь на 31 марта 2025 года в воздушном пространстве Киева и в окрестностях столицы было зафиксировано 49 вражеских БпЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.
Как отмечается, 11 из них - уничтожены средствами ПВО. 30 - покинули воздушное пространство. Остальные - локально потеряны.
Работа по уничтожению вражеских дронов продолжалась также и в других регионах по маршрутам следования.
"Пострадавших и разрушений в пределах Киева не допущено", - уточнили в КГГА.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 30 марта российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками.
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Константин #510851
показать весь комментарий31.03.2025 09:20 Ответить Мне нравится 0
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