49 "Шахедов" фиксировали ночью над Киевом и в окрестностях, разрушений и пострадавших в столице нет, - КГВА

В ночь на 31 марта 2025 года в воздушном пространстве Киева и в окрестностях столицы было зафиксировано 49 вражеских БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

Как отмечается, 11 из них - уничтожены средствами ПВО. 30 - покинули воздушное пространство. Остальные - локально потеряны.

Работа по уничтожению вражеских дронов продолжалась также и в других регионах по маршрутам следования.

"Пострадавших и разрушений в пределах Киева не допущено", - уточнили в КГГА.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 30 марта российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками.