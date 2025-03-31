Враг сосредотачивает усилия на Донетчине, пытается оккупировать всю область, - председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Тимочко
Российские захватчики стремятся оккупировать всю Донецкую область, а также территории, которые ранее деоккупировали ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в телеэфире сказал председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко.
"В данное время противник акцентирует на Донецкой области. Все-таки, они пытаются занять Донецкую область для того, чтобы выполнить приказ Путина в плане оккупации Донецкой области и, таким образом, обосновать хотя бы один из пунктов плана Путина по оккупации Украины (они всегда подчеркивают, что Путин заявлял открыто, что Донетчина - это приоритет для него)... Выглядит так, что противник, понимая, что Донецкую область занять быстро не удастся, надеется восстановить контроль за теми территориями, с которых им приходилось позорно отступать..." - сказал Тимочко.
Военный заявил, что, по его мнению, действительно есть угрозы наступления противника на Сумщине. Однако напомнил, что россияне с Харьковщины позорно бежали.
"Конечно, Путин это признать не может. Кроме этого, наше контрнаступление происходило на Запорожье, как и освобождение правого берега Херсона. По сути, Путин тоже поставил задачу для своих войск, параллельно с оккупацией Донетчины, возобновить оккупацию тех территорий, которые они занимали ранее и с которых отходили; по возможности пробовать наступать дальше", - отметил Тимочко.
Он проинформировал, что на Волчанском направлении, вблизи Волчанска и Липцов, не фиксируется резкое увеличение наступательных сил врага, однако, "если раньше там было сравнительно затишье, то теперь мы имеем четыре-пять боестолкновений".
В то же время на Купянском направлении интенсивность наступательных действий россиян средняя. По словам военного, увеличилось количество наступлений противника на Лиманском направлении. Кроме этого, на Краматорском направлении, в частности в районе Торецка, россияне пытаются прорвать украинскую оборону.
"Покровск - там на данном этапе наибольшее количество боестолкновений. Там и шесть, и семь десятков столкновений за сутки. Противник пытается прорвать Новопавловское направление. Никак они не могут выполнить задачу российского командования в плане выхода на Константинополь и взятия под контроль трассы М-15", - сказал Тимочко.
Также, по его словам, фиксируются сдвиги россиян в интенсивности военных операций на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. В свою очередь, Херсонское направление, если сравнить с другими, находится в состоянии локальных боестолкновений, но интенсивность боев не выросла.
Напомним, на Покровском направлении идут активные штурмовые действия, враг продолжает использовать ухудшение погодных условий для передвижения.
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