Сутки на Херсонщине: враг атаковал населенные пункты правобережья из артиллерии и БпЛА, ранены 11 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки россияне из артиллерии и БпЛА атаковали Херсон, Антоновку, Приднепровское, Разлив, Белозерку, Камышаны, Надеждовку, Томину Балку, Берислав, Новоберислав, Дудчаны, Нововоронцовку, Качкаровку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

На рассвете 31 марта в Бургунке военные РФ ударили дроном типа "FPV" по гражданскому автомобилю. Пострадала 45-летняя женщина. Со взрывной травмой и осколочными ранениями конечностей ее доставили в стабилизационный пункт и передали бригаде экстренной медицинской помощи.

В результате атаки FPV-дроном повреждены четыре частных дома в Томиной Балке.

Российские военные сбросили взрывчатку с БпЛА на частный дом в Качкаровке, в результате чего здание получило повреждения.

Артиллерийским огнем повреждены три частных дома и гараж в Белозерке, жилой дом и две хозяйственные постройки в Камышанах и Разливе.

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Утром 31 марта россияне атаковали с дрона жителя Берислава.

В результате сбрасывания взрывчатки 64-летний мужчина, который находился дома, получил взрывную травму и контузию. Пострадавшему оказали медпомощь. От госпитализации он отказался.

Обстрелы Херсона

Ежедневно оккупанты используют дроны для прицельных атак на жителей пригорода Херсона - Антоновки. Операторы БпЛА выслеживают людей на дорогах, возле магазинов, во дворах собственных домов и сбрасывают взрывчатку прямо на них. За прошедшие сутки в результате таких атак пострадали семь местных жителей в возрасте от 33 до 67 лет. У трех женщин и четырех мужчин диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения и открытые переломы конечностей.

После полуночи 31 марта российские войска обстреляли поселок из артиллерии. Пострадали два человека. 61-летняя женщина получила взрывную травму, осколочные ранения туловища и ноги. 67-летнего мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями ног, его состояние тяжелое.

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В Днепровском районе Херсона под удар вражеского беспилотника попала 66-летняя женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией стопы. Жилые кварталы района страдали и от артиллерийских атак, снарядом повреждена хозяйственная постройка.

Под артиллерийскими обстрелами противника находились и Центральный и Корабельный районы. Подверглись повреждениям три частных дома.













