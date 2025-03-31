Глава Минобороны Нидерландов Брекельманс прибыл в Киев

Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс прибыл с визитом в Киев.

Об этом в фейсбуке сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве провел встречу с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом. Нидерланды - стратегический партнер, который последовательно поддерживает Украину на всех уровнях: политическом, дипломатическом и военном.

Нидерланды дополнительно выделили 3.5 млрд евро, из которых значительная часть будет направлена на предоставление помощи по безопасности Украине уже в 2025 году. Благодарен правительству и народу Нидерландов за решительную поддержку", - говорится в сообщении.

По словам Умерова, среди ключевых тем переговоров - усиление безопасности в воздухе и на море.

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"Отдельно сосредоточились на сотрудничестве в оборонно-промышленном секторе. Нидерланды поддерживают проект "Линия дронов" и инвестируют в украинское производство. Приглашаем нидерландские компании к совместным проектам в ОПК. В то же время Украина готова инвестировать в партнерские инициативы в Нидерландах.

Обсудили цифровизацию Сил обороны. Нидерланды - активный участник ІТ-коалиции, которая играет важную роль в трансформации нашего войска. Также вместе с коллегами проинформировали делегацию о ситуации с безопасностью, намерениях врага и оборонной стратегии Украины на 2025 год", - рассказал министр обороны Украины.

Стороны подписали Письмо о намерениях по повышению эффективности сотрудничества в оборонных закупках.

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