Глава Минобороны Нидерландов Брекельманс прибыл в Киев
Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс прибыл с визитом в Киев.
Об этом в фейсбуке сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
"В Киеве провел встречу с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом. Нидерланды - стратегический партнер, который последовательно поддерживает Украину на всех уровнях: политическом, дипломатическом и военном.
Нидерланды дополнительно выделили 3.5 млрд евро, из которых значительная часть будет направлена на предоставление помощи по безопасности Украине уже в 2025 году. Благодарен правительству и народу Нидерландов за решительную поддержку", - говорится в сообщении.
По словам Умерова, среди ключевых тем переговоров - усиление безопасности в воздухе и на море.
"Отдельно сосредоточились на сотрудничестве в оборонно-промышленном секторе. Нидерланды поддерживают проект "Линия дронов" и инвестируют в украинское производство. Приглашаем нидерландские компании к совместным проектам в ОПК. В то же время Украина готова инвестировать в партнерские инициативы в Нидерландах.
Обсудили цифровизацию Сил обороны. Нидерланды - активный участник ІТ-коалиции, которая играет важную роль в трансформации нашего войска. Также вместе с коллегами проинформировали делегацию о ситуации с безопасностью, намерениях врага и оборонной стратегии Украины на 2025 год", - рассказал министр обороны Украины.
Стороны подписали Письмо о намерениях по повышению эффективности сотрудничества в оборонных закупках.
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Візит до українського міста Дніпро на наступний ранок після великої атаки російського безпілотника. Дуже сумно, знову 4 невинних загиблих і близько 20 поранених. Поки ми там, пожежі ще гасять. Я бачу і відчуваю вплив російської агресії. Це ще більше мотивує мене підтримувати Україну.
Ми платимо витрати, щоб зупинити російську агресію, але українці платять найвищу ціну. На цвинтарі в Дніпрі ці жертви добре видно. В Україні має бути справедливий мир. За загиблих, рідних і всіх українців. Незважаючи на важкі бої, Україна тримає позиції на Донбасі. У штабі Східного фронту розмовляємо з командувачем Сухопутних військ Драпатим про бойову обстановку та необхідну підтримку. Глибока шана цьому генералу та всім його мужнім воїнам.
Щоб підтримувати інтенсивні бойові дії, Україні також необхідно постійно навчати нових солдатів і ремонтувати техніку. Під Дніпром відвідуємо навчальний майданчик та ремонтний центр. Вражаюче бачити, як наполегливо працюють тут люди, щоб мати змогу протистояти Росії.
Усі ці візити до Дніпра та навколо нього дають вражаюче розуміння ситуації та потреб на фронті. Ми продовжуватимемо доставляти те, що потрібно Україні на передовій, щоб зупинити російську агресію. Заради її власного виживання та нашої безпеки! 🇳🇱🇺🇦