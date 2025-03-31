Россияне массированно атакуют Харьков: за 5 дней по городу прилетело 22 БПЛА "Герань-2"
Уже пятые сутки российские захватчики массированно наносят удары беспилотниками "Герань-2" по Харькову.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Суспільного рассказал руководитель полиции Харьковщины Петр Токарь.
"За последние 5 дней по Харькову прилетело 22 таких беспилотников. Нанесли не только значительные разрушения, но и нанесли вред здоровью граждан. Один из самых массированных обстрелов - это была суббота, 29 марта. Тогда 26 граждан пострадали, два человека погибли", - сказал Петр Токарь.
Он отметил, под ударами находится не только Харьков, но и все приграничье области, чаще всего - дронами.
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phonomaniac
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