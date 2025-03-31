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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Россияне массированно атакуют Харьков: за 5 дней по городу прилетело 22 БПЛА "Герань-2"

Последствия удара по Харькову

Уже пятые сутки российские захватчики массированно наносят удары беспилотниками "Герань-2" по Харькову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Суспільного рассказал руководитель полиции Харьковщины Петр Токарь.

"За последние 5 дней по Харькову прилетело 22 таких беспилотников. Нанесли не только значительные разрушения, но и нанесли вред здоровью граждан. Один из самых массированных обстрелов - это была суббота, 29 марта. Тогда 26 граждан пострадали, два человека погибли", - сказал Петр Токарь.

Он отметил, под ударами находится не только Харьков, но и все приграничье области, чаще всего - дронами.

Также смотрите: Последствия дроновой атаки РФ на Харьков: 3 человека пострадали, есть попадание по гражданскому предприятию. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

беспилотник (3559) обстрел (26982) Харьков (7460) Харьковская область (734) Харьковский район (208)


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Марина Макєєва! Яка ще герань-2? Це БПЛА - Шахед - 136.
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31.03.2025 12:27 Ответить
Я в минулому році викликав слідчо-оперативну та передав їм фрагмент з написом : великими літерами КБ........... (порядковий номер), а під номером меншими літерами "Герань-2". Так що в статті, якщо дивитися на маркування на уламках, назву вказано вірно.
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31.03.2025 19:09 Ответить
а чому ми не атакуємо белгород чи знову повелись на піндоські розводки
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31.03.2025 12:29 Ответить
А як щодо нової дивовижної технології знищення цих дронів, про яку нещодавно повідомлялося?
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31.03.2025 14:46 Ответить
 
 