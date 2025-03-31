Последствия дроновой атаки РФ на Харьков: 3 человека пострадали, есть попадание по гражданскому предприятию. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью и утром 31 марта 2025 года враг нанес массированный удар ударными беспилотниками по Харькову: возникли пожары, есть пострадавшие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, российские БпЛА попали по гражданскому предприятию в Киевском районе - в производственном и складском зданиях возникли пожары общей площадью более 3900 кв.м.
Предварительно, в результате взрывов пострадали 3 гражданских лица, повреждены многоквартирные дома, здание учебного заведения и автомобили.
"Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, к которой от ГСЧС привлечены 68 спасателей и 19 единиц техники ГСЧС. Также работают кинологический и пиротехнический расчеты ГСЧС", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты атаковали Харьков беспилотниками: прогремело не менее 6 взрывов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://censor.net/ua/news/3544102/zelenskyyi-rozpoviv-pro-uspishne-zastosuvannya-***********-droniv