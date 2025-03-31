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Новости Фото Атака беспилотников на Харьков
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Последствия дроновой атаки РФ на Харьков: 3 человека пострадали, есть попадание по гражданскому предприятию. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью и утром 31 марта 2025 года враг нанес массированный удар ударными беспилотниками по Харькову: возникли пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, российские БпЛА попали по гражданскому предприятию в Киевском районе - в производственном и складском зданиях возникли пожары общей площадью более 3900 кв.м.

Предварительно, в результате взрывов пострадали 3 гражданских лица, повреждены многоквартирные дома, здание учебного заведения и автомобили.

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последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову

"Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, к которой от ГСЧС привлечены 68 спасателей и 19 единиц техники ГСЧС. Также работают кинологический и пиротехнический расчеты ГСЧС", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты атаковали Харьков беспилотниками: прогремело не менее 6 взрывов.

Автор: 

Харьков (7460) ГСЧС (4954) Шахед (957) Харьковская область (734) Харьковский район (208)


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Є хороші результати в застосуванні дронів для захисту наших міст, - Зеленський

https://censor.net/ua/news/3544102/zelenskyyi-rozpoviv-pro-uspishne-zastosuvannya-***********-droniv
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31.03.2025 09:56 Ответить
 
 