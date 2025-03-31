Враг пытается подземными путями зайти в тыл украинских войск в Торецке, - ОСГВ "Хортица"
Вчера появилась информация о попытках врага использовать подземные пути для захода в тыл украинских войск на отдельных улицах Торецка. Это новая тактика, которую применяет противник на этом направлении фронта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.
Он отметил, что россияне не только атакуют с флангов, пытаясь обходить оборону, но и действуют снизу, используя подземные пути для проникновения в город.
"Это тоже приоритетное направление, россияне там пытаются использовать все возможности для обхода украинских войск", - отметил он.
На этом этапе бои в Торецке приобрели характер городских. Враг пытается зайти в город с разных сторон.
"Если под Покровском мы имеем ситуацию, когда Россия пытается прорваться вокруг города, то в Торецке - это чисто городские бои", - пояснил майор.
Напомним, накануне заместитель командира 1-го механизированного батальона 42-й отдельной механизированной бригады Святослав Лесюк рассказал, что в Торецке в последнее время возросла интенсивность боев.
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тригубов підказує кацапам нові тактики, чи кожного разу вигадує якісь байки для марафону?
то тригубов, ще той байкар....
Сточниє рузьге?