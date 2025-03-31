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Новости Бои за Торецк
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Враг пытается подземными путями зайти в тыл украинских войск в Торецке, - ОСГВ "Хортица"

Бои за Торецк - оккупанты используют подземные пути

Вчера появилась информация о попытках врага использовать подземные пути для захода в тыл украинских войск на отдельных улицах Торецка. Это новая тактика, которую применяет противник на этом направлении фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Он отметил, что россияне не только атакуют с флангов, пытаясь обходить оборону, но и действуют снизу, используя подземные пути для проникновения в город.

"Это тоже приоритетное направление, россияне там пытаются использовать все возможности для обхода украинских войск", - отметил он.

На этом этапе бои в Торецке приобрели характер городских. Враг пытается зайти в город с разных сторон.

"Если под Покровском мы имеем ситуацию, когда Россия пытается прорваться вокруг города, то в Торецке - это чисто городские бои", - пояснил майор.

Напомним, накануне заместитель командира 1-го механизированного батальона 42-й отдельной механизированной бригады Святослав Лесюк рассказал, что в Торецке в последнее время возросла интенсивность боев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты пытались навести переправу через Оскол в районе Двуречной, вражеская инженерная техника уничтожена, - ОСУВ "Хортица"

Автор: 

ОСГВ Хортица (343) Донецкая область (9562) боевые действия (3976) Торецк (435) Бахмутский район (350) война в Украине (3624)


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Топ комментарии
+10
Не тримайте українців за кончених дебілів! Ліпше скажіть, чому за весь час боїв за Торецьк ЗСУ не спромоглися підірвати к едрені фені усі оті так звані "підземні шляхи"!!!
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31.03.2025 12:45
+8
Яка "нова" тактика? - за інші випадки на Фронті - віиськові ні сном ні духом?
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31.03.2025 12:45
+6
Може цього разу не наступимо на ті самі граблі?
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31.03.2025 12:45
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Не тримайте українців за кончених дебілів! Ліпше скажіть, чому за весь час боїв за Торецьк ЗСУ не спромоглися підірвати к едрені фені усі оті так звані "підземні шляхи"!!!
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31.03.2025 12:45 Ответить
Як можна підірвати те , що не існує ?
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31.03.2025 13:20 Ответить
Яка "нова" тактика? - за інші випадки на Фронті - віиськові ні сном ні духом?
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31.03.2025 12:45 Ответить
Може цього разу не наступимо на ті самі граблі?
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31.03.2025 12:45 Ответить
Не наступайте, Олександре, підривайте їх.
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31.03.2025 12:48 Ответить
Краще, щоб підземними водами йшли....
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31.03.2025 12:45 Ответить
не розумію.
тригубов підказує кацапам нові тактики, чи кожного разу вигадує якісь байки для марафону?
то тригубов, ще той байкар....
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31.03.2025 13:02 Ответить
Ворог намагається підземними шляхами зайти в тил

Сточниє рузьге?
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31.03.2025 13:03 Ответить
Кацапи як завжди нори *******, ссуки...
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31.03.2025 13:12 Ответить
ВКС рашкі? Ваєнна-каналвзаціонніє сілы..
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31.03.2025 14:13 Ответить
То все не просто так, хтось же їм підказує, де можна пройти і як саме.
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31.03.2025 14:27 Ответить
Якщо , такі речі , дійсно можливі - чому українська армія цього не робить ?
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31.03.2025 15:46 Ответить
Как когдато во вьетнаме
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31.03.2025 15:50 Ответить
Между прочим "подземная" тактика у них хорошо развита, используя местных колоборантов, знакомых с схемами - азовсталь, бахмут и т.д......
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31.03.2025 19:17 Ответить
 
 