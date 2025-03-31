Трамп планирует ввести новые пошлины для всех стран
Президент США Дональд Трамп заявил, что взаимные пошлины, о которых он собирается объявить на этой неделе, будут касаться всех стран, а не только группы из 10-15 стран с наибольшим торговым дисбалансом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Лидер США пообещал обнародовать масштабный тарифный план в среду, он назвал это "Днем освобождения". Он уже ввел пошлины на алюминий, сталь и автомобили, а также повысил пошлины на все товары из Китая.
"Трамп считает тарифы средством защиты отечественной экономики от нечестной глобальной конкуренции и разменной монетой для лучших условий для США", - пишет издание.
Напомним, что 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.
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Дорогие подписчики и гости канала! Президент США Дональд Трамп крайне не доволен российским руководством и даже отменил намеченный на минувшую пятницу телефонный разговор с "Путиным". Причина, фактический отказ политбюро от прекращения огня по всей линии фронта без предварительных условий. Мы уже рассказывали, что в политбюро выдвинули условие- обязательное снятие ряда санкций наложенных США и Евросоюзом на российскую экономику и финансовую систему. Американские переговорщики дали понять своим российским коллегам, что часть санкций со стороны США могут быть отменены в ближайшее время, но не все запрошенные Кремлём, а санкции со стороны Европы предложили обсудить уже после начала перемирия и в другом формате. Представители политбюро ответили, что такое предложение их не устраивает и передали, что условие снятия, в том числе и европейских санкций основное и безальтернативное. По словам представителей президента США, Трамп был буквально взбешён отсутствием гибкости с российской стороны и просил передать политбюро, что крайняя дата договорённостей о перемирии 20 апреля и ни днём позже, после чего от США последует "жёсткий ответ" и к предыдущим "чудесным" условиям вернуться будет невозможно. В российском руководстве мнения разделились. Часть членов политбюро считают ответ Трампа манипуляцией, и он блефует, перед тем как уступить, а большинство уверены в необходимости идти на компромисс с президентом США, даже если быстрого снятия санкций не будет.
Танцуютстрадают все !"
Щоб коротко - як ковбой (пастух коров) відрізняється від альпійського пастуха отари.
Видно по автомобілях.
та й не бачив, шоб хтось на джипи вранглєри нарікав, наприклад.
Мудрий нарид США будет тебе благодарен
Судом доведено що він оплачував шлюх з пожертв на вибори - і шо? Навіть рідна жінка не побачила нічо страшного...
Білі американці не роблять краще, ніж китайці та мексиканці, ти проспав останні 15 років. Ба більше, та хай буде MADE IN USA, все рівно на фабриках будуть китайці та мексиканці . Але ти платити будеш втридорога , у своїй Британії .
Но "дедушка старый, ему все равно"
цей довбень ще трохи перегне і зламає всю пакс американа, так що поітм не зберуть
Аlexboy@ua_alex_boy
Американцам надо запретить въезд в Гренландию срочно, чтобы не получилось как с Крымом, Трампу есть у кого учиться.. И в Канаду, Мексику, Данию, да всю Европу, никуда их не пускать пока не поумнеют, это бл....ть не шутки..
олігархів сшавибачте, громадян сша .
p.s. крім росії. бо путін єдиний в світі невіруючий чекіст , який хрестився за трампа в ряженій церкві , це зворушило трампа до глибини душі.