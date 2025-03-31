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Новости Пошлины США на алкоголь
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Трамп планирует ввести новые пошлины для всех стран

Трамп хочет ввести пошлины в отношении всех стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что взаимные пошлины, о которых он собирается объявить на этой неделе, будут касаться всех стран, а не только группы из 10-15 стран с наибольшим торговым дисбалансом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Лидер США пообещал обнародовать масштабный тарифный план в среду, он назвал это "Днем освобождения". Он уже ввел пошлины на алюминий, сталь и автомобили, а также повысил пошлины на все товары из Китая.

"Трамп считает тарифы средством защиты отечественной экономики от нечестной глобальной конкуренции и разменной монетой для лучших условий для США", - пишет издание.

Напомним, что 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.

Читайте: Больше всего Трамп не хочет поссориться с Путиным, - The Times

Автор: 

пошлина (452) Трамп Дональд (5134)


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Топ комментарии
+20
давай уволь всех кто за тебя голосовал и подними им цены на продукты питания и авто ...

Мудрий нарид США будет тебе благодарен
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31.03.2025 13:23
+10
Рудий, якщо ти плюнеш на колектив - колектив утреться, але якщо колектив плюне на тебе - ти потонеш.
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31.03.2025 13:24
+9
Цікаво,Маск податки для марсіан вже написав (іронія).Якщо серйозно,то американці будуть розгрібати після того як піде дід.
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31.03.2025 13:26
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Правила форума Совет форумчан
Всіх до нігтя - шоб інопланетянам неповадно було
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31.03.2025 13:22 Ответить
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Президент США Дональд Трамп крайне не доволен российским руководством и даже отменил намеченный на минувшую пятницу телефонный разговор с "Путиным". Причина, фактический отказ политбюро от прекращения огня по всей линии фронта без предварительных условий. Мы уже рассказывали, что в политбюро выдвинули условие- обязательное снятие ряда санкций наложенных США и Евросоюзом на российскую экономику и финансовую систему. Американские переговорщики дали понять своим российским коллегам, что часть санкций со стороны США могут быть отменены в ближайшее время, но не все запрошенные Кремлём, а санкции со стороны Европы предложили обсудить уже после начала перемирия и в другом формате. Представители политбюро ответили, что такое предложение их не устраивает и передали, что условие снятия, в том числе и европейских санкций основное и безальтернативное. По словам представителей президента США, Трамп был буквально взбешён отсутствием гибкости с российской стороны и просил передать политбюро, что крайняя дата договорённостей о перемирии 20 апреля и ни днём позже, после чего от США последует "жёсткий ответ" и к предыдущим "чудесным" условиям вернуться будет невозможно. В российском руководстве мнения разделились. Часть членов политбюро считают ответ Трампа манипуляцией, и он блефует, перед тем как уступить, а большинство уверены в необходимости идти на компромисс с президентом США, даже если быстрого снятия санкций не будет.
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31.03.2025 13:31 Ответить
Не договаривает Соловейчик-генерал, Политбюро чьё? Скорей всего, многопрофильного кооператива "Озеро". Их первый заделался пауком, сидит и дергает за нитки, а куклы-маклеры в Мараларго делают улыбки, их главный клоун зажигает на трубе (пока вальс Мендельсона).
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31.03.2025 13:42 Ответить
"Танцуют страдают все !"
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31.03.2025 13:44 Ответить
Купуй вітчизняне
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31.03.2025 13:22 Ответить
Чоловік, який живе у США вже другий десяток років, каже, що американські товари - нижчої якості за європейські. Це стосується, наприклад, побутової техніки. Та й немає тієї європейської техніки у США... Точніше, вона є, але мало, і вона значно дорожча... Так що , дякуючи Трампу, жителі США скоро стануть схожі на громадян СРСР, що "упадали" перед "закордонним"...
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31.03.2025 13:30 Ответить
Американський стиль виробництва відрізняється від європейського.
Щоб коротко - як ковбой (пастух коров) відрізняється від альпійського пастуха отари.
Видно по автомобілях.
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31.03.2025 13:44 Ответить
ну у мене американська автівка, правда сходно-азійського походження. абсолютно чудова машина. євро-аналог би коштував на 30% більше.
та й не бачив, шоб хтось на джипи вранглєри нарікав, наприклад.
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31.03.2025 13:57 Ответить
Уточнювати треба. Американськи автівки тепер будуть на 30% дорожчі, ніж європейські.
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31.03.2025 14:02 Ответить
будуть
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31.03.2025 14:06 Ответить
Сказав "А" - скажи "Б"... Поясни, в чому відмінність...
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31.03.2025 14:04 Ответить
Наприклад в габаритах - в американців немає жовтого - все червоне.
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31.03.2025 22:44 Ответить
Таксі теж "червоні"?...
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01.04.2025 00:18 Ответить
Добавиться,до отримає санкції від всіх і будуть Штати,як підарашки ізгоями.
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31.03.2025 13:22 Ответить
давай уволь всех кто за тебя голосовал и подними им цены на продукты питания и авто ...

Мудрий нарид США будет тебе благодарен
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31.03.2025 13:23 Ответить
"Мудрий нарід", зазвичай, мовчить як риба, коли зрозуміє, що обісрався. Бо визнати, що вони "зробили себе разом", навіть собі не хочуть або не можуть. Український нарід тому яскраве підтвердження. (((
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31.03.2025 14:54 Ответить
Руде підрило,не зупиняйся,доконай амегигу..
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31.03.2025 13:23 Ответить
америгу..
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31.03.2025 13:25 Ответить
Рудий, якщо ти плюнеш на колектив - колектив утреться, але якщо колектив плюне на тебе - ти потонеш.
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31.03.2025 13:24 Ответить
«Нє валяй дурака Амєріка!»
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31.03.2025 13:25 Ответить
Цікаво,Маск податки для марсіан вже написав (іронія).Якщо серйозно,то американці будуть розгрібати після того як піде дід.
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31.03.2025 13:26 Ответить
Як "Національний кешбек" - але платить не держава а платять їй... ВСІ! Крутяк, на перший погляд! Але чи надовго "музика буде грати"?
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31.03.2025 13:26 Ответить
Коротше, назад, до натурального господарювання, 1000 років налагодження економічних стосунків між країнами йдуть псу під хвіст. Воно взагалі, економіку вивчало?
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31.03.2025 13:29 Ответить
Воно напевно замість економіки вивчало як влаштовані дівчатка на усіляких конкурсах краси які проводилися на болотах, а дядя майор все зафильмував і тепер тримає рудого донні за філєйні частини. В кремлі на донні є компромат, всі його дії вказують на це.
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31.03.2025 13:35 Ответить
Ля..., люди ви серйозно думаєте що якийсь відео компромат здатний подіяти на упоротого магіста?

Судом доведено що він оплачував шлюх з пожертв на вибори - і шо? Навіть рідна жінка не побачила нічо страшного...
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31.03.2025 15:01 Ответить
Що її там вивчати? Економіка должна бить економной, всьо просто.
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31.03.2025 13:35 Ответить
І це відомо "кожній кухарці, котра навчилася керувати державою"! (с) 😂
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31.03.2025 14:13 Ответить
Красавчик,теперь айфоны и джинсы левайс опять будут иметь гордый лейбл мейд ин USA,а не сраные мехико и чайна.
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31.03.2025 13:34 Ответить
Левайс вроде в Африке шили🤔
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31.03.2025 13:37 Ответить
Африка для африканцев,в штатах Мексика,еще видел Пакистан.
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31.03.2025 13:41 Ответить
"сраніє" мехіко і чайна? О, ще один ксенофоб новорег (а може й фанат трампакса).

Білі американці не роблять краще, ніж китайці та мексиканці, ти проспав останні 15 років. Ба більше, та хай буде MADE IN USA, все рівно на фабриках будуть китайці та мексиканці . Але ти платити будеш втридорога , у своїй Британії .
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31.03.2025 14:04 Ответить
Дедушку реально понесло не туда.
Но "дедушка старый, ему все равно"
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31.03.2025 13:36 Ответить
воно цей трамп, як економічно так і політично , страшено знаючий вчений прямо ... з маском до Марсу нах полетять ...давайте "до свідання товаріщі "...
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31.03.2025 13:37 Ответить
Полковник Краснов ніяк не заспокоїться поки на розвалить економіку сша і весь світ. На цьому фоні аж бісить дивитись скільки по Київу їздить говномобілів Тесла. Чому вони ще не горять?
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31.03.2025 13:37 Ответить
Молодец! Он защищает своего производителя, защищает рабочие места и разрушает старую систему, при которой был торговый дисбаланс (американцы покупали товаров больше чем покупали у них)
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31.03.2025 13:41 Ответить
ага, він дограється, що американці зможуть покупати не більше ніж продають самі
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31.03.2025 13:43 Ответить
Причому продати щось вони зможуть тільки оплативши мита які введуть у відповідь. Тобто американські ціни будуть завжди вищі ніж у Китаю...
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31.03.2025 15:08 Ответить
"Производітєлю" треба кудись дівати свою продукцію. А дівати її буде нема куди, бо експорт закриється. Товарищ Сі аплодує.
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31.03.2025 14:00 Ответить
А якщо введуть мита у відповідь, і купувати в Китаї стане набагато вигідніше?
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31.03.2025 14:15 Ответить
щось я починаю сумніватися в наявності в США механізмів запобіжників та противаг
цей довбень ще трохи перегне і зламає всю пакс американа, так що поітм не зберуть
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31.03.2025 13:42 Ответить
https://x.com/ua_alex_boy

Аlexboy@ua_alex_boy



Американцам надо запретить въезд в Гренландию срочно, чтобы не получилось как с Крымом, Трампу есть у кого учиться.. И в Канаду, Мексику, Данию, да всю Европу, никуда их не пускать пока не поумнеют, это бл....ть не шутки..
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31.03.2025 13:47 Ответить
блін, ну хто це все пише? звідки вони беруться? у американців з Данією є договір стосовно Гренландії, де американці можуть збільшувати свою військову присутність взагалі без дозволу.
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31.03.2025 13:58 Ответить
на базу хай їздять. А далі - зась!
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01.04.2025 01:38 Ответить
....чтобы помнили в Америке. Любарскій виклав відео Болтона, бувшого пома. Стала ясна причина їх розриву- Донні любить бакси і все вирішує через призму заробітЧВАНСТВА А так все робить правильно із тарифами, Канадою, Гренландією.
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31.03.2025 13:50 Ответить
трамп наказав, що весь Всесвіт має існувати на благо олігархів сша вибачте, громадян сша .

p.s. крім росії. бо путін єдиний в світі невіруючий чекіст , який хрестився за трампа в ряженій церкві , це зворушило трампа до глибини душі.
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31.03.2025 13:51 Ответить
ВВП США 28 трильйонів доларів. Якщо зупиниться експорт зі США ( а він зупиниться) це буде мати вигляд катастрофи. Американцям стільки продукції не треба. Будуть закриватися підприємства, безробіття, сплеск злочинності. Добрий день " Велика депресія V 2.0"
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31.03.2025 13:57 Ответить
не правильно мыслишь ... для чего Бидон запустил сотни тысяч мигрантов ? не думал что план был разработан до Бидона а Трампон всего лишь его продолжает. Они переносят все производства на территорию Америки им нужно топливо для всех этих производств . Я думаю готовится грандиозный шухер и все эти мелкие потери от тарифных воин пыль в глаза
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31.03.2025 15:02 Ответить
Трамп висилає сотні тисяч мігрантів. Байден приймав їх, щоб збільшувати виробництво і збільшувати експорт. Трамп, схоже, ставить на цьому жирний хрест.
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01.04.2025 08:17 Ответить
это не правда во первых они всегда фильтровали мигрантов Бидон депортнул очень много и Трамп депортирует горячи головы типа фрипалестайн и преступников посмотри цифры там счет на тысячи а запустили сотни
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01.04.2025 10:25 Ответить
"Єврокомісія хоче повністю закрити ринок ЄС для американських товарів, - El País. Якщо цей рішучий крок буде реалізований, торгова війна загостриться до неймовірних наслідків, пише видання."
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31.03.2025 13:58 Ответить
ай молодець!!!
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31.03.2025 14:03 Ответить
З язика зняли
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31.03.2025 14:21 Ответить
"Титанік"набирає ход. Капітан-придурок побачив айсберг і думає розколоти його на часточки.
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31.03.2025 14:08 Ответить
Совсем е..нулся 🤬
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31.03.2025 14:12 Ответить
Вперед!!! Руде чмо вирішило плюнути проти всього Світу!!!! Ню, ню....
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31.03.2025 14:15 Ответить
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31.03.2025 14:38 Ответить
Жодного дня що б цей рудий недоумок чогось не втіяв, я думав тільки в нас мудрий народ міг обрати проросійського клоуна без будь якого досвіду державного управління ,на жаль таке можливо в наймогутнішій державі світу,те що не вдалося зробити ссср ,китаю і нинішній фашиській росії ,це зробив рудий клоун розсварився з союзниками і сусідами він тупий чи це ворожий агент ?
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31.03.2025 14:41 Ответить
На Марс також?
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31.03.2025 14:43 Ответить
Америка капсулюється. Потім вони побудують "залізну завісу", розваляться і зникнуть з політичної мапи Світу...
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31.03.2025 14:57 Ответить
від лідера вільного світу до страни ізгоя - один трумп
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31.03.2025 15:13 Ответить
 
 