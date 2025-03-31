Операторы дронов уничтожают оккупантов и вражескую технику на "дороге смерти" Селидово-Вишневое-Григорьевка. ВИДЕО
Операторы дронов подразделения Ivan Franko Group контролируют с воздуха дорогу Селидово-Вишневое-Григорьевка и уничтожают оккупантов и вражескую технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы украинских воинов на этом отрезке дороги.
"Операторы дронов подразделения Ivan Franko Group продолжают доминировать в воздухе над "дорогой смерти" Селидово-Вишневое-Григорьевка, методично уничтожая личный состав, автотранспорт и бронетехнику противника", - говорится в комментарии к видео.
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