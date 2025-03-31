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Операторы дронов уничтожают оккупантов и вражескую технику на "дороге смерти" Селидово-Вишневое-Григорьевка. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения Ivan Franko Group контролируют с воздуха дорогу Селидово-Вишневое-Григорьевка и уничтожают оккупантов и вражескую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы украинских воинов на этом отрезке дороги.

Также смотрите: Украинский дрон уничтожает вражеские БпЛА меткими выстрелами из "двустволки". ВИДЕО

"Операторы дронов подразделения Ivan Franko Group продолжают доминировать в воздухе над "дорогой смерти" Селидово-Вишневое-Григорьевка, методично уничтожая личный состав, автотранспорт и бронетехнику противника", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Автомобиль с российскими штурмовиками растворяется в воздухе после наезда на мину. ВИДЕО

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армия РФ (19115) уничтожение (6860) Донецкая область (9562) дроны (3868)


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Дякуємо Франківцям за накабздон штрассе!
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31.03.2025 14:00 Ответить
This is the road to kobzon.
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01.04.2025 09:20 Ответить
Траса перегонів на білих ладах - "хто добіжить або доїде до фінішу першим"
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31.03.2025 14:07 Ответить
кожному ******* по дрону в макітру,-Мадяр..
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31.03.2025 14:30 Ответить
Гарне відео.
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31.03.2025 14:37 Ответить
Музон = зачьотний !
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31.03.2025 15:54 Ответить
епічно так, голівуд відпочиває
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31.03.2025 23:22 Ответить
 
 