Операторы дронов уничтожают оккупантов и вражескую технику на "дороге смерти" Селидово-Вишневое-Григорьевка. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения Ivan Franko Group контролируют с воздуха дорогу Селидово-Вишневое-Григорьевка и уничтожают оккупантов и вражескую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы украинских воинов на этом отрезке дороги.

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"Операторы дронов подразделения Ivan Franko Group продолжают доминировать в воздухе над "дорогой смерти" Селидово-Вишневое-Григорьевка, методично уничтожая личный состав, автотранспорт и бронетехнику противника", - говорится в комментарии к видео.

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