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Новости Надругательство над могилой военного в Сумской области
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Могилу самого молодого защитника "Азовстали" Гринцевича ограбили в Виннице, - Нацполиция

Погиб 21-летний защитник

30 марта в полицию Винницы обратилась жительница города с сообщением о краже на могиле ее сына, военнослужащего Назария Гринцевича, известного под позывным "Гринка".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"30 марта в полицию обратилась жительница г. Винницы с сообщением о том, что с могилы ее сына, военнослужащего с позывным "Гринка", на кладбище "Сабаров-1" неизвестные совершили кражу деревянной булавы и трех свечей", - говорится в сообщении.

Полиция уже начала расследование и открыла уголовное производство по статье 297 УКУ (надругательство над могилой), которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к этому преступлению.

Напомним, 6 мая 2024 года в бою с российскими оккупантами, погиб 21-летний защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич с позывным "Гринка". В сентябре 2022 года его вернули из российского плена.

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Автор: 

Винница (725) Винницкая область (1032) Нацполиция (16436) вандализм (599) Винницкий район (14)


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Топ комментарии
+10
Человечество резко деградирует и Украина не исключение, потому, что мы часть этого человечества, но самое постыдное, что у нас это происходит на фоне войны!
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31.03.2025 13:51
+7
під час війни світлі люди стають більш помітними, але темні теж стають ще більш огидними... й тільки сірі залишаються такими ж сірими...
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31.03.2025 14:17
+6
А китайські комуністи то зразок людяності
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31.03.2025 14:00
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Человечество резко деградирует и Украина не исключение, потому, что мы часть этого человечества, но самое постыдное, что у нас это происходит на фоне войны!
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31.03.2025 13:51 Ответить
А Китай - це не людство, чи це виняток з людства?
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31.03.2025 13:54 Ответить
Такое же быдло, как и основная масса населения Земли.
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31.03.2025 13:59 Ответить
Щось не видно їхньої деградації, навпаки якось.
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31.03.2025 14:08 Ответить
В Китаї цензура, комуняки при владі, соціальні касти, суцільне безправ'я. Те що ти не бачиш там деградації, говорить не про Китай, а про тебе.
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31.03.2025 14:22 Ответить
На росії приблизно те саме, але де росія, а де Китай.
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31.03.2025 14:23 Ответить
А де Китай? Вони своє економічне чудо збудували в борг, і зараз винні близько 20 трлн доларів, які треба гасити. Навіть людиноподібний павіан, та що там павіан, навіть вовка зеленський збудував би гарну економіку, якби хтось влив в неї таке бабло. Всі вкрасти не зміг би. Морда б тріснула.
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31.03.2025 14:38 Ответить
Китайці працюють. Багато і задешево. В цьому і полягає таємниця їх економічного дива.
Невибагливість та працьовитість. Цим вони і поставили західний світ в залежність від себе.
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31.03.2025 14:40 Ответить
Любиш працювати багато і задешево? Можу запропонувати копати траншеї. Лопата моя. Буде тобі міні Китай.
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31.03.2025 14:50 Ответить
В тому-то і справа, що європейці (та навіть русня) не згодні на такі умови праці, які створили комуністи китайцям. Тільки китайці не бунтують і не влаштовують революції, як в Європі. Вони пашуть. А різницю між отриманим від буржуїв та відданим китайцям кладе в кишеню партія. Тільки одна різниця є: у буржуїв гроші з кишені йдуть на розвиток бізнесу і власні задоволення, а у комуністів цілі не сильно від цілей "русского міра" відрізняються.
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31.03.2025 15:04 Ответить
Слепой не может видеть, а глухой не может слышать.
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31.03.2025 14:25 Ответить
Якщо під "чути" і "бачити" мається на увазі "чути і бачити правільно", то так.
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31.03.2025 14:27 Ответить
А китайські комуністи то зразок людяності
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31.03.2025 14:00 Ответить
під час війни світлі люди стають більш помітними, але темні теж стають ще більш огидними... й тільки сірі залишаються такими ж сірими...
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31.03.2025 14:17 Ответить
Не дивно , в Україні купа проросіянської наволочі, якій на голову падають бомби, а вона, наволоч, звинувачує Україну, що не здались! Тому вони і підривають, палять і так далі!
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31.03.2025 14:28 Ответить
Від бомжатника нікуди не дітися! Там ні якої моралі чи емпатії! Тільки шось вкрасти, продати та нажертися спиртяги...
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31.03.2025 14:31 Ответить
Бомжі/наркомани. Ніякої дивини - звичайна справа.
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31.03.2025 14:40 Ответить
Відрубати руки падлам!
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31.03.2025 16:01 Ответить
 
 