Могилу самого молодого защитника "Азовстали" Гринцевича ограбили в Виннице, - Нацполиция

30 марта в полицию Винницы обратилась жительница города с сообщением о краже на могиле ее сына, военнослужащего Назария Гринцевича, известного под позывным "Гринка".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"30 марта в полицию обратилась жительница г. Винницы с сообщением о том, что с могилы ее сына, военнослужащего с позывным "Гринка", на кладбище "Сабаров-1" неизвестные совершили кражу деревянной булавы и трех свечей", - говорится в сообщении.

Полиция уже начала расследование и открыла уголовное производство по статье 297 УКУ (надругательство над могилой), которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к этому преступлению.

Напомним, 6 мая 2024 года в бою с российскими оккупантами, погиб 21-летний защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич с позывным "Гринка". В сентябре 2022 года его вернули из российского плена.

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