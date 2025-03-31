С апреля 2025 года российский "Газпром" значительно увеличит объемы поставок газа в Словакию через "Турецкий поток".

Об этом сообщил генеральный директор словацкого импортера SPP Войтех Ференч, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Он заявил, что поставки вырастут в несколько раз, что превысит ранее ожидаемое удвоение объемов.

Торговый директор SPP Михал Лалик заверил, что у Словакии не будет проблем с поставками газа или подачей газа в хранилища. После прекращения транзита через Украину в конце 2024 года Словакия получала газ из Венгрии, которая поставляет российское топливо через "Турецкий поток".

В то же время Братислава и Будапешт требуют возобновления транзита газа через Украину. Словакия даже угрожает наложить вето на помощь ЕС Киеву, если Украина не пересмотрит свою позицию.

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Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Недавно Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского "нищим и шантажистом".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо "очевидно ошибся", надеясь, что его теневые схемы с Москвой будут существовать бесконечно.

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