Ракетный удар по Чернигову с семью жертвами: сообщено о подозрении двум российским генералам, - Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры сообщено о подозрении генерал-лейтенанту-начальнику штаба и генерал-майору-начальнику управления ракетных войск и артиллерии группировки войск "Запад" ВС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Что установило следствие?

Как отмечается, начальник штаба вражеских войск, осознавая возможные последствия применения тяжелого ракетного вооружения по центральной части Чернигова, подготовил боевое распоряжение на осуществление ракетного удара, которое подписал вместе с командующим группировки. Это стало основанием для применения крылатой ракеты "Искандер" по городу 19 августа 2023 года.

В свою очередь, начальник управления ракетных войск и артиллерии организовал подготовку соответствующих ракетных подразделений и отдал боевые распоряжения на осуществление атаки.

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Удар РФ по Чернигову 19 августа 2023 года

В результате обстрелов погибли 7 человек, среди которых ребенок, 193 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Значительные разрушения и повреждения получили жилые многоквартирные дома, нежилые и административные здания, транспортные средства, другое имущество физических и юридических лиц.

Международным гуманитарным правом запрещено нанесение неизбирательных ударов, которые приводят к гибели мирных жителей и повреждению гражданских объектов.

Напомним, что в ноябре 2024 года в этом же производстве было сообщено о подозрении командующему группировки войск "Запад" ВС РФ по факту организации этого ракетного удара.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что сообщено о подозрении российскому генералу Никифорову, который приказал ударить "Искандером" по драмтеатру в Чернигове.

Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара. По последним данным, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Чернигову достигло 156 человек. 7 человек погибли.