Не утихают бои на Покровском направлении. 9 вражеских атак отражено на Курщине, - Генштаб
В общем, с начала суток, 31 марта 2025 года, на фронте произошло 109 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по Украине
От циничных обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности - Тимоновичи, Янжуловка, Гремяч Черниговской области; Александровка, Шалыгино Сумской области. Авиационные удары противник нанес в районах населенных пунктов Петрушевка, Степок, Великий Прыкил, Михайловское, Проходы, Наумовка, Краснополье на Сумщине.
Обстановка на Харьковщине
Как отмечается, на Харьковском направлении враг проводил одно безуспешное наступательное действие в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник совершил четыре штурмовых действия в сторону Песчаного и неподалеку от Загрызово, Степной Новоселовки. Одно боестолкновение еще продолжается.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении захватническая армия атаковала 14 раз вблизи Надии, Дибровы, Колодязев, в направлениях Нового, Серебрянки, Торского, Зеленой Долины и Новомихайловки. До сих пор продолжаются шесть боевых столкновений.
На Сиверском направлении Силы обороны отражают две атаки противника вблизи Белогоровки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Часова Яра и в направлении Предтечино, еще две атаки продолжаются.
На Торецком направлении противник десять раз атаковал в районе Торецка. Четыре боевых столкновения продолжаются.
"На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лысовка, Зеленое, Шевченко, Котлино, Сергеевка, Новосергиевка, Новоалександровка, Успеновка, Серебряное, Котляровка, Богдановка, Андреевка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 28 атак. Бои не утихают. Авиационные удары подверглись Покровск, Удачное", - говорится в сообщении.
Обстановка на Юге
Сегодня на Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Константинополя, Бурлацкого, Днепроэнергии и в направлении Разлива. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Авиаудару подверглась Новопавловка.
На Гуляйпольском направлении противник совершил восемь атак вблизи Новоселки, Привольного и в направлении Свободного Поля, Новополя. Кроме того, враг наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Темировка, Великомихайловка, Зеленое Поле.
На Ореховском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников в направлениях населенных пунктов Малые Щербаки, Лобково, Щербаки, Каменское и Новоданиловка, пока два боевых столкновения еще продолжаются.
На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.
Обстановка на Курщине
В Курской области украинские защитники отбили 9 атак россиян, еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес 14 авиационных ударов, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 24 управляемых авиационных бомбы и совершил 145 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
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