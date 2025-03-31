Не утихают бои на Покровском направлении. 9 вражеских атак отражено на Курщине, - Генштаб

В общем, с начала суток, 31 марта 2025 года, на фронте произошло 109 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по Украине

От циничных обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности - Тимоновичи, Янжуловка, Гремяч Черниговской области; Александровка, Шалыгино Сумской области. Авиационные удары противник нанес в районах населенных пунктов Петрушевка, Степок, Великий Прыкил, Михайловское, Проходы, Наумовка, Краснополье на Сумщине.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении враг проводил одно безуспешное наступательное действие в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил четыре штурмовых действия в сторону Песчаного и неподалеку от Загрызово, Степной Новоселовки. Одно боестолкновение еще продолжается.

Также читайте: Операторы дронов уничтожают оккупантов и вражескую технику на "дороге смерти" Селидово-Вишневое-Григорьевка. ВИДЕО

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении захватническая армия атаковала 14 раз вблизи Надии, Дибровы, Колодязев, в направлениях Нового, Серебрянки, Торского, Зеленой Долины и Новомихайловки. До сих пор продолжаются шесть боевых столкновений.

На Сиверском направлении Силы обороны отражают две атаки противника вблизи Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Часова Яра и в направлении Предтечино, еще две атаки продолжаются.

На Торецком направлении противник десять раз атаковал в районе Торецка. Четыре боевых столкновения продолжаются.

"На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лысовка, Зеленое, Шевченко, Котлино, Сергеевка, Новосергиевка, Новоалександровка, Успеновка, Серебряное, Котляровка, Богдановка, Андреевка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 28 атак. Бои не утихают. Авиационные удары подверглись Покровск, Удачное", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

Сегодня на Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Константинополя, Бурлацкого, Днепроэнергии и в направлении Разлива. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Авиаудару подверглась Новопавловка.

На Гуляйпольском направлении противник совершил восемь атак вблизи Новоселки, Привольного и в направлении Свободного Поля, Новополя. Кроме того, враг наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Темировка, Великомихайловка, Зеленое Поле.

На Ореховском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников в направлениях населенных пунктов Малые Щербаки, Лобково, Щербаки, Каменское и Новоданиловка, пока два боевых столкновения еще продолжаются.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг буксует на месте в операционной зоне ОТГ "Донецк", наши воины, где возможно, ведут активную оборону, - Сырский

Обстановка на Курщине

В Курской области украинские защитники отбили 9 атак россиян, еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес 14 авиационных ударов, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 24 управляемых авиационных бомбы и совершил 145 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.