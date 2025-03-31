Во время кибератаки на "Укрзаізницю" не было утечки ни военных, ни персональных данных, - председатель правления Перцовский

Персональные данные пассажиров и информация о военных грузах не хранятся на ресурсах АО "Укрзалізниці", поэтому враг не получил к ним доступа во время кибератаки.

Об этом заявил председатель правления "УЗ" Александр Перцовский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Четко хочу всем сказать: никакая информация о военных грузах в наших системах не хранится. Не буду вдаваться в детали, но существует другой документ об обороте, который является защищенным, не является цифровым, который работает в соответствии со всеми протоколами по закрытым каналам, поэтому даже если враг пытался какую-то информацию по этому получить, то она защищена и не является доступной через цифровые каналы", - отметил он.

Перцовский также опроверг информацию об утечке персональных данных пассажиров отметив, что "Укрзалізниця" не хранит их в своих системах.

Он отметил, что, например, при обмене данных с "Дією", компания получает от системы только подтверждение относительно определенных людей.

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Председатель правления АО "Укрзалізниця" также заявил, что главным подозреваемым в недавней кибератаке на компанию является Россия.

По его словам, на этот раз хакерская атака была целенаправленной, хорошо спланированной и продуманной.

Напомним, онлайн-системы "Укрзалізниці" подверглись масштабной кибератаке. Из-за этого не работала продажа билетов через приложение и сайт, онлайн сервисы заказа услуг и справочные услуги.

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