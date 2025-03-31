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Новости Сбой в системе Укрзалізниці
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Во время кибератаки на "Укрзаізницю" не было утечки ни военных, ни персональных данных, - председатель правления Перцовский

Кибератака на Укрзализныцю

Персональные данные пассажиров и информация о военных грузах не хранятся на ресурсах АО "Укрзалізниці", поэтому враг не получил к ним доступа во время кибератаки.

Об этом заявил председатель правления "УЗ" Александр Перцовский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Четко хочу всем сказать: никакая информация о военных грузах в наших системах не хранится. Не буду вдаваться в детали, но существует другой документ об обороте, который является защищенным, не является цифровым, который работает в соответствии со всеми протоколами по закрытым каналам, поэтому даже если враг пытался какую-то информацию по этому получить, то она защищена и не является доступной через цифровые каналы", - отметил он.

Перцовский также опроверг информацию об утечке персональных данных пассажиров отметив, что "Укрзалізниця" не хранит их в своих системах.

Он отметил, что, например, при обмене данных с "Дією", компания получает от системы только подтверждение относительно определенных людей.

Читайте также: Системы "Укрзализныци" подверглись масштабной кибератаке: движение поездов стабильное, онлайн-продажи билетов пока недоступны

Председатель правления АО "Укрзалізниця" также заявил, что главным подозреваемым в недавней кибератаке на компанию является Россия.

По его словам, на этот раз хакерская атака была целенаправленной, хорошо спланированной и продуманной.

Напомним, онлайн-системы "Укрзалізниці" подверглись масштабной кибератаке. Из-за этого не работала продажа билетов через приложение и сайт, онлайн сервисы заказа услуг и справочные услуги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онлайн-сервисы по продаже билетов работают стабильно, очередей у касс нет, - "УЗ"

Автор: 

Укрзализныця (2745) утечка (57) кибератака (178)


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Топ комментарии
+1
Якщо спочатку активно відхрещувались, що атаки нема, а тільки збій, то що, повірити що тепер вже точно не брешуть?
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31.03.2025 17:23
+1
Он конечно 3,14здит, но там реально никаких серьезных данных не могло вытечь. Их там просто не было. А кто и куда покупает билеты в открытом доступе, там не нужно быть хакером. Но сайт УкрЗализници русня таки повесила. Ну и получила ответку
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31.03.2025 17:26
+1
Звісно не було витоку. Це як історія про локаційно втрачені цілі.
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31.03.2025 17:28
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Якщо спочатку активно відхрещувались, що атаки нема, а тільки збій, то що, повірити що тепер вже точно не брешуть?
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31.03.2025 17:23 Ответить
"Дию" еще помните? А реестры? Тоже ничего не было. Это все вражеское ИПСО
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31.03.2025 17:38 Ответить
Он конечно 3,14здит, но там реально никаких серьезных данных не могло вытечь. Их там просто не было. А кто и куда покупает билеты в открытом доступе, там не нужно быть хакером. Но сайт УкрЗализници русня таки повесила. Ну и получила ответку
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31.03.2025 17:26 Ответить
Там ушел график движения всех составов. А это намного похлеще всяких билетов.
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31.03.2025 17:36 Ответить
Нарушения графика передвижения составов не было. был полный зашквар именно с билетами. положили продажу билетов онлайн полностью
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31.03.2025 17:59 Ответить
График не нарушен. Его просто скачали.
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31.03.2025 18:16 Ответить
А с билетами, кстати, уничтожена была только клиентская часть. У проводников была информация о всех билетах с фамилиями пассажиров.
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31.03.2025 18:27 Ответить
Чисто поржать. я работал проводником. Даже бригадиром был. Были приколы что возил на третьей полке и даже в печке возил. Кстати до сих пор не знаю почему печку в вагонах называют Титан
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31.03.2025 19:22 Ответить
Звісно не було витоку. Це як історія про локаційно втрачені цілі.
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31.03.2025 17:28 Ответить
Да-да-да. Мы так сразу и поверили. Ни в январе 2022 из "Дии" не было хищения, ни в ноябре 2024 из реестров. Аж десять раз.
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31.03.2025 17:35 Ответить
А що він ще міг сказати? Ворожі хакери розважались просто так!
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31.03.2025 17:38 Ответить
Ага, ага... Тільки після того, як додаток запрацював, у профілі десь зник номер картки (добре що віртуальної), додаткові пасажири, дані про поїздки, "залізні обіймашки".
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31.03.2025 17:55 Ответить
Ясєн пєрєць що не було, звідкіля їм витікати коли вже іньші позливали.
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31.03.2025 19:45 Ответить
 
 