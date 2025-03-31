Опрос в Венгрии относительно членства Украины в ЕС является внутренним делом этой страны, - Еврокомиссия

Еврокомиссия считает намерение властей Венгрии провести консультативный опрос относительно будущего членства Украины в ЕС внутренним делом этой страны.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Относительно Венгрии и опроса. Мы осознаем решение о проведении нового консультативного голосования, которое было начато венгерским правительством, о вхождении Украины в ЕС. Такая инициатива является делом национальной власти. С нашей стороны позиция четкая: расширение есть и остается приоритетом для этой Европейской комиссии. Украина принадлежит к европейской семье, и именно поэтому ЕС открыл переговоры о вхождении с Украиной в июне 2024 года", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Ламмерт подчеркнул, что Украина доказала свою решимость продвигаться по пути вхождения в ЕС и достигает значительных результатов в реформах по преобразованию страны, одновременно продолжая бороться за собственное выживание и обороняясь против российской агрессии.

"Политика расширения ЕС более чем когда-либо ранее является стратегической инвестицией в долгосрочный мир, стабильность, благосостояние и безопасность всего нашего континента. Мы не должны делать ошибку - речь идет о нашей собственной безопасности, поскольку не будет европейской безопасности без безопасности Украины", - отметил Ламмерт.

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По его словам, расширение ЕС отвечает интересам новых и уже существующих стран-членов. "Это момент водораздела для Европы, поэтому сейчас нет места для колебаний. Еврокомиссия намерена продолжать поддерживать всех партнеров в процессе расширения, включая Украину, и достигать устойчивого прогресса на пути их вхождения в ЕС", - добавил представитель.

При этом в Еврокомиссии воздержались от комментариев относительно того, как предложенное США соглашение по эксплуатации природных ископаемых Украины может повлиять на процесс ее европейской интеграции, поскольку само такое соглашение на данном этапе еще не сформировано и является предметом переговоров.

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