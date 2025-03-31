Уолц в Signal обсуждал не только хуситов, но и Украину, - WSJ
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц в мессенджере Signal, кроме обсуждения операций против хуситов, создал чат, в частности, для обсуждения мирного соглашения в Украине.
Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.
Двое американских чиновников рассказали, что Уолц создал много других бесед по вопросам национальной безопасности в Signal с членами правительства Соединенных Штатов, в частности - о том, как достичь мира между Россией и Украиной, а также о военных операциях.
Собеседники отказались сообщать, была ли в этих чатах какая-то секретная информация.
Источники также заявили, что Трамп сохранил должность Уолца, поскольку не хотел давать повод для критики демократам и СМИ.
По словам собеседника, если бы новость о чате впервые появилась в консервативном СМИ, то Уолца бы уже уволили.
Издание отмечает, что в Белом доме проводят внутреннюю кампанию против Уолца. Его идеологические противники хотят напомнить Трампу, что Уолц не всегда был с ним: он выступал против вывода американских войск из Афганистана и Сирии, поддерживал помощь Украине и работал над законодательством о национальной безопасности с Лиз Чейни, выступавшей против попыток Трампа отменить выборы 2020 года.
Утечка конфиденциальной информации из чата Signal
Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.
Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.
Впоследствии министр обороны США Пит Гегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".
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(Борис Березовський).
Це теорія.
А ПРАКТИКА це Україна 2019 рік. ТВканали олігархів всі працювали на Говнобородька-Зеленського-БонквтікаБочекавРусню.
сцить, бо там гур та сбу постійно пасуться
вищий пілотаж довбойопства
її вроді дискваліфікували, останнє хороше шо було в тій ВР, лол)
Трохи не в тему, але хай буде. В Бучі більше притомних виборців, ніж в Кривому Розі, але це їх не врятувало. Може решта порозумнішають до наступних виборів!?!?!?
ну точно краще мусарського ватсапа, каструлі, що скажете?)