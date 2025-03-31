Уолц в Signal обсуждал не только хуситов, но и Украину, - WSJ

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц в мессенджере Signal, кроме обсуждения операций против хуситов, создал чат, в частности, для обсуждения мирного соглашения в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

Двое американских чиновников рассказали, что Уолц создал много других бесед по вопросам национальной безопасности в Signal с членами правительства Соединенных Штатов, в частности - о том, как достичь мира между Россией и Украиной, а также о военных операциях.

Собеседники отказались сообщать, была ли в этих чатах какая-то секретная информация.

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Источники также заявили, что Трамп сохранил должность Уолца, поскольку не хотел давать повод для критики демократам и СМИ.

По словам собеседника, если бы новость о чате впервые появилась в консервативном СМИ, то Уолца бы уже уволили.

Издание отмечает, что в Белом доме проводят внутреннюю кампанию против Уолца. Его идеологические противники хотят напомнить Трампу, что Уолц не всегда был с ним: он выступал против вывода американских войск из Афганистана и Сирии, поддерживал помощь Украине и работал над законодательством о национальной безопасности с Лиз Чейни, выступавшей против попыток Трампа отменить выборы 2020 года.

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Утечка конфиденциальной информации из чата Signal

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Гегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

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