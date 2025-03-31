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Новости Журналист попал в закрытый чат администрации Трампа
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Уолц в Signal обсуждал не только хуситов, но и Украину, - WSJ

Утечка данных в Signal. Волц обсуждал и Украину

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц в мессенджере Signal, кроме обсуждения операций против хуситов, создал чат, в частности, для обсуждения мирного соглашения в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

Двое американских чиновников рассказали, что Уолц создал много других бесед по вопросам национальной безопасности в Signal с членами правительства Соединенных Штатов, в частности - о том, как достичь мира между Россией и Украиной, а также о военных операциях.

Собеседники отказались сообщать, была ли в этих чатах какая-то секретная информация.

Читайте: Вэнс призвал Трампа уволить Волца из-за скандала с чатом в Signal, - Politico

Источники также заявили, что Трамп сохранил должность Уолца, поскольку не хотел давать повод для критики демократам и СМИ.

По словам собеседника, если бы новость о чате впервые появилась в консервативном СМИ, то Уолца бы уже уволили.

Издание отмечает, что в Белом доме проводят внутреннюю кампанию против Уолца. Его идеологические противники хотят напомнить Трампу, что Уолц не всегда был с ним: он выступал против вывода американских войск из Афганистана и Сирии, поддерживал помощь Украине и работал над законодательством о национальной безопасности с Лиз Чейни, выступавшей против попыток Трампа отменить выборы 2020 года.

Читайте: Трамп думал над увольнением Волца из-за утечки данных в Signal, но не хотел осчастливить своих критиков, - Axios

Утечка конфиденциальной информации из чата Signal

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Гегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Читайте также: E-mail, телефоны и пароли Хегсета, Уолца и Габбард оказались в сети, - Spiegel

Автор: 

США (26506) Майк Уолтц (75)


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Топ комментарии
+11
Русня знала не на кого ставити а кого ставити. Як і у нас в 2019 році.
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31.03.2025 17:34
+9
Уж не проходив раптово Волц навчання у Трускавці? Разом з нашим спецвиловом.
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31.03.2025 17:31
+8
Русня знала, на кого ставку робити.
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31.03.2025 17:32
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в адміністрації рудого лютує вірус іпанацтва
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31.03.2025 17:26 Ответить
Русня знала, на кого ставку робити.
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31.03.2025 17:32 Ответить
Русня знала не на кого ставити а кого ставити. Як і у нас в 2019 році.
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31.03.2025 17:34 Ответить
Все-таки за Трампа голосували на виборах.
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31.03.2025 17:36 Ответить
Пєдік звішдить при пєдіків, А та при чому тут Україна?
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31.03.2025 17:43 Ответить
- Дайте мне пульт от телевизора, и через полгода я сделаю президентом табуретку.
(Борис Березовський).
Це теорія.
А ПРАКТИКА це Україна 2019 рік. ТВканали олігархів всі працювали на Говнобородька-Зеленського-БонквтікаБочекавРусню.
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31.03.2025 18:37 Ответить
Тобі, су.аро, погано жилось з 2014?! Ми ходили на роботу, жили в цілих будинках, діти ходили в садочки, до школи, ВУЗи. Чи ти обс.икалося в калюжі під генделиком, а зараз тебе найняли накидувати zeлене лайно на вентилятор?!! Заробило три рублі?! Шоб ти ними вдави.ося!
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31.03.2025 18:22 Ответить
Ні касаб, чи ЗЕлений бот, я чітко сказав 2019 РІК.
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31.03.2025 18:33 Ответить
Білий дім це *********. Тому там різні віруси. Від іпанацтва до долбодятелства.
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31.03.2025 17:33 Ответить
Гопники...
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31.03.2025 17:36 Ответить
Лови Волца, тащи его на нары...
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31.03.2025 17:27 Ответить
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31.03.2025 17:30 Ответить
Ще один з п'яти, ефективних менеджерів...
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31.03.2025 17:30 Ответить
Есть еще вайбер. Можно там вообще документами делиться ну и обсуждать все вопросы.
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31.03.2025 17:30 Ответить
Тєлєга краще підходить. Чтоб два раза нє вставать.
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31.03.2025 17:33 Ответить
***** не дозволяє їм тєлєгою користуватися
сцить, бо там гур та сбу постійно пасуться
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31.03.2025 17:42 Ответить
Уж не проходив раптово Волц навчання у Трускавці? Разом з нашим спецвиловом.
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31.03.2025 17:31 Ответить
стиль дійсно унікальний,
вищий пілотаж довбойопства
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31.03.2025 17:36 Ответить
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31.03.2025 17:42 Ответить
нииииихххххяяяя собі! хто це така з такіми сісяхами?)) бльо... які красіві)
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31.03.2025 17:59 Ответить
Ех, Міша... Це ж карабєльная сасна, баба да!!!, алахвєрдієва! Сідай два давай днєвнік!😁
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31.03.2025 18:27 Ответить
..., Міша. (Так казала наша вчителька з математики)
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31.03.2025 18:29 Ответить
в намордніку неузнав, норм така апаратка)
її вроді дискваліфікували, останнє хороше шо було в тій ВР, лол)
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31.03.2025 19:00 Ответить
він там викладав! ))
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31.03.2025 17:44 Ответить
https://ibb.co/ZpXV7q4y
Трохи не в тему, але хай буде. В Бучі більше притомних виборців, ніж в Кривому Розі, але це їх не врятувало. Може решта порозумнішають до наступних виборів!?!?!?
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31.03.2025 17:39 Ответить
Ніт, на жаль... Якщо судити з рейтингу патужнага (хоч є деякі сумніви в реальності тих цифр)
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31.03.2025 18:31 Ответить
взагалі то я в шоці з цих дебілів. просто щоб розуміли, більшість серйозних корпоративних компаній мають свої власні засоби для внутрішньої комунікації, і порушення правил комунікації можуть привести до небажаних наслідків, наприклад до звільнення. в державних органах є поняття як відбір та рівні безпеки, за якими ви не маєте право на володіння чи поширення відповідної інформації. для того щоб контролювати це та мати повну підзвітність, держ працівники не мають права на використання позадержавних комунікаційних систем, навіть власного імейлу. Тут люди які мали б не тільки знати такі правила, а й вимагати їх від інших порушують їх в найгрубішій формі. подібна поведінка вказує на повне нерозуміння поняття як конфіденційність та статут держ працівника, порушник підлягає звільненню та можливо кримінальному переслідуванню. з іншого боку з адміністрацією Трампа неможливо ділитися ніякою конфіденційною інформацією бо вона не розуміє як ціє. інформацією поводитися.
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31.03.2025 17:42 Ответить
проте як радіють виборці з техаса за президента...
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31.03.2025 17:47 Ответить
Волк, если что сігналь.
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31.03.2025 17:42 Ответить
він зараз в одноквасніках вже....
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31.03.2025 17:48 Ответить
піду в чатрулетцю ,може кого з сенаторів побачу...
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31.03.2025 17:45 Ответить
Тю, тоді Волтц хароший ,як шо за Україну ...а то понаписували ,злив , злив ,а воно так треба було ...
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31.03.2025 17:54 Ответить
якщо його приберуть, а на його місце призначать упоротого магашиста, то це буде ще гірше для України.
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31.03.2025 18:21 Ответить
Самое смешное, шо все это нахерачил советник рыжей псины ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! И шо Конгресс и Сенат, молчат?
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31.03.2025 17:57 Ответить
хммм...Signal кажете, мабуть якийсь норм месенджер якщо їм користуються штріхі з БД.
ну точно краще мусарського ватсапа, каструлі, що скажете?)
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31.03.2025 18:02 Ответить
А хто там був з ним - Венс пару років назад обзивав Трампа придурком а Рубіо неадекватом
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31.03.2025 18:08 Ответить
А може цей виток був спланований? Щось дуже підозріло, що злив такої інформації був не комусь лівому, а конкретно головному редактору видання, який до цього був у протистоянні з Трампом. Може це таки неспроста...
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01.04.2025 00:05 Ответить
все ясно. По Україні злили наші дані кацам. І курськ скоріше за все піндосів справа
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01.04.2025 01:50 Ответить
 
 