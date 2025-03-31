Избиение двух подростков в Славутиче: полиция начала расследование

Правоохранители Киевской области начали досудебное расследование по факту нападения на двух подростков в парке города Славутич.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Информация об избиении поступила в полицию 28 марта от родителей пострадавших. По предварительным данным, инцидент произошел в вечернее время. Двое подростков получили телесные повреждения, один из них нуждался в госпитализации. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Как отмечается, расследование ведется по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Назначены соответствующие экспертизы, которые помогут установить степень нанесенных травм и возможные мотивы нападения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Девушки-подростки избили парня с инвалидностью на Львовщине: полиция расследует хулиганство