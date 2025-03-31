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Новости Избиение подростков
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Избиение двух подростков в Славутиче: полиция начала расследование

В Трускавце 14-летнюю девушку подозревают в избиении юноши

Правоохранители Киевской области начали досудебное расследование по факту нападения на двух подростков в парке города Славутич.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Информация об избиении поступила в полицию 28 марта от родителей пострадавших. По предварительным данным, инцидент произошел в вечернее время. Двое подростков получили телесные повреждения, один из них нуждался в госпитализации. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Как отмечается, расследование ведется по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Назначены соответствующие экспертизы, которые помогут установить степень нанесенных травм и возможные мотивы нападения.

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Автор: 

избиение (9793) Киевская область (4119) подростки (437) Нацполиция (16436) Славутич (19) Вышгородский район (15)


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Коли вже Славутич повернуть в Чернігівська область?
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31.03.2025 17:45 Ответить
коли смотрящі перейдуть в Чернігівську.....
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31.03.2025 17:48 Ответить
Підлітки ... у вечірній час.... без батьків....
Батьки спохватилися!
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31.03.2025 17:46 Ответить
А чим закінчилося розслідування побиття пацана в Полтаві, восени минулого року?
Нагадаю, це були - власник групи компаній "Альфа-Капітал" Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі.
Джерело: https://censor.net/ua/v3518762
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31.03.2025 17:47 Ответить
Яка важлива новина,🤣, в час мого "парубоцтва" практично кожні вихідні біля дискотеки драки були,чи когось били в парку і в новинах не писали
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31.03.2025 17:47 Ответить
парубок був моторний ....видно...
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31.03.2025 17:49 Ответить
Район на район по 50 чоловік з кожной сторони, бомби сурикові, штахети. Жодної інформації в СМІ тих часів.
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31.03.2025 17:52 Ответить
В Україні, ще за часів сидіння кучими та двічі-несудимого, в Урядовому кварталі на посадах, сформувалася дитяча кримінальна система, поборів грошей, мобілок, одежі, плейєрів…. Тепер це, модний БУЛІНГ з ТікТоком!
Вона, активно пройшла популяризацію, в отих, мусорських качалках-підвалах( так званні, спортсекції з тітушками)!! Провалена, (після численних чергових РЕФОРМ на млн грн) система ДЕРЖАВНОГО впливу на формування системи підлітково виховання у школах!
Рух Пластунів, в Україні, усіляко ГАЛЬМУВАЛИ, оті агенти *****, табачники-литвини, деркачі і таке інше лайно з московії в Україні! А омбудсмени усякі, тільки для «відсиділи на посаді», для запису в трудовій, щоб пенсію отримувати, так й усіх ділов… ЛУТКОВСЬКА з послідовниками, цьому, як приклад!! Під час катувань та убивства беркутньою з тітушками Майданівців, вона в Будинку уряду, на першому поверсі, керівників мусорських/беркутівських, консультувала та інструктувала, щоб не все до журналістів це попадало! Криваві розтрощені обличчя, голови простріляні, голих Українців на морозі…
Тому, й така зкалічена, ота шкільна босота….
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31.03.2025 18:09 Ответить
 
 