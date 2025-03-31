Избиение двух подростков в Славутиче: полиция начала расследование
Правоохранители Киевской области начали досудебное расследование по факту нападения на двух подростков в парке города Славутич.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Информация об избиении поступила в полицию 28 марта от родителей пострадавших. По предварительным данным, инцидент произошел в вечернее время. Двое подростков получили телесные повреждения, один из них нуждался в госпитализации. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Как отмечается, расследование ведется по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Назначены соответствующие экспертизы, которые помогут установить степень нанесенных травм и возможные мотивы нападения.
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Батьки спохватилися!
Нагадаю, це були - власник групи компаній "Альфа-Капітал" Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі.
Джерело: https://censor.net/ua/v3518762
Вона, активно пройшла популяризацію, в отих, мусорських качалках-підвалах( так званні, спортсекції з тітушками)!! Провалена, (після численних чергових РЕФОРМ на млн грн) система ДЕРЖАВНОГО впливу на формування системи підлітково виховання у школах!
Рух Пластунів, в Україні, усіляко ГАЛЬМУВАЛИ, оті агенти *****, табачники-литвини, деркачі і таке інше лайно з московії в Україні! А омбудсмени усякі, тільки для «відсиділи на посаді», для запису в трудовій, щоб пенсію отримувати, так й усіх ділов… ЛУТКОВСЬКА з послідовниками, цьому, як приклад!! Під час катувань та убивства беркутньою з тітушками Майданівців, вона в Будинку уряду, на першому поверсі, керівників мусорських/беркутівських, консультувала та інструктувала, щоб не все до журналістів це попадало! Криваві розтрощені обличчя, голови простріляні, голих Українців на морозі…
Тому, й така зкалічена, ота шкільна босота….