РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5104 посетителя онлайн
Новости Боевые действия на востоке Обновление карты DeepState
3 013 3

Врагу удалось закрепиться в нескольких участках Разлива в Донецкой области, - DeepState

Розлив

Россияне смогли закрепиться в разных точках населенного пункта Разлив в Донецкой области.

Об этом пишут аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"В последнем обновлении можно увидеть появление красных зон в разных точках населенного пункта. Это наиболее соответствующее описание характера боевых действий в районе села, где противник постоянно осуществляет движение по серому в сторону Разлива и пытается там спрятаться, закрепиться", - говорится в сообщении.

Осинтеры отмечают, что кацапы доходят до села пешком или осуществляется заброска на технике. Поэтому в "красных точках" образовались накопления противника, который спрятался по подвалам, домам и тому подобное.

Читайте также: Россияне продвинулись в Новом и ещё двух населенных пунктах в Донецкой области, - DeepState

"За последнее время проходит многочисленная фиксация врага, который даже имеет возможность на восточных окраинах села свободно передвигаться. Сейчас ситуация находится на уточнении, есть ли в селе вообще кто-то и не занял ли его полностью противник, ведь с мест ситуация отличается и не все хотят признавать реальность ситуации", - объясняют в DeepState.

Ранее сообщалось, что российские войска имели продвижение в трех населенных пунктах Донецкой области.

Смотрите также: Россияне ударили КАБами по Запорожской области, погибла женщина, - ОВА. ФОТО

Автор: 

Донецкая область (9562) Волновахский район (188) Разлив (15) война в Украине (3624)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Не всі хочуть визнавати реальність ситуації" на жаль це стосується всього фронту та того стану в якому опинилася держава.
показать весь комментарий
31.03.2025 20:37 Ответить
Росіяни штурмують села, коли опускається туман. Під його прикриттям заходять в межі населених пунктів і намагаються там виживати. Перспектив більш глибоких просувань противника наразі немає.
показать весь комментарий
31.03.2025 21:09 Ответить
Дарма нагнітають. Так, в бригади на цьому відтинку були проблеми. Однак їх майже всі закрили. Ворог сидить по підвалах скраю, а як вилазить то 1ого баранять. За останні два дні мінус 20 смертників. З рештою буде те саме.
показать весь комментарий
31.03.2025 21:12 Ответить
 
 