Врагу удалось закрепиться в нескольких участках Разлива в Донецкой области, - DeepState

Россияне смогли закрепиться в разных точках населенного пункта Разлив в Донецкой области.

Об этом пишут аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"В последнем обновлении можно увидеть появление красных зон в разных точках населенного пункта. Это наиболее соответствующее описание характера боевых действий в районе села, где противник постоянно осуществляет движение по серому в сторону Разлива и пытается там спрятаться, закрепиться", - говорится в сообщении.

Осинтеры отмечают, что кацапы доходят до села пешком или осуществляется заброска на технике. Поэтому в "красных точках" образовались накопления противника, который спрятался по подвалам, домам и тому подобное.

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"За последнее время проходит многочисленная фиксация врага, который даже имеет возможность на восточных окраинах села свободно передвигаться. Сейчас ситуация находится на уточнении, есть ли в селе вообще кто-то и не занял ли его полностью противник, ведь с мест ситуация отличается и не все хотят признавать реальность ситуации", - объясняют в DeepState.

Ранее сообщалось, что российские войска имели продвижение в трех населенных пунктах Донецкой области.

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