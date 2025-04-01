Россияне ударили КАБами по Запорожской области, погибла женщина, 5 человек ранены, - ОВА. ФОТОрепортаж
31 марта российские войска нанесли пять ударов КАБами по одной из громад области, погибла женщина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Враг разрушил и повредил жилые дома и учреждения социальной сферы.
Вследствие удара погибла женщина.
Обновление
Впоследствии Федоров сообщил, что вследствие обстрела также пострадала 46-летняя женщина и 57-летний мужчина.
"66-летняя женщина погибла. Ее тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного ударом дома", - уточнил глава ОВА.
По состоянию на 21:10 сообщается о трех пострадавших вследствие обстрела.
74-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
По состоянию на 23:02 количество пострадавших выросло до пяти.
За медицинской помощью обратились 47-летняя женщина и 50-летний мужчина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лише за кілька годин скинуто три бомби на місто!
Чому всі мовчать про це?!