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Россияне ударили КАБами по Запорожской области, погибла женщина, 5 человек ранены, - ОВА. ФОТОрепортаж

31 марта российские войска нанесли пять ударов КАБами по одной из громад области, погибла женщина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Враг разрушил и повредил жилые дома и учреждения социальной сферы.

Вследствие удара погибла женщина.

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Обновление

Впоследствии Федоров сообщил, что вследствие обстрела также пострадала 46-летняя женщина и 57-летний мужчина.

"66-летняя женщина погибла. Ее тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного ударом дома", - уточнил глава ОВА.

По состоянию на 21:10 сообщается о трех пострадавших вследствие обстрела.

74-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

По состоянию на 23:02 количество пострадавших выросло до пяти.

За медицинской помощью обратились 47-летняя женщина и 50-летний мужчина.

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Последствия российского обстрела Запорожской области

Росіяни вдарили КАБами по Запорізькій області

Автор: 

обстрел (26982) жертвы (2064) Запорожская область (3060) КАБ (352) война в Украине (3624)


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Херсон теж ******** КАБ-ами!!!
Лише за кілька годин скинуто три бомби на місто!
Чому всі мовчать про це?!
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01.04.2025 02:50 Ответить
 
 