Продлен мандат Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине

Мандат Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине продлен еще на один год. Принят соответствующий проект резолюции Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Как Омбудсман Украины приветствую это решение, поскольку работа Комиссии - это механизм для документирования нарушений прав человека в Украине и норм МГП со стороны агрессора, а также донесения до международного сообщества этих фактов. Акцентирую, что в марте этого года Комиссия опубликовала доклад, где признала, что насильственные исчезновения гражданских и пытки россиянами украинцев на ВОТ - это преступления против человечности", - отметил Лубинец.

Он отметил, что и в дальнейшем планирует продолжать содействовать работе Комиссии в рамках расследований нарушений Россией прав человека в Украине.

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