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Новости Расследование нарушений в Украине
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Продлен мандат Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине

Продлен мандат комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине

Мандат Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине продлен еще на один год. Принят соответствующий проект резолюции Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Как Омбудсман Украины приветствую это решение, поскольку работа Комиссии - это механизм для документирования нарушений прав человека в Украине и норм МГП со стороны агрессора, а также донесения до международного сообщества этих фактов. Акцентирую, что в марте этого года Комиссия опубликовала доклад, где признала, что насильственные исчезновения гражданских и пытки россиянами украинцев на ВОТ - это преступления против человечности", - отметил Лубинец.

Он отметил, что и в дальнейшем планирует продолжать содействовать работе Комиссии в рамках расследований нарушений Россией прав человека в Украине.

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ООН (4166) расследование (3040) военные преступления (1434)


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Загиблим Українцям, від рук ******, це рішення ООН, значно покращило їх стан!?
Жодних змін щодо покарання окупанта, з 2014 року, від початку війни московитів проти Мирної України, і до сьогодення, не відбулося на вимогу ООН !!
Одні затурбованості, упродовж 10 років, убивства московітами,
Українців!!!
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05.04.2025 16:31 Ответить
"... Ітоги подвєдьом ... Усюди смерть, розруха. Не буду більше пити я, хоч, правда, яка розумная цьому альтернатіва? Ех, ******** Данія з ООН! Піздєц всім сподіванням..."
Гамлєт або Феномен датського кацапізма © Лесь Подерв'янський
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05.04.2025 16:37 Ответить
І що вони зроблять? Знову буде глибоке занепокоєння
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05.04.2025 16:53 Ответить
Потрібно покинути цю організацію з трьох літер, не платячи внески, може в них з зникне занепокоєння. Толку з цієї організації як від козла молока.
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05.04.2025 17:02 Ответить
омбудсман *****....
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05.04.2025 17:20 Ответить
 
 