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Новости Ракетная атака на Кривой Рог
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МИД о ракетной атаке РФ на Кривой Рог: Это сигнал Москвы Вашингтону о том, что Путин будет продолжать войну и убивать украинцев

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу

В МИД Украины отреагировали на российскую ракетную атаку на Кривой Рог 4 апреля, где россияне убили 18 человек, среди которых 9 детей.

Об этом говорится в заявление МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Этим варварским ударом против украинских гражданских людей и детей Россия демонстрирует полное пренебрежение к международным мирным усилиям при лидерстве президента США Дональда Трампа. Это сигнал Москвы Вашингтону о том, что Путин будет продолжать войну и убивать украинцев, пока не почувствует другой уровень давления и силы. Украина была и есть преданной мирным усилиям и сделала конкретные шаги на пути к миру, в отличие от России, которая продолжает тянуть время и совершать зверства", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что этот обстрел шокировал Украину и мир особой жестокостью, ведь российская баллистическая ракета, направленная против обычных жилых домов, детских площадок и другой гражданской инфраструктуры, была снаряжена кассетной боевой частью для максимального поражения большего количества людей.

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"Категорически отвергаем российскую ложь о якобы военных целях этого удара. Факты с места совершения преступления свидетельствуют об отсутствии каких-либо военных целей. Целью России был целенаправленный террор против гражданских людей. Этот удар является очередным военным преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права", - добавили в министерстве.

МИД Украины уже проинформировало всех партнеров и международные организации о деталях удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля, типе примененной ракеты и последствиях этого преступления.

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"Призываем к четким публичным реакциям, осуждению российских зверств, конкретным действиям для усиления давления на Москву и укрепления Украины, в частности усиление противовоздушной обороны и военной помощи для защиты украинских жизней. Благодарны тем нашим партнерам, которые уже высказались, четко осудили действия российских преступников, оказывают конкретную помощь", - добавляется в заявлении.

Кроме того, украинская сторона уже инициировала созыв заседаний ряда международных организаций для надлежащего реагирования на российский обстрел Кривого Рога и постоянных обстрелов жилых районов других украинских городов.

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В МИД напомнили, что в пятницу, 4 апреля, Российская Федерация нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" по жилому кварталу города Кривой Рог, в результате которого погибли 18 человек, среди которых 9 детей.

Напомним, что, по последним данным главы ОВА, количество пострадавших в Кривом Роге возрослодо 72 человек, в том числе 17 находятся в тяжелом состоянии.

Автор: 

Кривой Рог (1403) МИД (6946) обстрел (27057) Днепропетровская область (3933) Криворожский район (121)


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Топ комментарии
+11
і що нам робити?
Слухати про чергові обговорення Коаліції рішучих, Коаліції охочих, Коаліції сміливих, Коаліції потужних,..?
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05.04.2025 17:39
+10
Нешановане єрмаківське МЗС ви нічорта не робите що б просувати в світі правду про злочини рашизму проти українського народу ,ви є нікчемними істотами які виконують волю Банкової.
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05.04.2025 17:42
+3
"МЗС про ракетну атаку РФ на Кривий Ріг: Це сигнал Москви Вашингтону про те, що Путін буде продовжувати війну та вбивати українців".
Сигнал Москви Вашінгтону?
Мзс кращого не могло придумати?
Робота мзс-це не робота блогера,який може робити гучні заяви.Треба з Америкою працювати задля закінчення війни.Хоча,це скоріше відділок єрмаківського оп,рупор його,який спрос з того мзс?
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05.04.2025 18:01
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Трампу не до цього, він вже думає як в тюрму не загриміти
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05.04.2025 17:35 Ответить
у него президентский иммунитет
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05.04.2025 18:27 Ответить
і що нам робити?
Слухати про чергові обговорення Коаліції рішучих, Коаліції охочих, Коаліції сміливих, Коаліції потужних,..?
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05.04.2025 17:39 Ответить
Нічого не робити. Зокрема писати нісенітницю. Вже рік як Лідор носиться з безпековими угодами, а нам що робити ? Дивитись ? Результату немає. То чого він сидить ще не на своєму місці ? Гадаєте, що інший був би гіршим ? Не впорався - вали ... за руцьким кораблем !
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05.04.2025 21:00 Ответить
Дуже шкода дітей ,слйози,Украінці пріміть моі співчуття
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05.04.2025 17:41 Ответить
Нешановане єрмаківське МЗС ви нічорта не робите що б просувати в світі правду про злочини рашизму проти українського народу ,ви є нікчемними істотами які виконують волю Банкової.
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05.04.2025 17:42 Ответить
А вы думали, что }{уйло посмотрит вам в глаза в поисках там мира?
Пока параша не уничтожена со всем своим населением, она будет срать всему миру независимо от того, сколько пройдёт веков и сколько таких же }{уйлов там ещё сменится.
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05.04.2025 17:53 Ответить
Ця безглузда говорильня з усіх боків продовжується вже 12 рік ! Нікого це не дивує?
московія не спиниться поки живий ***** і поки є в нього гроші або поки московію не розброїть коаліція цивілізованих країн , останнє найменш очевидне нажаль
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05.04.2025 17:58 Ответить
Це сигнал від усього світу Українцям, що застрявше на дереві кошеня набагато важливіше.
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05.04.2025 17:58 Ответить
"МЗС про ракетну атаку РФ на Кривий Ріг: Це сигнал Москви Вашингтону про те, що Путін буде продовжувати війну та вбивати українців".
Сигнал Москви Вашінгтону?
Мзс кращого не могло придумати?
Робота мзс-це не робота блогера,який може робити гучні заяви.Треба з Америкою працювати задля закінчення війни.Хоча,це скоріше відділок єрмаківського оп,рупор його,який спрос з того мзс?
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05.04.2025 18:01 Ответить
Але ж їх попереджали: Я вам нічего не должен! та Я - ваш вирок!
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05.04.2025 18:11 Ответить
https://imgbb.com/
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05.04.2025 19:01 Ответить
Це сигнал про те, що кацапи впевнені в своїй безкарності, що їм за їхні злочини нічого не буде, ми скільки завгодно можемо обурюватися, що світ реагує не так, як треба…, можливо, але це наші люди, наші діти, які ніколи не стануть дорослими…, тому це ми повинні ніколи не пробачити, а тільки вбити цих нелюдів якомога більше, не можеш вбити сам, допоможи тим, хто може це зробити, війна не закінчиться завтра, в нас є час…
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05.04.2025 18:51 Ответить
Трамп з оточенням, бояться назвати речі своїми іменами!
московька війна, прутін убивця, у них не можна почути, перед камерами ЗМІ!! Голоси тремтять, губи трясуться, від страху, піт на чолі тече… А головне, якось дивно смердить від них, рештками харчів в організмі…
Діарея??
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05.04.2025 19:00 Ответить
Це черговий плювок Боневтіка Потужно-Брехливого своїм землякам - 500 мільярдів закопав в асфальт, бітум на його покупку виділяв гороші ворогу, просидів 6 років в кабінеті з усіма зручностями(кожного дня перукар підлизує борідку, коза в короткій спідничці щіточкою натирає личико, щоб краще знімали камери шмарафону, ведуть йолопа і спортзал і розповідають казочки, пока він підтягнеться два раза, скрутять велику "козью ножку" і пихнуть перед сном) і не налагодив випуск жодної своєї ракети, а ті що зробили попередники, просто знищив...А бідні люди, ті, що не втікли за кордон кожного дня лягають спати і не знають, встануть наступного дня чи ні. А воно гуляє по Європах, Америках на літаку і звинувачує то опозицію, то Байдена, то НАТО, то Зінку, а він просто Геракл і Дартан'ян.
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05.04.2025 19:22 Ответить
Вашингтону до одного місця сигнали куйла.Він друг "трампона".Це сигнал Україні і українському народові,що з "зезедентом" про мир мови не буде
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05.04.2025 19:23 Ответить
А де мама-папа Лідора ? Невже в Кривому ?
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05.04.2025 21:02 Ответить
 
 