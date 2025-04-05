МИД о ракетной атаке РФ на Кривой Рог: Это сигнал Москвы Вашингтону о том, что Путин будет продолжать войну и убивать украинцев

В МИД Украины отреагировали на российскую ракетную атаку на Кривой Рог 4 апреля, где россияне убили 18 человек, среди которых 9 детей.

Об этом говорится в заявление МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Этим варварским ударом против украинских гражданских людей и детей Россия демонстрирует полное пренебрежение к международным мирным усилиям при лидерстве президента США Дональда Трампа. Это сигнал Москвы Вашингтону о том, что Путин будет продолжать войну и убивать украинцев, пока не почувствует другой уровень давления и силы. Украина была и есть преданной мирным усилиям и сделала конкретные шаги на пути к миру, в отличие от России, которая продолжает тянуть время и совершать зверства", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что этот обстрел шокировал Украину и мир особой жестокостью, ведь российская баллистическая ракета, направленная против обычных жилых домов, детских площадок и другой гражданской инфраструктуры, была снаряжена кассетной боевой частью для максимального поражения большего количества людей.

Смотрите также: Из-за удара РФ по Кривому Рогу погибли 7-летние Арина и Радислав. ФОТО

"Категорически отвергаем российскую ложь о якобы военных целях этого удара. Факты с места совершения преступления свидетельствуют об отсутствии каких-либо военных целей. Целью России был целенаправленный террор против гражданских людей. Этот удар является очередным военным преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права", - добавили в министерстве.

МИД Украины уже проинформировало всех партнеров и международные организации о деталях удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля, типе примененной ракеты и последствиях этого преступления.

Читайте также: Зеленский разочарован реакцией посольства США на удар по Кривому Рогу: Такая сильная страна, а слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете

"Призываем к четким публичным реакциям, осуждению российских зверств, конкретным действиям для усиления давления на Москву и укрепления Украины, в частности усиление противовоздушной обороны и военной помощи для защиты украинских жизней. Благодарны тем нашим партнерам, которые уже высказались, четко осудили действия российских преступников, оказывают конкретную помощь", - добавляется в заявлении.

Кроме того, украинская сторона уже инициировала созыв заседаний ряда международных организаций для надлежащего реагирования на российский обстрел Кривого Рога и постоянных обстрелов жилых районов других украинских городов.

Смотрите также: Из-за удара РФ по Кривому Рогу погибла 22-летняя Дарья Онина. ФОТО

В МИД напомнили, что в пятницу, 4 апреля, Российская Федерация нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" по жилому кварталу города Кривой Рог, в результате которого погибли 18 человек, среди которых 9 детей.

Напомним, что, по последним данным главы ОВА, количество пострадавших в Кривом Роге возрослодо 72 человек, в том числе 17 находятся в тяжелом состоянии.