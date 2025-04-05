МИД о ракетной атаке РФ на Кривой Рог: Это сигнал Москвы Вашингтону о том, что Путин будет продолжать войну и убивать украинцев
В МИД Украины отреагировали на российскую ракетную атаку на Кривой Рог 4 апреля, где россияне убили 18 человек, среди которых 9 детей.
Об этом говорится в заявление МИД, передает Цензор.НЕТ.
"Этим варварским ударом против украинских гражданских людей и детей Россия демонстрирует полное пренебрежение к международным мирным усилиям при лидерстве президента США Дональда Трампа. Это сигнал Москвы Вашингтону о том, что Путин будет продолжать войну и убивать украинцев, пока не почувствует другой уровень давления и силы. Украина была и есть преданной мирным усилиям и сделала конкретные шаги на пути к миру, в отличие от России, которая продолжает тянуть время и совершать зверства", - говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что этот обстрел шокировал Украину и мир особой жестокостью, ведь российская баллистическая ракета, направленная против обычных жилых домов, детских площадок и другой гражданской инфраструктуры, была снаряжена кассетной боевой частью для максимального поражения большего количества людей.
"Категорически отвергаем российскую ложь о якобы военных целях этого удара. Факты с места совершения преступления свидетельствуют об отсутствии каких-либо военных целей. Целью России был целенаправленный террор против гражданских людей. Этот удар является очередным военным преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права", - добавили в министерстве.
МИД Украины уже проинформировало всех партнеров и международные организации о деталях удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля, типе примененной ракеты и последствиях этого преступления.
"Призываем к четким публичным реакциям, осуждению российских зверств, конкретным действиям для усиления давления на Москву и укрепления Украины, в частности усиление противовоздушной обороны и военной помощи для защиты украинских жизней. Благодарны тем нашим партнерам, которые уже высказались, четко осудили действия российских преступников, оказывают конкретную помощь", - добавляется в заявлении.
Кроме того, украинская сторона уже инициировала созыв заседаний ряда международных организаций для надлежащего реагирования на российский обстрел Кривого Рога и постоянных обстрелов жилых районов других украинских городов.
В МИД напомнили, что в пятницу, 4 апреля, Российская Федерация нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" по жилому кварталу города Кривой Рог, в результате которого погибли 18 человек, среди которых 9 детей.
Напомним, что, по последним данным главы ОВА, количество пострадавших в Кривом Роге возрослодо 72 человек, в том числе 17 находятся в тяжелом состоянии.
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Слухати про чергові обговорення Коаліції рішучих, Коаліції охочих, Коаліції сміливих, Коаліції потужних,..?
Пока параша не уничтожена со всем своим населением, она будет срать всему миру независимо от того, сколько пройдёт веков и сколько таких же }{уйлов там ещё сменится.
московія не спиниться поки живий ***** і поки є в нього гроші або поки московію не розброїть коаліція цивілізованих країн , останнє найменш очевидне нажаль
Сигнал Москви Вашінгтону?
Мзс кращого не могло придумати?
Робота мзс-це не робота блогера,який може робити гучні заяви.Треба з Америкою працювати задля закінчення війни.Хоча,це скоріше відділок єрмаківського оп,рупор його,який спрос з того мзс?
московька війна, прутін убивця, у них не можна почути, перед камерами ЗМІ!! Голоси тремтять, губи трясуться, від страху, піт на чолі тече… А головне, якось дивно смердить від них, рештками харчів в організмі…
Діарея??