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Новости Пошлина США на импорт авто
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Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за тарифов Трампа

Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США

В субботу, 5 апреля, британский производитель автомобилей класса люкс Jaguar Land Rover заявил, что приостанавливает поставки в Соединенные Штаты, поскольку работает над тем, чтобы "решить новые торговые условия" из-за тарифов президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

В заявлении пресс-секретарь JLR заявил, что "США являются важным рынком для роскошных брендов JLR".

"Поскольку мы работаем над новыми условиями торговли с нашими деловыми партнерами, мы принимаем некоторые краткосрочные меры, включая паузу в отгрузке в апреле, поскольку мы разрабатываем наши средне- и долгосрочные планы", - отметил представитель компании.

Читайте также: Состояние самых богатых людей мира обвалилось на $536 миллиардов из-за новых тарифов Трампа

Немецкий автопром пока не уходит с рынка США

Как отмечает Bild, новые пошлины, которые ввел Дональд Трамп, нанесут мощный удар по автопромышленности Германии и Европы, однако производители надеются смягчить эти потери и еще некоторое время зарабатывать на рынке США.

Так, Volkswagen объявил, что в будущем клиенты в США должны будут доплачивать за доставку сверх рекомендованной розничной цены, но пока неизвестно, в каком размере. Также все автомобили, которые прибыли в США до даты введения пошлин, могут быть проданы без дополнительных расходов.

В свою очередь Mercedes рассматривает возможность прекратить продажи своих бюджетных моделей в США. Тогда покупатели могут переключиться на более дорогие модели, с которых концерн получит больше прибыли.

Напомним, что 3 апреля США вводят американские пошлины на импорт автомобилей и грузовиков в размере 25%. А в мае начнут действовать пошлины на автозапчасти.

Читайте также: США ввели 25% пошлины на импорт автомобилей: они начнут действовать 3 апреля

Автор: 

авто (4204) пошлина (457) США (26564)


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Топ комментарии
+11
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05.04.2025 21:41
+6
«Хужє не будуєт», «хоть паржом» в США. Цікаво тепер подивитись на тих українців, які за всі гроші світу потрапили в США, зробивши ставку на своє майбутнє там.
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05.04.2025 21:43
+6
Та нічого.
Депутати СН, дефективні менеджери ЗЄ, ГПУ, ДБР, СБУ можуть цілком компенсуввти JLR втрату ринку США.

Країна у нас заможня та успішна. Тому кошне зажопне лайно, що прорвалося до влади, їздить на елітних авто.
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05.04.2025 21:49
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05.04.2025 21:41 Ответить
Це те саме, коли ахметов сказав "давайте погудим" - абсолютно ніпрощо.
Більше користі - коли собі в д%пу це прапор всадять та стануть на голову перед Білим домом.
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05.04.2025 22:16 Ответить
До чого тут Ахмєтова ти приплів?
Бєня до цього часу фінансує?
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05.04.2025 22:35 Ответить
Украинских флагов по НьюЙорку полно, особенно в Бруклине и Стейтен Айленде. Черного пока что ни одного не видел.
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05.04.2025 23:08 Ответить
«Хужє не будуєт», «хоть паржом» в США. Цікаво тепер подивитись на тих українців, які за всі гроші світу потрапили в США, зробивши ставку на своє майбутнє там.
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05.04.2025 21:43 Ответить
будуть працювати на юристів тепер, щоб ті вибивали їм різні статуси, адже як тільки буде підписано перемиря ю2ю закриють, а всіх хто потрапив до сша за цією програмою попросять на вихід, не дарма на тижні всім листи "щастя" розіслали..
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05.04.2025 21:50 Ответить
А потім одягнуть кепку Chicago Bulls та худі, і на основі цих, без усілякого сумніву, переконливих доказів будуть визнані членами бандитського угрупування та відправлені у в'язницю в Сальвадор, як це вже сталось з одним біженцем.
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05.04.2025 22:00 Ответить
Це взагалі якись замкнутий круг, виживати в США, щоби платити юристам, щоби виживати в США без можливості виїхати. Треба по справжньому любити цю країну.
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05.04.2025 22:00 Ответить
Так ведь никто насильно не держит. Значит одно из двух, или правда от так сильно любят, или люди не "выживают", а живут и если надо что-то заплатить стряпчим, то это не критические для них цифры.
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05.04.2025 23:11 Ответить
А нам що з цього?!
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05.04.2025 21:44 Ответить
На цензорі новин про США більше ніж про Україну!!
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05.04.2025 21:46 Ответить
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05.04.2025 21:47 Ответить
надеюсь трампистам сейчас приятно от торговой войны
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05.04.2025 21:47 Ответить
От відсутність "ягуарів" Тромбу точно не пробачать !
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05.04.2025 21:48 Ответить
Та нічого.
Депутати СН, дефективні менеджери ЗЄ, ГПУ, ДБР, СБУ можуть цілком компенсуввти JLR втрату ринку США.

Країна у нас заможня та успішна. Тому кошне зажопне лайно, що прорвалося до влади, їздить на елітних авто.
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05.04.2025 21:49 Ответить
Заздрість - погане почуття !
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05.04.2025 21:52 Ответить
Це не заздрість.

Це відверте захоплення тим, що є ще на мапі країна, у якій тупе лайно, яке не заслуговує навіть на повітря, яким дихає, може собі дозволити кращі у Світі автомобілі.

Причому, не зважаючи на те, що вони ж готові відсмоктати тому, хто дасть їм гроші. Бо ж війна, руїна, втрати...
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05.04.2025 22:14 Ответить
а в сша нема нормальних машин , на фордах ніхто не їздить
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05.04.2025 21:49 Ответить
пересядемо усі на американські X5 та GLE
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05.04.2025 21:53 Ответить
Police
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05.04.2025 21:54 Ответить
Ти був у США? Що ти "мелиш"?
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05.04.2025 21:54 Ответить
Абсолютно вірно, той же Форд, виробляє авто і відразу відправляє їх на переплавку. Одних лише F-150, в минулому році 700+ тисяч так переплавили.
P.S. Не цікавитесь авто та ситуацією на авторинку, так краще не позорьтесь, пишучи нісенітницю.
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05.04.2025 22:03 Ответить
Споживач імпортних тоаарів сша заплатить Трамптариф.
Фермер - експортер сша заплатить Трамптариф.
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05.04.2025 21:52 Ответить
У фінансовому році, що закінчився в березні 2024 року, Jaguar Land Rover продав у Сполучених Штатах близько 95 000 автомобілів, що склало майже чверть його глобальних продажів.

Компанія повідомила про дохід у розмірі 6,5 мільярдів фунтів стерлінгів від продажів у США.
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05.04.2025 21:53 Ответить
Переорентуються на Китай . їх еліти теж хочуть якісні авто , та нажаль Jaguar не має додаткових потужностей
А тому доведеться , ФША поїздити на іржавіючих свастикарах.
Хоча, про що це я - звідки у , мапа-чортів, гроші на свастикар
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05.04.2025 21:59 Ответить
Китай за один день теж втратив багато. Куди їм пхати свій товар? Масово вже й так всіх завалили те що дешеве. Подивіться які склади у портах Європи забиті мільйонами китайських автівок які приперли, а їх так масово брати не бажають.
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05.04.2025 22:14 Ответить
Як раз в Китайські папери , як власне і Європейські інвестори почали вкладати гроші , після "краху" S&P. Трамп вирішив зробити Китай great again
Це по-перше
По-друге, ти трохи плутаєш Jaguar і стандартні китайські авто.
Вони....якби краще сказати....для різни верст населення
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05.04.2025 23:45 Ответить
https://www.unian.ua/world/den-vizvolennya-ameriki-yak-scenariy-kincya-svitu-12965139.html

Це класна стаття про торгову війну, до чого може призвести.
Не факт що зараз, але на перспективу колись-колись...
П.с. світові войни теж починалися наче вумними людьми в урядах - ніхто не думав що його країне теж втратить купу ресурсів + купу руйнувань + мільони робочих рук помруть та покалвчаться... Кожна хитра пика мала "хароший план, надійний і схвалений мудрими радниками"
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05.04.2025 21:55 Ответить
Хто на Їгуарах катався, той на реднековськи тачки ні в жисть не пересяде! Ще ніхто з Кончі на Борщагу з-за тарифів на електрику не переїхав...
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06.04.2025 01:00 Ответить
 
 