Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за тарифов Трампа

В субботу, 5 апреля, британский производитель автомобилей класса люкс Jaguar Land Rover заявил, что приостанавливает поставки в Соединенные Штаты, поскольку работает над тем, чтобы "решить новые торговые условия" из-за тарифов президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

В заявлении пресс-секретарь JLR заявил, что "США являются важным рынком для роскошных брендов JLR".

"Поскольку мы работаем над новыми условиями торговли с нашими деловыми партнерами, мы принимаем некоторые краткосрочные меры, включая паузу в отгрузке в апреле, поскольку мы разрабатываем наши средне- и долгосрочные планы", - отметил представитель компании.

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Немецкий автопром пока не уходит с рынка США

Как отмечает Bild, новые пошлины, которые ввел Дональд Трамп, нанесут мощный удар по автопромышленности Германии и Европы, однако производители надеются смягчить эти потери и еще некоторое время зарабатывать на рынке США.

Так, Volkswagen объявил, что в будущем клиенты в США должны будут доплачивать за доставку сверх рекомендованной розничной цены, но пока неизвестно, в каком размере. Также все автомобили, которые прибыли в США до даты введения пошлин, могут быть проданы без дополнительных расходов.

В свою очередь Mercedes рассматривает возможность прекратить продажи своих бюджетных моделей в США. Тогда покупатели могут переключиться на более дорогие модели, с которых концерн получит больше прибыли.

Напомним, что 3 апреля США вводят американские пошлины на импорт автомобилей и грузовиков в размере 25%. А в мае начнут действовать пошлины на автозапчасти.

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