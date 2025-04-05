Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за тарифов Трампа
В субботу, 5 апреля, британский производитель автомобилей класса люкс Jaguar Land Rover заявил, что приостанавливает поставки в Соединенные Штаты, поскольку работает над тем, чтобы "решить новые торговые условия" из-за тарифов президента США Дональда Трампа.
Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.
В заявлении пресс-секретарь JLR заявил, что "США являются важным рынком для роскошных брендов JLR".
"Поскольку мы работаем над новыми условиями торговли с нашими деловыми партнерами, мы принимаем некоторые краткосрочные меры, включая паузу в отгрузке в апреле, поскольку мы разрабатываем наши средне- и долгосрочные планы", - отметил представитель компании.
Немецкий автопром пока не уходит с рынка США
Как отмечает Bild, новые пошлины, которые ввел Дональд Трамп, нанесут мощный удар по автопромышленности Германии и Европы, однако производители надеются смягчить эти потери и еще некоторое время зарабатывать на рынке США.
Так, Volkswagen объявил, что в будущем клиенты в США должны будут доплачивать за доставку сверх рекомендованной розничной цены, но пока неизвестно, в каком размере. Также все автомобили, которые прибыли в США до даты введения пошлин, могут быть проданы без дополнительных расходов.
В свою очередь Mercedes рассматривает возможность прекратить продажи своих бюджетных моделей в США. Тогда покупатели могут переключиться на более дорогие модели, с которых концерн получит больше прибыли.
Напомним, что 3 апреля США вводят американские пошлины на импорт автомобилей и грузовиков в размере 25%. А в мае начнут действовать пошлины на автозапчасти.
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Більше користі - коли собі в д%пу це прапор всадять та стануть на голову перед Білим домом.
Бєня до цього часу фінансує?
Депутати СН, дефективні менеджери ЗЄ, ГПУ, ДБР, СБУ можуть цілком компенсуввти JLR втрату ринку США.
Країна у нас заможня та успішна. Тому кошне зажопне лайно, що прорвалося до влади, їздить на елітних авто.
Це відверте захоплення тим, що є ще на мапі країна, у якій тупе лайно, яке не заслуговує навіть на повітря, яким дихає, може собі дозволити кращі у Світі автомобілі.
Причому, не зважаючи на те, що вони ж готові відсмоктати тому, хто дасть їм гроші. Бо ж війна, руїна, втрати...
P.S. Не цікавитесь авто та ситуацією на авторинку, так краще не позорьтесь, пишучи нісенітницю.
Фермер - експортер сша заплатить Трамптариф.
Компанія повідомила про дохід у розмірі 6,5 мільярдів фунтів стерлінгів від продажів у США.
А тому доведеться , ФША поїздити на іржавіючих свастикарах.
Хоча, про що це я - звідки у , мапа-чортів, гроші на свастикар
Це по-перше
По-друге, ти трохи плутаєш Jaguar і стандартні китайські авто.
Вони....якби краще сказати....для різни верст населення
Це класна стаття про торгову війну, до чого може призвести.
Не факт що зараз, але на перспективу колись-колись...
П.с. світові войни теж починалися наче вумними людьми в урядах - ніхто не думав що його країне теж втратить купу ресурсів + купу руйнувань + мільони робочих рук помруть та покалвчаться... Кожна хитра пика мала "хароший план, надійний і схвалений мудрими радниками"