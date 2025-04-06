США могут допустить "историческую ошибку" в переговорах с РФ, - советник премьера Польши Коваль

Советник польского премьера Дональда Туска по вопросам Украины Павел Коваль заявил, что США могут допустить "историческую ошибку", если во время переговоров с Россией будет признан российский контроль над оккупированными территориями Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, отмечается, что Дональд Трамп может допустить "историческую ошибку", если во время потенциальных переговоров о завершении войны в Украине согласится на признание российского контроля над Крымом, Донбассом или другими оккупированными территориями.

По словам Коваля, что любое признание расширенных границ России стало бы "красной линией" как для Польши, так и для всей Центральной Европы.

Он подчеркнул, что Россия официально признала границы Украины после распада СССР, включая Крым и Донбасс, и именно на этом держится правовая система безопасности в Европе.

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Также советник напомнил, что Польша имеет собственный исторический опыт - раздел страны в 1939 году между нацистской Германией и Советским Союзом, а также Ялтинское соглашение 1945 года, которое после Второй мировой войны определило новую архитектуру континента.

Кроме того отмечается, что Варшава все внимательнее следит за политической позицией Трампа на фоне того, что он недавно хвалил российского диктатора Владимира Путина, критиковал НАТО и демонстративно отстранял европейских союзников от переговоров.

В то же время Коваль выразил уверенность, что президент США не пойдет на полное юридическое признание российских территориальных претензий, поскольку это противоречило бы экономическим интересам США в послевоенном восстановлении Украины.

Он убежден, что Запад должен сосредоточиться не только на обсуждениях постконфликтных гарантий, а прежде всего на немедленном усилении поддержки Украины, ведь Путин использует паузу в дипломатии для наращивания наступления.

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Отдельно советник прокомментировал позицию польского правительства: Варшава и в дальнейшем будет одним из главных поставщиков помощи Украине, но участие польских военных в миротворческой миссии исключено. Основная причина - необходимость удерживать боеспособную армию на собственных границах на случай угроз со стороны России и Беларуси.