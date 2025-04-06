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Новости Мирные переговоры
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США могут допустить "историческую ошибку" в переговорах с РФ, - советник премьера Польши Коваль

Польша о переговорах с РФ

Советник польского премьера Дональда Туска по вопросам Украины Павел Коваль заявил, что США могут допустить "историческую ошибку", если во время переговоров с Россией будет признан российский контроль над оккупированными территориями Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, отмечается, что Дональд Трамп может допустить "историческую ошибку", если во время потенциальных переговоров о завершении войны в Украине согласится на признание российского контроля над Крымом, Донбассом или другими оккупированными территориями.

По словам Коваля, что любое признание расширенных границ России стало бы "красной линией" как для Польши, так и для всей Центральной Европы.

Он подчеркнул, что Россия официально признала границы Украины после распада СССР, включая Крым и Донбасс, и именно на этом держится правовая система безопасности в Европе.

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Также советник напомнил, что Польша имеет собственный исторический опыт - раздел страны в 1939 году между нацистской Германией и Советским Союзом, а также Ялтинское соглашение 1945 года, которое после Второй мировой войны определило новую архитектуру континента.

Кроме того отмечается, что Варшава все внимательнее следит за политической позицией Трампа на фоне того, что он недавно хвалил российского диктатора Владимира Путина, критиковал НАТО и демонстративно отстранял европейских союзников от переговоров.

В то же время Коваль выразил уверенность, что президент США не пойдет на полное юридическое признание российских территориальных претензий, поскольку это противоречило бы экономическим интересам США в послевоенном восстановлении Украины.

Он убежден, что Запад должен сосредоточиться не только на обсуждениях постконфликтных гарантий, а прежде всего на немедленном усилении поддержки Украины, ведь Путин использует паузу в дипломатии для наращивания наступления.

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Отдельно советник прокомментировал позицию польского правительства: Варшава и в дальнейшем будет одним из главных поставщиков помощи Украине, но участие польских военных в миротворческой миссии исключено. Основная причина - необходимость удерживать боеспособную армию на собственных границах на случай угроз со стороны России и Беларуси.

Автор: 

Польша (8407) США (26564) переговоры с Россией (960)


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Топ комментарии
+7
Яка нахер помилка??? ***** демонстративно водить пісюном по губах трампа
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06.04.2025 13:27
+6
Учитывая подлую натуру и коварную политику оранжевого Трампло, и соплежуйство Еврогейского союза, общество должно всемерно поддерживать титанические усилия Зеленского . Президент Зеленский выполняет фантастическую работу, что подтверждается злобным воем кацапсин и их приспешников.
Зеленский, не имея никакого опыта и команды, стал Президентом страны, находящейся на грани выживания, частично оккупированной и с глубокими внутренними проблемами.
Украина была практически безоружна и на всех уровнях пронизана вражескими агентами и их пособниками.
Несмотря на критические обстоятельства и неблагоприятные прогнозы мировых политиков и экспертов, Зеленский сумел мобилизовать ресурсы и общество для сопротивления врагу.
Нашествие Орды с прогнозом "Киев за 3 дня" длится уже 4-й год. Украинцы нанесли кацапсинам ущерб почти в 1 миллион скотоголов.

Для сравнения, можно вспомнить Францию времен Второй мировой войны.
Самая мощная держава Европы превосходила силы Германии и имела в тылу более полумиллиона союзников.
Однако через несколько недель Франция потерпела поражение и капитулировала.
Французское правительство и армия бросили страну и до конца войны скрылись за спинами англичан .

Украина может гордиться собой!
Слава ВСУ!
Слава Президенту!
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06.04.2025 13:45
+6
з зеленським 🤡 все буде так як скаже кремль , нема в Україні Президента Людини ,є дешево малороське зрадло 🤡 ...!!!
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06.04.2025 13:50
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Яка нахер помилка??? ***** демонстративно водить пісюном по губах трампа
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06.04.2025 13:27 Ответить
Мало что там признает трампон похер и точка этот ублюдок долго не просидит или он сдохнет или его похоронят...или все разом...
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06.04.2025 13:43 Ответить
а що не так? Що *****, злочинец у розшуку, для трампа гарний хлопец?
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06.04.2025 15:10 Ответить
"Радник... " - далі не читаю.....
Пішак!
Не кінь, і навіть не слон !
Але на окладі.....
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06.04.2025 13:33 Ответить
Учитывая подлую натуру и коварную политику оранжевого Трампло, и соплежуйство Еврогейского союза, общество должно всемерно поддерживать титанические усилия Зеленского . Президент Зеленский выполняет фантастическую работу, что подтверждается злобным воем кацапсин и их приспешников.
Зеленский, не имея никакого опыта и команды, стал Президентом страны, находящейся на грани выживания, частично оккупированной и с глубокими внутренними проблемами.
Украина была практически безоружна и на всех уровнях пронизана вражескими агентами и их пособниками.
Несмотря на критические обстоятельства и неблагоприятные прогнозы мировых политиков и экспертов, Зеленский сумел мобилизовать ресурсы и общество для сопротивления врагу.
Нашествие Орды с прогнозом "Киев за 3 дня" длится уже 4-й год. Украинцы нанесли кацапсинам ущерб почти в 1 миллион скотоголов.

Для сравнения, можно вспомнить Францию времен Второй мировой войны.
Самая мощная держава Европы превосходила силы Германии и имела в тылу более полумиллиона союзников.
Однако через несколько недель Франция потерпела поражение и капитулировала.
Французское правительство и армия бросили страну и до конца войны скрылись за спинами англичан .

Украина может гордиться собой!
Слава ВСУ!
Слава Президенту!
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06.04.2025 13:45 Ответить
100%
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06.04.2025 13:56 Ответить
Ну, якщо не рахувати, що, якби він НЕ СТАВ президентом, то, можливо, і війни б не було. А може й була б. ХЗ.
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06.04.2025 14:43 Ответить
Війна на той час вже була...
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06.04.2025 14:50 Ответить
нема в історії "як би".. маємо, те що маємо
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09.04.2025 04:47 Ответить
Трамп это самый яркий представитель еврейского народа. О котором раввины говорили еще тысячу лет назад. И любой кто противостоит действиям Трампа - тот противостоит всему еврейству. А Зеленский это отсутпник, который все еще вернется как блудный сын в лоно еврейского народа.
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06.04.2025 15:54 Ответить
Таке враження, шо ви лєктором-агітатором при совдєпії працювали. Якшо б ви прибрали зі свого цього висеру такі епітети, як "тітанічєскіє усілія", "фантастічєская работа", то я, можливо б і змовчав. Але якшо ви не здогадуєтеся/не знаєте, чому та завдяки кому саме чинна влада виявилася "на всєх уровнях пронізана вражескімі агєнтами і іх пособнікамі", то вам за краще видалити оцю муйню, шо ви зара написали. Додам, шо "крітічєскіє обстоятельства" напередодні повномасштабного вторгнення кацапні створив сам т.з. президент зєлєнскій і виключно героїзму та патріотизму вищих офіцерів (діючих та у відставці) та пересічних військових та громадян України не сталося катастрофи "Кієв за трі дня!".
П.С. Зізнайтеся чесно, ви тут--за гроші?
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06.04.2025 16:00 Ответить
Виглядає просто як агітка. Вибори вже розпочались?
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06.04.2025 16:55 Ответить
з зеленським 🤡 все буде так як скаже кремль , нема в Україні Президента Людини ,є дешево малороське зрадло 🤡 ...!!!
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06.04.2025 13:50 Ответить
І не було ніколи.
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06.04.2025 14:44 Ответить
Саме обрання рудого бабуіна презом США - є велика історічна помилка, яка у 100-крат перевищує помилку українців з обранням зеленського
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06.04.2025 15:13 Ответить
У Рудого зараз намічається крупний чес під гаслом- всє должни Амерікє, Амєріка ето я, всє должни мнє. а Сцарь бабуїнів почекає трішки.
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06.04.2025 16:46 Ответить
Зеленский не дрогнул перед врагом, проявил личное мужество и демонстрирует качества глобального лидера .
Лучшая оценка превосходной работы Президента Зеленского, это истерика кацапсин .
Приспешники "рускавамира" тоже не отстают, и в лютой злобе на исходят здесь на говно .
Слава Украине и её отважному Президенту !
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06.04.2025 18:14 Ответить
Не виходьте з байденівських похмелів, а був би час витверезлятися
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06.04.2025 18:16 Ответить
 
 