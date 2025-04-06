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ВСУ уничтожили 9670 оккупантов и 1529 единиц вражеской техники за неделю
В течение недели украинские защитники уничтожили около 9670 российских захватчиков и 1529 единиц вооружения и военной техники врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.
"За неделю с 30 марта по 06 апреля 2025 года потери противника составили около 9670 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:
- 62 танка;
- 156 боевых бронированных машин;
- 279 артиллерийских систем;
- 7 РСЗО;
- 2 установки ППО;
- 522 единицы автотехники;
- 2 единицы спецтехники.
Также украинские защитники уничтожили 2 вражеские ракеты (без учета работы ПВО в ночь на 06 апреля), по меньшей мере, 497 БПЛА ОТР, в частности - ударных дронов.
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з одної сторони. У лаптей це спец операція(по погашенню кредитів і іпотек) , у Папи (канфликт между братскими народами), тільки для нас це війна на виживання