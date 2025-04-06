ВСУ уничтожили 9670 оккупантов и 1529 единиц вражеской техники за неделю

В течение недели украинские защитники уничтожили около 9670 российских захватчиков и 1529 единиц вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 30 марта по 06 апреля 2025 года потери противника составили около 9670 человек личного состава", - говорится в сообщении.



Отмечается, что существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

62 танка;

156 боевых бронированных машин;

279 артиллерийских систем;

7 РСЗО;

2 установки ППО;

522 единицы автотехники;

2 единицы спецтехники.

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Также украинские защитники уничтожили 2 вражеские ракеты (без учета работы ПВО в ночь на 06 апреля), по меньшей мере, 497 БПЛА ОТР, в частности - ударных дронов.