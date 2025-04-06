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Новости Потери врага
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ВСУ уничтожили 9670 оккупантов и 1529 единиц вражеской техники за неделю

Уничтожение российской техники

В течение недели украинские защитники уничтожили около 9670 российских захватчиков и 1529 единиц вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 30 марта по 06 апреля 2025 года потери противника составили около 9670 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

  • 62 танка;
  • 156 боевых бронированных машин;
  • 279 артиллерийских систем;
  • 7 РСЗО;
  • 2 установки ППО;
  • 522 единицы автотехники;
  • 2 единицы спецтехники.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 922 340 человек (+1390 за сутки), 10 541 танк, 25 730 артсистем, 21 952 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Потери оккупантов 30 марта - 6 апреля

Также украинские защитники уничтожили 2 вражеские ракеты (без учета работы ПВО в ночь на 06 апреля), по меньшей мере, 497 БПЛА ОТР, в частности - ударных дронов.

Автор: 

армия РФ (19160) ликвидация (3526) уничтожение (6887)


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Заявлено з рашистського гімно-каналу про здачу позицій і відхід 34-ї бригади ворога біля н.п. Поповка в Білгородській області рф:

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06.04.2025 15:43 Ответить
Тобто як що за два тижні це втрати радянської армії в Авганістані за 10 років,і це
з одної сторони. У лаптей це спец операція(по погашенню кредитів і іпотек) , у Папи (канфликт между братскими народами), тільки для нас це війна на виживання
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06.04.2025 17:11 Ответить
"Суспільство має бути готовим дізнатися правду з часом. Підчас війни всю правду знати зайве, інакше думки у людей з"являються." (К.Буданов, позавчора). Це пряме визнання чинника вищого військового керівництва, що керівництво України увело брехню в ранг державної політики.
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06.04.2025 20:14 Ответить
++
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08.04.2025 20:07 Ответить
 
 