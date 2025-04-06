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Новости переговоры США и России
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В Кремле говорят, что новые переговоры с США могут состояться на следующей неделе

Дмитриев анонсировал новые переговоры с США

Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что новые контакты между Москвой и Вашингтоном можно ждать "уже на следующей неделе" - с 7 апреля.

Об этом пишет "УП" со ссылкой на российский "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.

Дмитриев также выразил "осторожный оптимизм относительно того, что диалог России и США возобновился".

"Безусловно, большой фокус - на восстановление российско-американских отношений, я этим занят давно, много лет. Безусловно, фокус на экономическом и инвестиционном сотрудничестве... Мы видим начало уважительного, хорошего диалога", - заявил российский чиновник.

Ранее сообщалось, что спецпредставители президентов Дональда Трампа и Владимира Путина - Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев - провели первую встречу в Вашингтоне, что стало первым визитом высокопоставленного российского чиновника в США после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Читайте также: В отношениях РФ и США присутствует "осторожный оптимизм" после переговоров в Вашингтоне, - Песков

Автор: 

переговоры (4929) россия (95467) США (26564)


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Топ комментарии
+6
Тобто треба очікувати нового "Кривого Роґу"
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06.04.2025 17:14
+4
Рудому скоро буде далеко не до того. Скоро йому почнуть затискати яйця в імпічмент з поновленням кримінальних справ.
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06.04.2025 17:19
+2
Приємно парашинцям вести перемови з рижими поцами. Роками будуть вести перемовини.
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06.04.2025 17:12
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Чоловік приятельки ******** доньки автоматично стає зацним рузьгим політиком!
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06.04.2025 17:07 Ответить
Приємно парашинцям вести перемови з рижими поцами. Роками будуть вести перемовини.
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06.04.2025 17:12 Ответить
Муж там дочка путена а Путин это дона а сам Дмитриев типа служанки прислуги Чаво угодно барину
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06.04.2025 17:21 Ответить
А що там "наші" переговорники?
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06.04.2025 17:09 Ответить
американці їх "культурно" післали....курсом рашистського корита, зробивши "зепоцріота" винним у триразовому непідписанні вигідної для України(за їх словами", угоди про корисні копалини...
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06.04.2025 19:02 Ответить
Тобто треба очікувати нового "Кривого Роґу"
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06.04.2025 17:14 Ответить
Кацапи виведуть рудого, що буде розпад паРашних республік на окремі незалежні держави.
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06.04.2025 17:17 Ответить
Рудому скоро буде далеко не до того. Скоро йому почнуть затискати яйця в імпічмент з поновленням кримінальних справ.
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06.04.2025 17:19 Ответить
Ага. Поговорите с Каланторяном. Он вам скажет " Украина это зона наших интересов!"
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06.04.2025 17:19 Ответить
Зона інтересів цієї коняки--лантух з вівсом.
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06.04.2025 20:18 Ответить
нєнє!
чекаємо вечірнього гундосика, про анджетні кластерні гарантійні безпекові розміщення!
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06.04.2025 17:28 Ответить
а **** толку з ваших переговорів, підараси
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06.04.2025 17:32 Ответить
Т/с "Санта барбара" 248 - ма серія . Як би не гинули наші люди то й х..й би на них.
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06.04.2025 18:02 Ответить
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06.04.2025 18:10 Ответить
Какашниця! «Дєло» завжди в раісі.
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06.04.2025 19:56 Ответить
Раніше повідомлялося, що спецпредставники (((рашистського фсб ))) президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна - Стів Віткофф та Кирило Дмитрієв - провели першу зустріч у Вашингтоні,
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06.04.2025 18:58 Ответить
Рудий клеїть дурня. По договорняку жде просування х....по Україні. Задрав Українівимоги по жидкоземельних, щоб не підписували, Європу підвісив на тарифи, щоб не помагали, друзів х....залишив у спокої, розіграв обіженого х...., а в день ікс, погоджений з х...визнає право х....і гарантуватиме його право на окупацію України договором про спільну розробку Донецького кристалічного щита. Господар театру маріонеток саме х...і він дьоргає за нитки, а маріонетки Донні та його кукли роблять радісні маски.
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07.04.2025 00:28 Ответить
 
 