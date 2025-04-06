В Кремле говорят, что новые переговоры с США могут состояться на следующей неделе

Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что новые контакты между Москвой и Вашингтоном можно ждать "уже на следующей неделе" - с 7 апреля.

Об этом пишет "УП" со ссылкой на российский "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.

Дмитриев также выразил "осторожный оптимизм относительно того, что диалог России и США возобновился".

"Безусловно, большой фокус - на восстановление российско-американских отношений, я этим занят давно, много лет. Безусловно, фокус на экономическом и инвестиционном сотрудничестве... Мы видим начало уважительного, хорошего диалога", - заявил российский чиновник.

Ранее сообщалось, что спецпредставители президентов Дональда Трампа и Владимира Путина - Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев - провели первую встречу в Вашингтоне, что стало первым визитом высокопоставленного российского чиновника в США после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

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